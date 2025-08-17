Mientras Galicia arde, la hija de una dirigente del PSOE lanza fuegos artificiales en plena boda

Galicia sigue viviendo horas críticas con 16 incendios activos que han arrasado más de 50.000 hectáreas, especialmente en la provincia de Orense, que se encuentra en nivel 2 de alerta. La situación se agrava por las altas temperaturas que superan los 38 grados, un caldo de cultivo que vuelve a poner a la región al borde del desastre.

En medio de esta grave emergencia, un acto imprudente ha generado polémica y reproches, según publica este domingo ABC. La hija de una dirigente del PSOE en Orense, la primera teniente de alcalde y diputada provincial Susana Rodríguez, protagonizó una celebración que ha causado indignación: lanzó fuegos artificiales durante su boda, la madrugada del sábado al domingo en la localidad de Amoeiro.

El lanzamiento de la pirotecnia, que no fue comunicado ni autorizado por Protección Civil, se produjo apenas a unos kilómetros de los 16 incendios que azotan la zona. La intervención de la Guardia Civil fue necesaria para reprender la acción, que supone un riesgo innecesario en un momento de máxima tensión para los servicios de emergencia.

Susana Rodríguez, que no se encontraba en el lugar durante el lanzamiento, reconoció la imprudencia de los novios y calificó el suceso como un acto de inconsciencia por parte de la pareja, aunque minimizó el riesgo afirmando que solo se trató de “una única caja de pirotecnia” con fuegos dirigidos hacia arriba que, según ella, no implicaban un peligro importante.

Sin embargo, con las circunstancias extremas y el peligro constante de reactivación de los incendios, la actitud ha sido calificada por muchos como una falta grave de responsabilidad y sensibilidad hacia el sufrimiento de los miles de afectados y los cuerpos de extinción que luchan contra el fuego incesantemente.

La imprudencia registrada en Amoeiro llega en un momento clave en el que se requieren esfuerzos conjuntos para frenar el avance de las llamas y proteger la vida y patrimonio de miles de ciudadanos gallegos.