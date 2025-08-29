Masacre en la escuela católica de Minneapolis: el perfil oscuro de Robin Westman obsesionado con matar niños

La conmoción sacude Minneapolis tras el tiroteo en la escuela católica Annunciation, donde Robin Westman, de 23 años, asesinó a dos menores y dejó 17 heridos.

La tragedia, ocurrida durante una misa, ha desatado una oleada de indignación y un profundo debate social que va más allá del dolor inmediato: la violencia armada, el papel de las reivindicaciones identitarias y el estigma hacia comunidades vulnerables se entrelazan en la conversación pública.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la ciudad sigue en estado de duelo. Las autoridades han confirmado que Westman, quien se identificaba como mujer transgénero desde su adolescencia, actuó sola y sin antecedentes penales conocidos. El ataque fue perpetrado con armas compradas legalmente apenas unas semanas antes.

Los disparos atravesaron las ventanas del templo, alcanzando a niños indefensos entre 6 y 15 años que asistían al primer servicio religioso del curso escolar. Dos pequeños, Fletcher Merkle (8 años) y otro menor de 10 años, perdieron la vida mientras oraban.

Un perfil marcado por la obsesión y el aislamiento

La investigación policial ha revelado un patrón inquietante en el comportamiento de Robin Westman. Sus cuadernos personales y varios vídeos publicados en redes sociales muestran una obsesión con los tiroteos masivos y una admiración explícita hacia otros asesinos escolares. En estos materiales aparecían garabatos de armas, referencias reiteradas al asesinato y mensajes cargados de odio contra figuras públicas como Donald Trump.

La madre de Westman solicitó el cambio legal de nombre cuando tenía 17 años, tras expresar su deseo de que este reflejara su identidad femenina. El entorno familiar estaba vinculado a la escuela: su madre trabajó allí como secretaria parroquial hasta 2021; Westman estudió en ese mismo centro y se graduó del octavo grado en 2017. Durante este año, trabajó algunos meses en un dispensario de cannabis en Richfield, suburbio próximo al lugar del crimen.

Los escritos personales muestran referencias constantes a autolesiones y violencia contra otros.

Se documentaron dibujos detallados del interior del colegio y simulaciones del ataque.

En los vídeos previos al tiroteo se observan armas con inscripciones como “matar a Donald Trump” o “¿Dónde está tu Dios?”.

El ataque: detalles del crimen y contexto social

El miércoles por la mañana, Westman disparó al menos 116 veces desde fuera del edificio. Las balas atravesaron los cristales mientras los niños rezaban junto a sus maestros. La rápida respuesta policial evitó que accediera físicamente al templo tras abrir un boquete en una ventana.

Las víctimas mortales fueron dos niños; otros 15 menores y tres adultos mayores resultaron heridos. Ninguno de los hermanos Merkle sufrió lesiones graves. La policía recuperó tres armas (rifle, escopeta y pistola) usadas por Westman, todas compradas legalmente en Minnesota poco antes del atentado.

Las autoridades hallaron una bomba de humo en el lugar.

Se descartó la existencia de cómplices: Westman actuó sola.

El atacante se suicidó en el sitio tras cometer los asesinatos.

El FBI investiga el caso como posible terrorismo doméstico con componente anticatólico, aunque aún no se ha establecido un móvil claro. Los investigadores analizan si Westman exploró previamente las instalaciones para planificar el ataque con precisión.

Debate nacional: armas, identidad y polarización

La reacción social no se ha hecho esperar. El alcalde Jacob Frey pidió evitar el odio dirigido hacia la comunidad transgénero, recordando que “quien utilice esta tragedia para demonizar a cualquier colectivo ha perdido su humanidad”. Organizaciones LGTBIQ+ han denunciado un repunte de discursos transfóbicos tras conocerse la identidad de Westman como mujer transgénero.

La controversia se amplifica por la tendencia creciente a vincular delitos violentos con reivindicaciones identitarias transgénero. Figuras políticas conservadoras han aprovechado el caso para alimentar el estigma hacia personas trans. Por otro lado, colectivos progresistas insisten en centrar el debate sobre la facilidad para adquirir armas y la desatención a la salud mental.

Estados Unidos registra más tiroteos escolares que cualquier otro país occidental.

En lo que va del año se contabilizan al menos 285 tiroteos masivos con más de 225 fallecidos.

La administración Trump ha ordenado banderas a media asta hasta el domingo en memoria de las víctimas.

Anécdotas y curiosidades sobre Robin Westman

Estudió en la misma escuela donde perpetró el crimen; su madre fue secretaria allí.

Nunca tuvo antecedentes criminales ni problemas con la justicia previos al ataque.

Trabajó temporalmente en un dispensario legal de cannabis antes del tiroteo.

Publicaba vídeos en YouTube donde exhibía armas personalizadas con mensajes violentos.

Manifestaba admiración por otros asesinos escolares famosos en Estados Unidos.

Su cambio legal de nombre fue promovido por su madre ante un juez cuando tenía 17 años.

Perspectivas legales y psicológicas

El caso abre múltiples líneas de análisis desde la criminología: la obsesión documentada con actos violentos previos indica una patología grave que no fue detectada ni tratada por los servicios sociales o sanitarios. La ausencia de antecedentes penales permitió que adquiriera armas sin obstáculos legales.

Por otra parte, expertos advierten sobre el peligro de asociar delitos individuales a colectivos vulnerables como las personas transgénero, alimentando prejuicios que pueden derivar en violencia simbólica o física contra inocentes.

Estados Unidos enfrenta un dilema recurrente: ¿cómo evitar nuevas tragedias cuando las armas son tan accesibles y los mecanismos preventivos parecen fallar sistemáticamente? Mientras tanto, familias como las Merkle lloran pérdidas irreparables en medio del ruido mediático.

El debate sigue abierto. La comunidad exige respuestas concretas ante una violencia que parece no tener fin ni lógica. Los niños asesinados son hoy símbolo del dolor colectivo; sus nombres resuenan junto al eco desesperado por cambios reales.