Una menor de 14 años es vendida por sus padres a cambio de 5.000 euros y whisky

En una pequeña localidad de la Ribera Navarra, sus propios padres —una pareja de apenas 35 años— la habían vendido a otra familia residente en Lleida.

El precio del acuerdo: 5.000 euros, cinco botellas de whisky y unos cuantos alimentos básicos. A cambio, la menor debía casarse con el hijo de los compradores, un matrimonio forzado que nunca llegó a consumirse gracias a la intervención de las autoridades.

El caso se estremeció a los agentes de la Guardia Civil de Navarra, quienes, tras recibir una denuncia de los Servicios Sociales, pusieron en marcha una investigación del equipo Emume. Cada pista los acercaba al desfile de la niña, hasta que, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, lograron localizarla en Les Borges Blanques (Lleida). Allí vivía bajo el control de la familia que la había comprado, obligada a mendigar para generar dinero.

Fuentes policiales confirmaron que la menor, perteneciente a una comunidad romaní y sin acceso a la escuela, soportó meses de humillación y abandono. Su hallazgo puso fin a un cautiverio encubierto bajo apariencia de tradición, revelando un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

En Navarra fueron detenidos los padres de la víctima, mientras que en Lleida cayeron los tres implicados en la compra y traslado de la joven: dos hombres de 40 y 20 años y una mujer de 42. Todos han sido puestos a disposición judicial. La menor, por su parte, permanece bajo protección en un centro especializado, donde intenta recomponer, poco a poco, los fragmentos de su infancia arrebatada.