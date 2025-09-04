La noticia del anuncio de una nueva concentración por parte de VOX en Alcalá de Henares ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la gestión de la inmigración en España. El partido liderado por Santiago Abascal ha convocado a sus simpatizantes este jueves a las 18:00 horas en el municipio madrileño, tras la detención de un ciudadano peruano acusado de violar a una joven española de 18 años en el parque Sementales. El caso, que ha causado conmoción entre los vecinos, pone el foco sobre los problemas de inseguridad vinculados a delitos cometidos por extranjeros y la respuesta institucional ante situaciones de alto impacto social.

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, el entorno político y social vive un clima de tensión marcado por demandas vecinales y declaraciones institucionales contrapuestas. La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, junto al portavoz nacional en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, han anunciado que harán declaraciones a los medios para exigir «seguridad en nuestros barrios». El partido recuerda la relación existente entre delincuencia e inmigración ilegal masiva, demandando medidas más restrictivas y el cierre de los centros destinados a personas consideradas menores extranjeros no acompañados (menas).

Los de Santiago Abascal cobran nuevo impulso en su lucha contra este tipo de instalaciones tras haber conseguido el cierre del centro de menas de Santa Cruz en Murcia y su reconversión a otros fines sociales. Posiblemente, el edificio se reconvertirá en una residencia de mayores. Además, el gobierno regional de Murcia ya ha confirmado que están trabajando para conseguir la repatriación de todos los inmigrantes ilegales que sea posible expulsar de entre los 60 alojados allí.

Detalles del caso: agresión sexual y reacción inmediata

La madrugada del lunes fue decisiva. La víctima, una joven de 18 años, regresaba a su domicilio cuando fue abordada por el agresor en estado ebrio. El hombre la forzó sexualmente en dos ocasiones antes de que la víctima lograra escapar para pedir auxilio. Tras contactar con sus amigas y alertar a la Policía Nacional, los agentes acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del sospechoso, quien admitió los hechos. La joven recibió asistencia médica y ratificó su denuncia ante la comisaría local.

Este suceso ha servido como detonante para que VOX reactive su estrategia de protestas públicas contra lo que consideran «delincuencia importada». La formación ya había protagonizado una concentración frente al centro de menas de Hortaleza días antes, reclamando el cierre inmediato de estos recursos y denunciando otra agresión sexual cometida por un menor marroquí contra una niña española de 14 años.

Refuerzo policial en Hortaleza: respuesta institucional

El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha respondido con el despliegue permanente de diez policías en el entorno del centro de Hortaleza tras el último caso conocido. El refuerzo consiste en patrullas fijas visibles durante todo el día y vigilancia nocturna adicional para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del recinto. Los vecinos valoran positivamente esta medida aunque lamentan que llegue «tarde», tras años reclamando más presencia policial ante un historial reiterado de incidentes graves.

La saturación del centro, diseñado para acoger a 35 menores pero con más de cien internos actualmente, ha convertido la zona en escenario habitual tanto de tensiones como de enfrentamientos. El reciente ataque sufrido por varios menores migrantes por parte de encapuchados —uno tuvo que ser hospitalizado— evidencia que el conflicto se extiende también al ámbito social, con episodios que apuntan a posibles motivaciones racistas o xenófobas.

Dinero para mantener ilegales pero no para evitar que lleguen

En paralelo al refuerzo policial, el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez ha aprobado con carácter urgente una partida adicional de 400 millones de euros destinada a seguridad y mantenimiento en centros para inmigrantes ilegales. El Ejecutivo una vez más, prefiere dedicar el dinero de todos los españoles a mantener a inmigrantes ilegales en vez de destinar recursos materiales y humanos a evitar que lleguen más personas ilegalmente a nuestro país.

La decisión es un parche para intentar controlar situaciones críticas mientras se responde a las demandas ciudadanas y al hecho de que el Ejecutivo socialista no es capaz de poner fin a la llegada de embarcaciones a Canarias o Baleares. Y todo ello pese a que se sabe cual es el modus operandi de las mafias de tráfico ilegal de personas: remolcar cayucos desde costas africanas usando barcos nodriza, acercarlos a los archipiélagos españoles para después dejarles ahí y avisar a Salvamento Marítimo para que sean medios de rescate de nuestro país los que finalicen la travesía de los ilegales haciéndoles llegar a nuestro territorio.

En vez de enviar barcos de rescate, el Gobierno podría poner en marcha un operativo de vigilancia con barcos de la Armada y Guardia Civil y el apoyo de medios aéreos para detectar a los barcos nodriza de las mafias que remolcan los cayucos y obligarles a volver a su puerto de origen.

Perfil político: Santiago Abascal y VOX

Santiago Abascal, se caracteriza por un discurso directo y contundente contra lo que denomina «políticas blandas» frente a la inmigración ilegal. Ha condenado públicamente las agresiones sexuales recientes como «indescriptibles» y exige respuestas inmediatas desde todas las administraciones competentes. Junto a él destacan portavoces como Isabel Pérez Moñino —abogada penalista y especialista en temas sociales dentro del partido— y Samuel Vázquez, experto nacional en inmigración.

Anécdotas y curiosidades sobre Abascal:

Recientemente fue grabado condenando personalmente los hechos ocurridos en Alcalá ante numerosos medios.

Su estilo comunicativo busca siempre vincular hechos concretos con propuestas políticas inmediatas.

Es conocido por participar activamente en concentraciones públicas donde aprovecha para interactuar directamente con vecinos afectados.

Reacciones sociales: inseguridad y polarización

El clima social está marcado por sentimientos encontrados entre miedo e indignación. Por un lado, los vecinos que sufren los centros de ilegales, exigen respuestas rápidas ante el evidente riesgo que supone la presencia de estas personas; por otro, la izquierda trata de imponer su buenismo acusando a VOX de criminalizar a los extranjeros, de racismo y de xenofobia. Las protestas convocadas por VOX han sido objeto tanto de apoyo masivo como de críticas contundentes desde otros sectores políticos, especialmente por parte del PSOE y de ONG’s que se lucran con la llegada masiva de ilegales.

La Delegación del Gobierno ha llegado incluso a prohibir concentraciones frente al centro de Hortaleza en un intento de silenciar la protesta, lo cual ha generado nuevas polémicas sobre libertad de expresión.