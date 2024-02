Joana Sanz confirmó que Alves bebió la noche de la agresión sexual: «Llegó oliendo a alcohol»

La segunda sesión del juicio contra Dani Alves por una presunta agresión sexual que tuvo lugar en la discoteca Sutton en Barcelona, tuvo lugar en la tarde del martes 6 de febrero de 2024 en la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Hasta 22 testigos declararon a una velocidad de vértigo: mossos, investigadores, trabajadores de la discoteca, amigas de la víctima, amigos del jugador y su todavía esposa, la modelo canaria Joana Sanz.

En su declaración, Joana vino a confirmar que el exjugador del Barcelona bebió mucho la noche de autos. Una de las líneas de la defensa para buscar un atenuante en la futura sentencia. Según la modelo Alves llegó a su casa esa noche con evidentes signos de embriaguez. «Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama», afirmó ante el Tribunal la modelo.

Joana negó haberse enfadado con su marido esa noche por salir de fiesta. «Eso es mentira», contestó tajante a la pregunta de la Fiscalía sobre si se había molestado porque Dani Alves y sus amigos no quisieran que ella los acompañara esa noche.

Según su relato, ella no supo nada de lo acontecido ni el futbolista le comentó nada al respecto cuando llegó a casa. «No valía la pena hablar con él tal y como venía, mejor dejarlo para el día siguiente», afirmó

Lo cierto es que la última conversación de la que hay constancia entre el todavía matrimonio fue mediante mensajería instantánea antes de que el volviera a su casa. Fue a las once de la noche. Así recuerda su intercambio de mensaje:

En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como a las once de la noche.