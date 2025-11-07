La Guardia Civil alerta a los españoles: «Ni se te ocurra por el móvil enviar una foto de tu DNI

La Guardia Civil ha lanzado una clara advertencia que ha resonado entre la población: “No envíes una foto de tu DNI”, repiten insistentemente en sus canales oficiales.

La razón es directa y apremiante: el riesgo de sufrir una suplantación de identidad o un fraude bancario aumenta con el envío imprudente de este documento a través de internet.

En un mundo digital donde casi todas las gestiones se realizan desde el móvil, los peligros son cada vez más evidentes.

Muchos españoles, sin pensarlo dos veces, envían una imagen del DNI para concretar una compra, reservar un hotel o inscribirse en una oferta laboral. Sin embargo, lo que podría parecer un trámite habitual puede transformarse rápidamente en un auténtico quebradero de cabeza.

Los ciberdelincuentes están siempre al acecho.

Con solo una foto del DNI, pueden abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o contratar servicios a nombre de la persona afectada.

Cuando se detecta el fraude, los procesos para reclamar y denunciar suelen ser largos y tediosos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó más de 45.000 incidentes relacionados con estos casos solo en 2023, todos originados por el intercambio imprudente de documentos oficiales.

El peligro tras el clic: cómo operan los estafadores

En el entorno digital, los estafadores tienen la capacidad de actuar desde lejos y con escaso riesgo de ser descubiertos.

Las imágenes del DNI pueden circular por plataformas de compraventa, redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde son susceptibles a ser interceptadas o filtradas.

Este documento contiene información suficiente para llevar a cabo fraudes significativos: nombre completo, fecha de nacimiento, número del documento, firma y fotografía.

Bruno Pérez Juncà, experto en ciberseguridad, advierte que “con ese documento te pueden hacer mucho daño”. La cuestión no radica tanto en mostrar el DNI en persona, sino en compartir su copia digital sin tomar precauciones. Muchas empresas solo requieren algunos datos específicos y no la totalidad del documento.

¿Qué recomienda la Guardia Civil?

Evita enviar una foto del DNI sin editar .

. Si es necesario compartirlo, hazlo siempre en blanco y negro y asegúrate de cubrir la cara, la firma y la fecha de validez con pixelado o trazos digitales.

Incluye una anotación sobre el uso específico del documento; por ejemplo: “válido solo para trámite con [nombre de la entidad]”.

Borra la copia de todos tus dispositivos y correos electrónicos después de completar el trámite.

Asegúrate de que el destinatario sea legítimo y utiliza un canal seguro para transmitirlo.

Los agentes subrayan que la prevención es fundamental. Nadie está a salvo de convertirse en víctima de un ciberataque. Es crucial combinar sentido común con medidas técnicas; no basta con confiar en la buena fe del solicitante.

¿Qué dice la ley? El papel de la Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) señala que hoteles, gimnasios y agencias de alquiler no tienen autorización para conservar ni fotocopiar el DNI completo a menos que exista una justificación clara. Según el Real Decreto 933/2021, los alojamientos pueden recopilar ciertos datos pero no están autorizados a copiar el documento. La razón es evidente: un manejo excesivo de información personal incrementa las posibilidades de suplantación.

Se aconseja proporcionar únicamente los datos imprescindibles.

La verificación presencial puede hacerse visualmente sin necesidad de conservar ninguna copia.

Para registros online, se recomienda utilizar certificados digitales o métodos de autenticación como SMS o correo electrónico.

Perfil del protagonista: la Guardia Civil y su compromiso con la ciberseguridad

La Guardia Civil, fundada en 1844, es el cuerpo policial más antiguo del país. Hoy día sus funciones abarcan desde la protección ciudadana frente a delitos digitales hasta el control del tráfico y la seguridad rural. Gracias a su Departamento de Delitos Telemáticos y su colaboración con INCIBE, se ha convertido en un referente en materia de prevención y persecución del fraude informático.

Este cuerpo cuenta con agentes especializados en ciberseguridad y delitos informáticos.

Realizan campañas informativas periódicas a través de redes sociales y medios digitales.

Han creado vídeos educativos y tutoriales para capacitar a los ciudadanos sobre cómo proteger su identidad online.

Anécdotas y curiosidades sobre la Guardia Civil y los fraudes del DNI

En numerosas ocasiones, la Benemérita ha logrado resolver casos de suplantación gracias a marcas visibles añadidas por las víctimas en los documentos enviados.

El uso indebido del DNI para apuestas deportivas fraudulentas se ha convertido en uno de los tipos más comunes de estafa detectados recientemente.

Muchos ciudadanos se dan cuenta del fraude cuando reciben notificaciones inesperadas por parte de bancos o empresas sobre contratos firmados a su nombre sin haber dado consentimiento.

Curiosamente, incluso el propio Instituto Armado ha sido objeto de intentos fallidos de suplantación en redes sociales mediante mensajes falsos destinados a obtener datos personales.

Consejos prácticos para evitar el robo digital

Siempre edita las imágenes antes enviarlas: blanco y negro, cubriendo zonas sensibles e incluyendo anotaciones sobre su uso específico. Borra cualquier copia tras finalizar el trámite correspondiente. Mantén tu guardia ante solicitudes inesperadas o canales poco seguros (como WhatsApp o correos no corporativos). Recuerda que ningún hotel puede conservar tu DNI según lo estipulado por la AEPD. Si sospechas algún tipo incidente o fraude, denuncia directamente desde la sede electrónica de la Guardia Civil sin necesidad acudir físicamente.

El reto: digitalización segura y conciencia ciudadana

La digitalización ha facilitado enormemente muchos trámites cotidianos al permitir enviar documentos por internet. Sin embargo, esta comodidad también expone a los ciudadanos a riesgos innecesarios debido a falta formación adecuada o protocolos claros dentro muchas empresas. Tanto la Guardia Civil como la AEPD destacan lo esencial que resulta conocer nuestros derechos mientras protegemos nuestra información personal. Cuidar nuestro DNI no implica desconfianza hacia todos; es simplemente prevenir que un gesto cotidiano derive en problemas digitales.

Los expertos sugieren combinar precauciones técnicas con sentido común. Así que cuando te pidan una foto tu DNI recuerda: resguardar tus datos es tu mejor defensa contra posibles fraudes.