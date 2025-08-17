Feijóo reprocha a Sánchez su “llegar siempre tarde” y exige acción inmediata

En medio de la grave crisis que enfrentan numerosas zonas de España debido a los incendios forestales que afectan a media península, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha lanzado duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la emergencia. Feijóo ha denunciado que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre», haciendo un llamado urgente para que se actúe con rapidez y eficacia.

Los incendios que han arrasado vastas áreas de bosque y han obligado a cientos de personas a evacuar sus hogares, ponen en evidencia, según el líder opositor, una falta de previsión y coordinación por parte del gobierno central. En declaraciones recientes, Feijóo pidió expresamente a Pedro Sánchez que «no deje pasar más tiempo y que los medios de extinción y ayuda lleguen ya» a las zonas afectadas.

Esta crítica destaca la preocupación por la lentitud en la movilización de recursos, tanto humanos como materiales, para combatir el fuego y proteger a la población.

Feijóo subraya que cada minuto que se pierde puede significar una mayor pérdida de vidas, bienes naturales y propiedades privadas.

La gestión de emergencias forestales suele implicar una colaboración estrecha entre administraciones regionales y el Ejecutivo central. Sin embargo, la percepción que transmite Feijóo es que en esta ocasión la respuesta ha sido tardía y deficiente, lo que ha agravado la dimensión del desastre.

El dirigente popular insiste en que es imprescindible mejorar la coordinación y anticipación para enfrentarse a este tipo de catástrofes, especialmente en un contexto de cambio climático y aumento de episodios de calor extremo que predisponen a la proliferación de incendios.

Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha emitido una respuesta pública específica a estas declaraciones, en medio de la emergencia activa y el despliegue de medios aéreos y terrestres para controlar las llamas en distintos puntos del país.

La situación sigue siendo crítica, y las llamas continúan poniendo a prueba la capacidad de respuesta y prevención de las administraciones, mientras miles de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de nuevos incendios.