Muere a los 54 años Nicholas Brendon, el inolvidable Xander de ‘Buffy, cazavampiros’

Nicholas Brendon, quien durante siete temporadas dio vida a uno de los personajes más entrañables de la televisión, ha fallecido por causas naturales mientras dormía.

Así lo confirmó su familia en un comunicado compartido en las redes sociales. Su partida deja un vacío en la cultura popular, ya que trascendió su interpretación de Xander Harris en Buffy, cazavampiros, convirtiéndose en un referente para una generación que transformó el panorama cultural de los años noventa.

El personaje que Brendon encarnó fue mucho más que un simple secundario en la célebre serie creada por Joss Whedon.

Xander Harris simbolizaba al estudiante marginado, ese nerd sin poderes especiales que aportaba un toque de humor y humanidad a las tramas cargadas de acción y terror. A medida que avanzaba la serie, su evolución permitió que se convirtiera en uno de los primeros arquetipos que mostraban cómo aquellos considerados perdedores podían ser héroes a su manera.

Los seguidores lo admiraban precisamente por esa vulnerabilidad; era el único del grupo de Buffy sin habilidades sobrenaturales, pero siempre estaba al lado de la cazavampiros en sus misiones por Sunnydale.

Fuera del ámbito televisivo, Brendon descubrió en los últimos años una nueva pasión que lo definía tanto como su carrera actoral.

Su familia subrayó en el comunicado que Nicky, como lo llamaban sus allegados, había encontrado en la pintura y el arte una forma pura de expresar su esencia.

«Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crear», indicaron sus seres queridos, resaltando que quienes realmente lo conocían sabían que su obra artística desvelaba su verdadero ser. Compartía su talento con familiares, amigos y seguidores con una generosidad que reflejaba su espíritu creativo.

Una carrera más allá de Buffy

Si bien Buffy, cazavampiros marcó su trayectoria profesional, Brendon no se limitó a ese papel. Tras concluir la serie en 2003, participó en la película de culto Psycho Beach Party (2000) junto a Amy Adams y Lauren Ambrose, un homenaje en tono terrorífico a las películas playeras de los años sesenta que se convirtió en un clásico entre los cinéfilos. Su actuación en la serie Criminal Minds le permitió explorar nuevos registros interpretativos al dar vida al hacker Kevin Lynch durante 21 episodios repartidos a lo largo de cinco temporadas. También fue protagonista en Kitchen Confidential (2005-2006), adaptación basada en las memorias del chef Anthony Bourdain, y participó en filmes como el thriller de ciencia ficción Coherence (2013), que cautivó al público del Festival de Sitges.

Lo que realmente caracterizó a Brendon fue su conexión continua con los seguidores de Buffy. Nunca se alejó del circuito de convenciones dedicadas a la ciencia ficción; siguió participando en lecturas dramatizadas de historias creadas por fans e incluso escribió episodios para la serie de cómics sobre Buffy the Vampire Slayer centrados en su personaje. Esa lealtad hacia una comunidad que lo apoyó durante tantos años evidenciaba su carácter auténtico y su gratitud hacia quienes le acompañaron a lo largo de su carrera.

Batallas personales y resiliencia

La existencia de Brendon estuvo marcada también por desafíos significativos. Después del cierre de Buffy, enfrentó públicamente problemas relacionados con adicciones y salud mental que lo llevaron a ingresar varias veces en centros rehabilitadores. Sus luchas personales se hicieron notar con múltiples detenciones entre 2010 y 2021, incluyendo arrestos por vandalismo o resistencia a la autoridad, incidentes que revelaban sus conflictos internos. En 2015 fue arrestado en Saratoga Springs, Nueva York, tras un altercado con su pareja, además enfrentó cargos relacionados con fraude médico que afectaron su libertad condicional.

No obstante, su familia enfatizó que durante los últimos años Brendon estaba bajo tratamiento médico para manejar sus diagnósticos. En 2023 hizo pública la noticia sobre haber sufrido un ataque al corazón y recibir un diagnóstico de enfermedad cardíaca congénita. También padecía síndrome de cauda equina, una afección espinal que requirió varias intervenciones quirúrgicas. A pesar de estos obstáculos médicos, sus seres queridos destacaron que se sentía optimista respecto al futuro justo antes de su fallecimiento.

«Nuestra familia solicita privacidad mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con pasión, imaginación y corazón», concluyó el comunicado familiar. Su muerte se produce poco después del anuncio sobre la cancelación del esperado reboot de Buffy para Hulu, un proyecto muy esperado por los fans y que habría reunido nuevamente a la actriz Sarah Michelle Gellar bajo la dirección de Chloé Zhao.