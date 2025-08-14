Los 20 vecinos de Cabezabellosa que resistieron el fuego, finalmente a salvo tras una noche crítica

La noche en la pequeña localidad de Cabezabellosa ha sido larga, tensa y, finalmente, liberadora.

Una veintena de vecinos permaneció en sus casas pese a la orden de evacuación y al avance implacable del incendio originado en Jarilla. Rodeados de humo, sin suministro eléctrico y con el miedo asomando a cada ventana, estos habitantes se aferraron a su tierra hasta que la apertura de una vía segura permitió su salida bajo escolta.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, todos los vecinos están fuera de peligro.

El convoy organizado por la Guardia Civil y Protección Civil escoltó a los últimos 19 habitantes hasta Plasencia, donde se reunieron con el resto de sus vecinos.

La presidenta autonómica, María Guardiola, ha confirmado el éxito del dispositivo, agradeciendo la comprensión y la valentía tanto del operativo como de los propios afectados.

Horas decisivas: entre el temor y la esperanza

La jornada comenzó con incertidumbre. El incendio que azotaba Jarilla cambió de dirección y puso en riesgo a Cabezabellosa, forzando primero un confinamiento con alertas ES-Alert. Las autoridades instaron a los vecinos a permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas. Sin embargo, no todos aceptaron dejar atrás sus hogares. El apego a las casas, los animales y la tierra hizo que una veintena resistiera toda la noche entre cenizas y oscuridad.

Durante esas horas críticas:

No había suministro eléctrico en todo el municipio.

El humo invadía las calles y dificultaba la respiración.

Equipos de emergencia, incluidos más de 300 efectivos entre bomberos forestales, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y la UME, trabajaban para abrir una vía segura hacia Villar de Plasencia.

El temor al avance del fuego se mezclaba con la esperanza de que cambiase el viento o llegasen refuerzos.

Finalmente, sobre las 21:15 horas, se citó a los vecinos para ser evacuados en un punto seguro del municipio. El convoy partió bajo protección hasta Plasencia antes de las 22:30 horas.

Perfil del grupo que resistió: motivos personales e historias humanas

No hay un solo perfil entre quienes decidieron esperar hasta el último minuto. Algunos ejemplos:

Personas mayores reacias a abandonar viviendas donde han vivido toda su vida.

Ganaderos preocupados por sus animales e instalaciones agrícolas.

Familias que preferían esperar instrucciones claras antes de exponerse en carretera.

En palabras de una vecina: “Estoy viendo desde la ventana que se está poniendo muy feo… Por si acaso estamos preparando las maletas por lo que pueda pasar”.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, recordó durante la mañana que quedarse suponía un riesgo para todos: “Permanecer allí ponía en peligro tanto a los residentes como a los profesionales desplegados para sofocar el gran incendio”.

Anécdotas y curiosidades

Entre los relatos recogidos en las últimas horas destacan:

La Guardia Civil organizó convoyes especiales para permitir el acceso controlado a personas necesitadas de medicación urgente o ganaderos preocupados por sus animales.

Muchos vecinos mantuvieron contacto constante con familiares a través del móvil pese a los cortes eléctricos.

Algunos residentes improvisaron sistemas caseros para protegerse del humo sellando ventanas con toallas mojadas.

La evacuación incluyó tanto a personas como a mascotas; algunos perros viajaron junto a sus dueños en el convoy.

Contexto regional: incendios simultáneos y alerta máxima

La situación en Extremadura sigue siendo delicada. Con once incendios activos al mismo tiempo en toda la comunidad autónoma —incluyendo focos graves en Casares de las Hurdes, Santibáñez el Alto o Trujillo— las autoridades mantienen el nivel 2 del Plan Infoex. El fuego ha calcinado ya más de 1.200 hectáreas solo en Jarilla.

Mientras tanto:

La mayoría de evacuados han sido reubicados en instalaciones deportivas y religiosas habilitadas como refugio temporal.

Los servicios sociales municipales están coordinando ayuda psicológica y material para quienes lo han perdido todo o han pasado horas críticas aislados.

Mirando al futuro

Aunque el incendio sigue activo y las condiciones meteorológicas no garantizan una rápida extinción, todos los vecinos están ahora fuera del peligro inmediato. La experiencia ha dejado claro el valor del trabajo coordinado entre fuerzas civiles y militares, así como la importancia del arraigo rural frente a situaciones extremas.

Cabezabellosa respira hoy aliviada tras una noche interminable; sus historias quedarán como testimonio del coraje cotidiano ante una amenaza tan imprevisible como devastadora.