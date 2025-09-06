Seguridad Nacional desmonta el discurso de Marlaska: repunte de la delincuencia grave y la inseguridad ciudadana en España

El reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional, elaborado con datos de Interior, Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha encendido todas las alarmas.

Frente a los mensajes optimistas lanzados por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que insiste en la reducción de la criminalidad, el documento oficial revela un aumento de la delincuencia grave y de la inseguridad ciudadana en España, especialmente vinculado a la actividad de las mafias del narcotráfico.

La aprobación de la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 marca un antes y un después.

El texto no solo reconoce el repunte de delitos violentos, sino que pone el foco en los «efectos colaterales» de la criminalidad organizada, que afectan directamente a la vida y la salud de los ciudadanos. Esta realidad, según el informe, exige un enfoque integral que abarque a todos los colectivos implicados y afectados.

Datos al detalle: delitos graves al alza

El balance de criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2025 corrobora el diagnóstico:

Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa: aumentan un 11,6%.

aumentan un 11,6%. Lesiones y riñas tumultuarias: alcanzan 14.366 casos, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024.

alcanzan 14.366 casos, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024. Secuestros: suben un 8,2%.

suben un 8,2%. Delitos contra la libertad sexual: crecen un 5,3%, con un alarmante repunte del 7,3% en agresiones sexuales con penetración.

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido un 19,5%. El tráfico de drogas, por su parte, ha experimentado un crecimiento del 9,8%, mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias han aumentado un 11,3%.

Estos datos ponen en cuestión el mensaje institucional de mejora de la seguridad y obligan a replantear estrategias. El informe subraya la relación directa entre crimen organizado y el incremento de la violencia, con mención especial a las aprehensiones de armas, ajustes de cuentas y ataques contra fuerzas de seguridad, personal de aduanas y portuario.

El crimen organizado y el narcotráfico: epicentro del problema

El informe oficial destaca que las mafias del narcotráfico son el principal motor del aumento de la violencia y la inseguridad. En ciudades como Barcelona, los tiroteos entre clanes balcánicos han generado una alarma social inédita en los últimos meses.

El crimen organizado en España se caracteriza por:

Entorno delictivo interconectado y transnacional.

Uso creciente de la violencia, la corrupción y la infiltración en empresas legales.

Incorporación de expertos y tecnologías avanzadas para actuar con mayor impunidad.

El documento señala también la preocupación por el reclutamiento de menores y la capacidad de estas organizaciones para adaptarse a los cambios, dificultando la labor policial y judicial.

Contradicciones y matices territoriales

Pese al diagnóstico estatal, algunos responsables autonómicos defienden la eficacia de los planes de seguridad locales. Por ejemplo, el delegado del Gobierno en Madrid ha subrayado la caída de la criminalidad convencional en la región durante el primer trimestre de 2025, con una bajada de 0,5 puntos en la tasa de infracciones penales y un descenso de 45 delitos diarios respecto al año anterior.

Sin embargo, los datos nacionales muestran que el descenso en ciertas tipologías no compensa el aumento de los delitos más graves, especialmente en zonas donde la criminalidad organizada tiene mayor presencia. En Navarra, por ejemplo, la tasa de criminalidad ha bajado levemente, pero han crecido los robos con violencia y las agresiones sexuales con penetración.

El papel de la Estrategia Nacional y los retos pendientes

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional como respuesta a la evolución de las amenazas y la necesidad de adaptar las medidas de prevención y represión. El plan insiste en la cooperación y coordinación institucional, así como en la colaboración internacional, como claves para frenar la expansión del crimen organizado.

Entre las medidas destacadas se encuentra el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, implementado desde 2018 y ampliado a otras provincias, que ha permitido desarticular importantes redes criminales. Sin embargo, la estrategia reconoce que la capacidad de adaptación de las mafias y el uso de tecnologías avanzadas suponen desafíos constantes.

Perfil del protagonista: Fernando Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se ha convertido en una figura central del debate sobre seguridad. Juez de carrera y conocido por su firmeza en la Audiencia Nacional, Marlaska ha defendido públicamente la gestión de su departamento y los logros en materia de seguridad ciudadana.

Algunas curiosidades y anécdotas sobre su trayectoria:

Fue nombrado ministro del Interior en junio de 2018.

Ha impulsado la modernización de las fuerzas de seguridad y el refuerzo de plantillas.

Su gestión ha sido objeto de críticas y polémicas, especialmente por el contraste entre los datos oficiales y el discurso gubernamental.

Es conocido por su carácter reservado y su afición al deporte.

Curiosidades y anécdotas recientes

El informe que ha desatado la controversia fue elaborado con la participación de varios organismos, incluidos el CNI y Defensa, lo que le otorga un carácter transversal y poco habitual en los diagnósticos de seguridad.

La publicación de la estrategia coincidió con una serie de tiroteos en Barcelona y ajustes de cuentas en el sur peninsular, poniendo de relieve la actualidad y gravedad de la amenaza.

El propio Marlaska, en una intervención reciente, restó importancia a los datos, insistiendo en la tendencia positiva a largo plazo, mientras que la oposición y algunos sindicatos policiales han reclamado transparencia y autocrítica.

El debate sobre la seguridad ciudadana y la gestión de la delincuencia grave está lejos de cerrarse. El reto pasa ahora por combinar la acción policial con políticas sociales y de prevención que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía y frenar el avance del crimen organizado.