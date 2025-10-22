¿Cuánto valen las joyas de la Corona francesa robadas en el Museo del Louvre?

La habitual agitación matutina del Museo del Louvre se vio bruscamente interrumpida este domingo por un asalto que ha dejado a expertos, autoridades y visitantes boquiabiertos.

A las 9:30, apenas transcurrida media hora desde la apertura, cuatro individuos disfrazados de trabajadores entraron en la Galería de Apolo.

En un tiempo récord de siete minutos, rompieron vitrinas y sustrajeron nueve joyas de la Corona francesa, con un valor estimado en 102 millones de dólares. Este robo, calificado como un “atentado contra el patrimonio” por el presidente Emmanuel Macron, ya se considera el mayor que ha sufrido el Louvre en más de un siglo.

Los delincuentes llegaron en dos motocicletas potentes y un vehículo equipado con una escalera mecánica para mudanzas, accediendo por la orilla del río Sena.

Supieron aprovechar el bullicio generado por las obras en la zona para no levantar sospechas.

Armados con sierras radiales sin cable, cortaron una ventana del primer piso y, tras amenazar a los vigilantes, accedieron a las vitrinas donde estaban las joyas napoleónicas. El personal de seguridad, desbordado por la rapidez y profesionalismo de los asaltantes, solo pudo activar el protocolo de emergencia y evacuar el área.

Los ladrones huyeron en sus motocicletas, dejando atrás una de las piezas más icónicas: la corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo, que fue recuperada aunque con daños. Las demás joyas continúan desaparecidas, y las autoridades presumen que los responsables forman parte de una organización criminal con conocimientos precisos sobre la seguridad del museo.

El robo ha causado conmoción tanto dentro como fuera del país galo. El presidente Macron enfatizó el impacto simbólico del asalto: “Es nuestra Historia la que ha sido atacada. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia”. La ministra de Cultura, Rachida Dati, destacó la actuación del personal e informó que no hubo heridos, definiendo la operación como “limpia y profesional”.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que el valor del botín es “incalculable” y que habrá que revisar las medidas de seguridad en los museos. Este incidente se produce tras una serie reciente de robos en instituciones culturales francesas, lo cual ha puesto en entredicho la protección del patrimonio nacional.

Joyas robadas: valor incalculable más allá del dinero

Las piezas robadas no solo poseen un valor económico inmenso; también son testigos silenciosos de siglos de historia francesa. Entre ellas se encuentran:

Tiara, collar y pendientes de zafiros pertenecientes a María Amalia de Nápoles y Sicilia y Hortensia de Beauharnais .

y . Collar y pendientes de esmeraldas que formaban parte del conjunto de María Luisa de Austria .

. Broche relicario, gran broche en forma de lazo y tiara pertenecientes a Eugenia de Montijo .

. La corona imperial, recuperada pero dañada, que alberga más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas.

El célebre diamante Regente, valorado solo en más de 60 millones de dólares, permaneció en su sitio. Según fuentes oficiales, los ladrones seleccionaron cuidadosamente sus objetivos evitando las piezas más protegidas.

Investigación en marcha: detalles y pistas

La fiscal parisina, Laure Beccuau, lidera un equipo compuesto por 60 personas para investigar lo sucedido. Se están analizando grabaciones de las cámaras de seguridad, así como rutas empleadas por los fugitivos y huellas dejadas por los vehículos utilizados. En el lugar se encontraron herramientas, guantes, una manta y un walkie-talkie además de la corona recuperada. Hasta ahora no hay detenidos; sin embargo, las autoridades consideran que este robo fue planificado durante semanas por profesionales bien informados.

El Louvre y su historia con el crimen

El Museo del Louvre es un gigante cultural que exhibe más de 30.000 obras al año y recibe a 8,9 millones visitantes anuales; es considerado el museo más visitado a nivel global. Aunque su fama lo precede por su seguridad ejemplar, no ha estado exento a robos. El más famoso ocurrió en 1911 cuando se sustrajo la Mona Lisa, recuperándose dos años después. Desde entonces han habido otros incidentes menores; sin embargo, ninguno tan impactante como este último.

La Galería de Apolo es uno des los espacios más emblemáticos dentro del Louvre. Renovada recientemente en 2019, alberga lo que queda de las joyas reales francesas provenientes del Primer y Segundo Imperio; es considerada un verdadero tesoro nacional. Entre sus visitantes han destacado jefes estatales y monarcas a lo largo del tiempo. La sala es célebre por sus frescos impresionantes así como su techo decorado por Charles Le Brun durante el siglo XVII.

Aquí algunas curiosidades relacionadas:

La galería fue uno de los escenarios preferidos por Napoleón III para exhibir el poderío imperial.

para exhibir el poderío imperial. La tiara utilizada por Eugenia fue lucida durante su boda imperial en 1853.

El diamante Regente adornó coronas tanto para Luis XV como para Napoleón Bonaparte .

como para . El último intento conocido para robar aquí data desde 1998 cuando desapareció Le chemin de Sèvres, aún sin rastro alguno.

En meses recientes otros museos franceses han sufrido asaltos similares; esto plantea una tendencia alarmante que preocupa a todos. La dirección del Louvre ya anunció planes para revisar sus protocolos actuales e invertir en nuevas tecnologías destinadas a proteger su invaluable patrimonio.