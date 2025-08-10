Trincan a dos facinerosos disfrazados de mujer, con tetas y pelucas, mientras robaban una joyería en Barcelona

Con tetas y a lo loco.

Bueno… y con dos pelucones y más pintados que una puerta.

El robo frustrado en una joyería de Barcelona ha dejado atónitos a vecinos y comerciantes del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

La intervención policial se produjo el pasado 3 de agosto de 2025, cuando dos tipos, de 27 y 35 años, irrumpieron en el local disfrazados de mujer, con pelucas, maquillaje y pechos postizos para dificultar su identificación y despistar a las cámaras de seguridad.

El objetivo era claro: hacerse con un botín valorado en más de 300.000 euros en joyas y dinero.

Sin embargo, la rápida respuesta de los cuerpos policiales truncó sus planes y permitió su detención in fraganti tras una breve pero intensa resistencia.

El caso ha generado un notable impacto mediático y social, tanto por la audacia del método empleado como por la violencia ejercida durante la huida.

Los arrestados, con un historial de nueve antecedentes policiales, no dudaron en lanzar objetos, joyas y dinero contra los agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana que acudieron tras recibir la alerta del 112. El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en los comercios y el ingenio —a veces grotesco— de algunos delincuentes.

Valor total de las joyas y dinero robados superaba los 300.000 e.

Investigación por la que fueron detenidos los 2 hombres, que acumulan un total de 9 antecedentes policiales, sigue abierta.

👉Dos hombres detenidos mientras atracaban una joyería de Barcelona disfrazados de mujer. pic.twitter.com/LkM10JGdjM — @FGP66 (@FGP66) August 9, 2025

El robo: planificación y ejecución

La escena, casi propia de una comedia negra, comenzó cuando los dos atracadores entraron al establecimiento a media mañana, aparentando ser clientas. Para lograrlo, recurrieron a disfraces detallados: pelucas largas, pechos de plástico y un maquillaje muy elaborado que ocultaba sus rasgos. Esta transformación buscaba no sólo engañar a los testigos, sino también burlar los sistemas de videovigilancia del local.

El asalto se produjo con intimidación y violencia. Los delincuentes, una vez dentro, redujeron a los empleados y comenzaron a sustraer piezas de alto valor. Sin embargo, la activación inmediata de la alarma silenciosa permitió la llegada de varias dotaciones policiales en cuestión de minutos. Al percatarse del cerco, los asaltantes trataron de huir por la única salida disponible, pero los agentes bloquearon la puerta, forzando su arresto en el propio local.

Durante la detención, ambos opusieron resistencia activa, lanzando contra los policías todo lo que tenían a mano: joyas, billetes y objetos contundentes. Esta reacción violenta obligó a los agentes a emplear técnicas de reducción para evitar daños mayores y asegurar el botín recuperado.

Perfil de los detenidos y su historial delictivo

Los dos hombres arrestados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente, tienen edades comprendidas entre 27 y 35 años. Los registros policiales indican que ambos suman nueve antecedentes por delitos similares, principalmente robos con fuerza, hurtos y asaltos en comercios del área metropolitana.

Este patrón delictivo evidencia una trayectoria marcada por la reincidencia y la especialización en asaltos planificados. En este caso, la elección del disfraz femenino responde a una estrategia de camuflaje, ya utilizada en otros delitos aunque rara vez con tanto nivel de detalle y atrevimiento.

Impacto social y reacción de las autoridades

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en las joyerías y la necesidad de reforzar los protocolos de emergencia en establecimientos de alto riesgo. Comerciantes de la zona, consultados tras el incidente, reconocen que la intervención policial fue clave para evitar consecuencias más graves y destacan la importancia de la coordinación entre los cuerpos de seguridad.

No nos esperábamos algo así, parecía una escena sacada de una película, comentaba una empleada del local vecino. Otros testigos señalan la sorpresa al ver salir a los asaltantes disfrazados, en pleno forcejeo con la policía, y el despliegue de patrullas en una de las zonas más tranquilas de la ciudad.

La investigación sigue abierta. Las autoridades no descartan que los detenidos formen parte de un grupo más amplio o hayan participado en otros robos recientes utilizando métodos similares.

Anécdotas y curiosidades del caso

Los disfraces empleados incluían pechos postizos, pelucas y maquillaje de alta cobertura, lo que dificultó inicialmente su identificación por parte de los testigos y las cámaras del local.

La intervención policial fue grabada y difundida en redes sociales, donde las imágenes de los detenidos disfrazados han generado cientos de comentarios y memes.

Los arrestados arrojaron parte del botín contra los agentes durante la detención, obligando a los policías a recoger joyas y billetes dispersos por el suelo.

Este caso recuerda a escenas de películas como Con faldas y a lo loco, aunque en esta ocasión el desenlace fue menos cómico y mucho más real.

Detalles clave del suceso

Aspecto Detalle Fecha del robo Lunes, 4 de agosto de 2025 Lugar Joyería en Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona Detenidos Dos hombres, 27 y 35 años, con 9 antecedentes policiales Método Disfraz de mujer: pelucas, maquillaje, pechos postizos Botín recuperado Más de 300.000 euros en joyas y dinero Intervención policial Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana, aviso 112 Resistencia durante arresto Lanzamiento de objetos, joyas y dinero contra los agentes Estado de la investigación Abierta, se investigan posibles conexiones con otros robos

La originalidad del método, la violencia ejercida y la rápida reacción policial convierten este suceso en un ejemplo de los retos actuales en la lucha contra la delincuencia urbana. La historia, lejos de ser anecdótica, subraya la importancia de la prevención, la vigilancia y la coordinación para proteger a comercios y ciudadanos frente a la audacia de algunos facinerosos.