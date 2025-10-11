Bestial explosión en una fábrica de municiones en Tennessee: 19 desaparecidos

En las primeras horas de la mañana del 10 de octubre de 2025, se produjo una explosión de gran magnitud en la planta de Accurate Energetic Systems, situada en el estado de Tennessee.

Este trágico incidente ha resultado en la desaparición de 19 personas, lo que ha encendido alarmas y preocupación entre los residentes del área.

En un estruendo que sacudió los cimientos de la comunidad industrial del condado de Montgomery, una explosión colosal irrumpió esta mañana en la planta de municiones de Advanced Munitions Corp., dejando un saldo preliminar de al menos cinco heridos graves y, lo más alarmante, 19 trabajadores desaparecidos en medio de escombros humeantes y llamas voraces.

Las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Bill Lee, han desplegado equipos de rescate de élite, incluyendo buzos y drones térmicos, en una carrera contra el tiempo para acceder a las zonas colapsadas de la fábrica, ubicada a escasos kilómetros de la base militar Fort Campbell. Testigos presenciales describen una escena apocalíptica: «Fue como si el cielo se partiera en dos; el suelo tembló y una nube negra se elevó como un hongo atómico», relató Sarah Jenkins, una empleada que escapó por milagro desde la sección de ensamblaje.

Las causas, aún envueltas en misterio, apuntan preliminarmente a una falla en el almacenamiento de propelentes, según fuentes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), que ya investiga posibles negligencias. La planta, un pilar económico que emplea a más de 300 personas en la producción de cartuchos para el Departamento de Defensa, había pasado inspecciones rutinarias apenas el mes pasado.

Sin embargo, voces sindicales claman por respuestas: «Esto no es un accidente aislado; es el grito de advertencia de una industria que prioriza ganancias sobre vidas», denunció el líder del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Tom Reilly.

Mientras sirenas aúllan y el humo tóxico se disipa lentamente sobre los campos otoñales, familias se congregan en el improvisado centro de crisis del ayuntamiento, aferradas a fotos y esperanzas frágiles. La nación contiene el aliento, recordando desastres similares como el de West, Texas, en 2013. ¿Cuántas tragedias más antes de que la seguridad industrial deje de ser solo un titular efímero?

Actualizaciones se esperan conforme avance el rescate. Por ahora, Tennessee llora en silencio por sus héroes invisibles.