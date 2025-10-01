Una agente de la Guardia Civil le pega un balazo en el pie a un tipo que le rompió cuatro costillas

Mucho tardó la agente.

Y bastante bien lo hizo, porque dado lo que se le venía encima, se jugaba el tipo.

La mañana del lunes trajo consigo una intervención policial que sacudió la calma habitual de San Sebastián de La Gomera.

En un suceso que dejó a una guardia civil herida y a un hombre reducido tras recibir un disparo en el pie, la acción se desarrolló entre la calle de La Pista y la calle de La Luz, cerca de un centro psiquiátrico.

El arrestado, conocido por sus problemas mentales, se presentó en el lugar para recibir su medicación, pero su comportamiento agresivo llevó a los sanitarios a pedir apoyo a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Al negarse a tomar sus pastillas y al estar armado con un objeto punzante, las cosas se complicaron para los agentes.

Fue entonces cuando comenzó un forcejeo intenso, en el que tanto la guardia civil como el policía local intentaron controlar al individuo, quien ofrecía una fuerte resistencia. Un transeúnte se sumó a la lucha por ayudar a los agentes, como se puede ver en un vídeo que ha circulado por las redes sociales, pero la situación se tornó rápidamente más peligrosa.

El forcejeo, la agresión y el uso del arma reglamentaria

Durante el tumulto, el hombre logró liberarse y escapar de los agentes. La guardia civil lo persiguió y disparó al aire con la esperanza de detenerlo, pero él continuó su huida. En lugar de calmarse, mordió en el brazo a la agente y le quitó el arma extensible, golpeándola y provocándole cuatro costillas rotas, según informaron fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

La situación se tornó crítica. Ante el riesgo inminente para su integridad física, la guardia civil decidió disparar nuevamente, esta vez apuntando directamente al pie del hombre para evitar consecuencias más graves. Este segundo disparo logró reducirlo y finalmente arrestarlo. Además, el policía local también sufrió diversas contusiones, aunque no reviste gravedad.

Perfil del detenido y contexto social

El detenido es una figura conocida en el barrio debido a sus problemas psiquiátricos. Los vecinos suelen alejarse cuando lo ven cerca del centro psiquiátrico. Según fuentes de la AUGC, hay varias denuncias previas interpuestas por familiares debido a episodios violentos o amenazas. Esta situación ha generado preocupación entre los residentes acerca de los recursos disponibles para atender adecuadamente a personas con trastornos mentales severos.

El hombre asiste regularmente al centro psiquiátrico para recibir tratamiento.

Es objeto constante de denuncias tanto por parte de familiares como de vecinos.

Su comportamiento en público provoca inquietud y temor entre quienes residen en la zona.

La actuación policial bajo presión

La respuesta rápida de la guardia civil y la policía local se enfrentó a una situación extremadamente peligrosa. La utilización del arma reglamentaria es siempre considerado como último recurso; sin embargo, quedó justificado ante el evidente peligro que corría la agente herida con cuatro costillas rotas y otras lesiones. El protocolo establece que solo se debe recurrir a la fuerza letal cuando no hay alternativas viables para resguardar vidas propias o ajenas.

El primer disparo al aire fue una advertencia que no surtió efecto.

El tiro dirigido al pie tenía como objetivo incapacitar sin poner en riesgo vital al agresor.

La agente herida fue trasladada al hospital para recibir atención médica por las fracturas sufridas y por el mordisco.

Reacciones institucionales y debate social

La AUGC ha respaldado la actuación de la guardia civil subrayando lo complicado que es intervenir en casos que involucran trastornos mentales y reclamando protocolos específicos para estas situaciones. Este incidente ha reavivado el debate sobre cómo abordar adecuadamente las necesidades psiquiátricas y prevenir episodios violentos, así como garantizar la seguridad de los agentes en operaciones arriesgadas.

Los vecinos demandan un refuerzo tanto en atención sanitaria como policial en su área.

Expertos hacen hincapié en que son necesarios más recursos destinados a salud mental y prevención.

La AUGC pide reconocimiento y apoyo institucional para los agentes expuestos a situaciones extremas.

Anécdotas y curiosidades del caso

El vídeo del forcejeo ha tenido gran difusión en redes sociales, mostrando cómo un transeúnte ayudó durante la intervención policial.

A pesar de ser conocido por su comportamiento problemático en el barrio, este fue su primer episodio tan grave.

La guardia civil involucrada es una profesional experimentada en la isla, reconocida por su trayectoria ante situaciones complicadas.

Tabla resumen: Lesiones y consecuencias

Persona implicada Lesión principal Estado actual Guardia civil 4 costillas rotas, mordisco Hospitalizada, estable Policía local Contusiones varias Recuperación ambulatoria Detenido Disparo en el pie Detenido, no grave

El día concluye con una reflexión sobre cómo debe actuar la policía ante emergencias relacionadas con salud mental. También surge la necesidad urgente de reforzar tanto la seguridad como las medidas preventivas en entornos vulnerables. La comunidad gomera permanece atenta ante cómo evolucionan los implicados y qué decisiones se tomarán tras este incidente que vuelve a poner sobre la mesa cuestiones esenciales sobre convivencia y protección ciudadana.