Cuatro pirómanos detenidos por la ola de incendios forestales: España arde entre evacuaciones y dejación sanchista

Ni cambio climático ni leches en vinagre.

Unos pirómanos de tres al cuarto y una dejadez en materia de inversión para prevenir los incendios han sido el cóctel diabólico para que España arda prácticamente por los cuatro costados.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, la crónica nacional está marcada por una ola de incendios forestales que arrasa miles de hectáreas, cerca de 40.000, multiplica las evacuaciones y pone en jaque a los servicios de emergencia.

La noticia de la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con los fuegos en Tres Cantos (Madrid), Ávila y Granada ha añadido un nuevo elemento de alarma a una temporada ya de por sí desbordada.

Mientras las llamas avanzan, el país asiste a una cascada de imágenes: desalojos masivos, columnas de humo cubriendo el horizonte y el voluntariado civil y militar trabajando a destajo. En lugares como Las Médulas (León), joya arqueológica y patrimonio de la UNESCO, la amenaza de las llamas movilizó a centenares de efectivos y forzó el desalojo de vecinos y turistas. El 80% del perímetro del incendio de Yeres ya está controlado, pero la tensión persiste.

Detenciones y sospechas: el perfil del pirómano, bajo la lupa

En la última semana, la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia y la investigación, con un resultado que ha sacudido la opinión pública: cuatro detenidos vinculados a los focos de Madrid, Ávila y Granada. Entre ellos, destaca el caso de un trabajador de extinción arrestado como presunto autor del incendio que calcinó 2.200 hectáreas en la provincia de Ávila. Según los primeros indicios, las motivaciones del sospechoso podrían estar relacionadas con intereses laborales, un giro tan inquietante como habitual en la casuística de los incendios forestales.

La ley española contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes provoquen incendios con peligro para las personas, además de cuantiosas multas. La Fiscalía General del Estado recuerda que, aunque la mayoría de los fuegos tienen su origen en negligencias, el número de incendios intencionados sigue siendo preocupante. En 2023, más de 400 personas fueron detenidas o investigadas por delitos de este tipo.

Orense, Tarifa y el mapa del fuego: geografías en alerta

El fuego no entiende de fronteras. Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía comparten el drama de los incendios, con episodios especialmente críticos en Orense y Tarifa. En la provincia gallega, el incendio de Chandrexa de Queixa ha devastado más de 3.500 hectáreas, con dos bomberos heridos en las tareas de extinción y la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. En Tarifa, el viento de levante y las altas temperaturas han complicado la situación, hasta el punto de que las autoridades han llegado a tener «sospechas fundadas» de intencionalidad en uno de los fuegos recientes.

La situación ha llegado a tal punto que el chef José Andrés se desplazó hasta Tarifa para repartir bocadillos entre los equipos de emergencia, poniendo en valor la labor de quienes luchan día y noche contra el fuego.

Un país que arde: cifras y consecuencias

calcinadas en lo que va de año, superando la media de los últimos 18 años para estas fechas. En agosto, la superficie quemada ya supera la totalidad del año anterior: casi 60.000 hectáreas abrasadas en los primeros ocho meses.

abrasadas en los primeros ocho meses. Miles de personas evacuadas en León, Zamora, Las Médulas y otras zonas especialmente castigadas por las llamas.

Dos víctimas mortales: un trabajador de una hípica en Tres Cantos y un voluntario en León.

El impacto ecológico y económico es incalculable: zonas de alto valor natural devastadas, hábitats destruidos y recursos forestales comprometidos para años. Los servicios públicos, desde la Unidad Militar de Emergencias hasta los cuerpos autonómicos de bomberos, suman esfuerzos para contener una situación que amenaza con repetirse cada verano si no se abordan las causas de fondo.

El debate político: gestión, escasa inversión y abandono rural

El contexto político tampoco queda al margen. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en redes sociales que sigue la evolución de los incendios de cerca y ha agradecido el esfuerzo de los equipos de emergencia. Sin embargo, voces expertas advierten que la raíz del problema va más allá de la meteorología: el abandono rural, la falta de prevención y la acumulación de combustible vegetal son factores que, sumados al cambio climático, convierten el verano español en un polvorín.

Pero lo que más sorprende es el último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que ha dejado en evidencia la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez: España gasta hasta 500 millones de euros menos que Grecia y Portugal en prevención de incendios forestales.

El documento, publicado en junio y hecho público en las últimas horas, señala que el Ejecutivo español apenas ha destinado 221 millones de euros de fondos europeos a medidas preventivas, frente a los 615 millones de Portugal y los 837 millones de Grecia. En otras palabras, por cada 100 euros invertidos por estos países mediterráneos, España solo pone 26 sobre la mesa. Todo ello pese a que el riesgo de grandes incendios es similar o incluso superior en nuestro país.

La política de prevención, en entredicho

El informe europeo no solo subraya la escasez de fondos, sino también las deficiencias en la gestión y el enfoque de los proyectos financiados. España sigue destinando el grueso de las inversiones solo a zonas de riesgo medio-alto, lo que limita el alcance de las ayudas y deja fuera amplias áreas igualmente vulnerables. Los auditores comunitarios alertan de la falta de continuidad en las tareas de desbroce, creación de cortafuegos y mantenimiento de infraestructuras, lo que compromete la eficacia de las medidas a largo plazo.