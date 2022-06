Tremendo susto en el Mundial de Natación: la estadounidense Anita Álvarez, al borde de morir ahogada

Habéis leído bien, la estadounidense Anita Álvarez, nadadora profesional, estuvo a punto de ‘poner un pie en el otro barrio’.

Los hechos sucedieron nada más y nada menos que en el Campeonato Mundial de Natación que se celebra en Budapest, entre el 17 de junio y el 3 de julio de 2022.

Fue brutal el susto que se llevaron todos al ver que la nadadora no salía del agua después de haberse sumergido para realizar su ejercicio del solo libre de natación artística.

La joven, de 25 años, sufrió un desmayo tras sumergirse. Sin embargo, no tuvo consecuencias graves gracias a la rápida actuación de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, ya que, los socorristas allí presentes hicieron caso omiso.

Los hechos ocurrieron nada más acabar la actuación, justo cuando finalizó la música. Por lo que el desmayo pudo haber sido provocado por la tensión y estrés de la actuación. Sin embargo, según informó el equipo estadounidense, será sometida a distintas pruebas para saber con exactitud las causas del desvanecimiento.

Cuando Fuentes percibió lo que estaba ocurriendo no dudó dos veces y se lanzó de inmediato al agua para socorrerla. Acto seguido, uno de los auxiliares de la competición intervino en su ayuda. Ambos la sacaron del agua y rápidamente las asistencias médicas evacuaron a la deportista. Fuentes afirmó:

«En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Hoy ha estado dos minutos sin respirar. Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo».