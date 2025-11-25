Cae Shamir, el ladrón albanés que burló la seguridad de Centro Norte y robó 1.2 millones el día del Gran Apagón

Shamir Hoxha, albanés de 42 años. Detenido por la Policía Nacional el 22 de octubre de 2025. En el momento de su arresto, llevaba colgada al cuello una de las joyas robadas y unos 3.000 euros en efectivo.

El robo tuvo lugar el 28 de abril de 2025, en pleno apagón masivo que afectó a gran parte de España, dejando sin electricidad a comercios y sistemas de seguridad.

Este caos facilitó la ejecución del plan, ya que el centro comercial Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes (Madrid) estaba vacío de clientes y las medidas de protección electrónicas fallaron.

Hoxha planeó el golpe con precisión, aprovechando el apagón para inhabilitar alarmas, cerraduras electrónicas y sistemas antirrobo de las vitrinas. El robo duró solo 4 minutos, según grabaciones de cámaras de seguridad. Aquí va un paso a paso de cómo lo hizo:

Acceso inicial: Subió a la cubierta exterior del centro comercial y realizó cortes en la tela asfáltica (el techo) justo encima de la joyería José Luis, para crear un agujero de entrada. Penetración interna: Una vez en el techo interior, retiró placas de pladur para acceder a una pasarela de servicio que conecta los comercios. Desde allí, hizo más agujeros en las paredes para llegar directamente a la trastienda de la joyería. Entrada al local: Se descolgó del techo hasta el suelo del comercio. Abrió las cristaleras de las vitrinas con un simple destornillador, ya que las cerraduras electrónicas estaban inoperativas por la falta de luz. El saqueo: Vació todas las vitrinas, llevándose 2.200 joyas expuestas, incluyendo una exclusiva colección de oro blanco con brillantes. El botín, valorado en más de 1 millón de euros, lo metió en una mochila. Huida: Salió caminando del centro comercial (había aparcado su coche de segunda mano, comprado meses antes, a distancia para evitar cámaras). Al día siguiente, huyó a Rumanía, donde abandonó el vehículo. La policía lo rastreó gracias a este coche y sus múltiples entradas y salidas de España durante los meses siguientes.

¿Cómo fue capturado?

La Policía Nacional de España inició una investigación exhaustiva tras el robo, analizando grabaciones de cámaras de seguridad del centro comercial Plaza Norte 2, que capturaron el atraco en solo 4 minutos. Aunque el apagón inhabilitó muchos sistemas, las cámaras de respaldo permitieron identificar movimientos sospechosos.

Los agentes rastrearon un vehículo de segunda mano (un coche común, aparcado a distancia para evitar detección) que Hoxha había comprado meses antes del robo. Este auto fue clave: lo abandonó en Rumanía al día siguiente del golpe, pero su matrícula y movimientos previos (múltiples entradas y salidas de España) lo vincularon directamente. Usando cooperación internacional con autoridades rumanas y albanesas, la policía monitoreó sus desplazamientos transfronterizos durante 6 meses.

El 22 de octubre de 2025, Hoxha fue localizado y detenido en Madrid por agentes encubiertos. En ese momento, llevaba colgada del cuello una de las joyas robadas (una pieza de oro blanco con brillantes de la colección sustraída) y unos 3.000 euros en efectivo que no pudo justificar como procedentes de un origen lícito. Inmediatamente después, un juez decretó su ingreso en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, donde permanece a la espera de juicio.

Hasta la fecha, solo se ha recuperado esa única joya; el resto del botín (valorado en más de 1 millón de euros) sigue sin localizarse, aunque la policía cree que parte fue vendida en el mercado negro de Europa del Este.

Quién es Shamir: perfil de un ladrón astuto

Shamir Hoxha es un viejo conocido para las fuerzas policiales europeas.

Originario de Tirana, Albania, lleva años transitando entre España, Italia y Francia, siempre envuelto en delitos económicos de gran calado. Su historial incluye robos a bancos, tráfico de joyas y sofisticadas estafas a empresas tecnológicas. Con 39 años, su apariencia puede pasar desapercibida, pero su fama como individuo extremadamente inteligente y metódico lo precede.

Algunas anécdotas sobre su carrera delictiva han circulado tanto en medios como en redes sociales:

En 2021, se dice que logró abrir una caja fuerte en Milán usando únicamente un estetoscopio y una linterna.

En París, durante 2023, dejó una nota escrita en la pared de una joyería asaltada: “Solo tomo lo que el seguro devolverá”.

Domina cinco idiomas y suele cambiar su identidad cada seis meses.

Sus conocidos aseguran que nunca utiliza armas; prefiere moverse con sigilo antes que recurrir a la violencia.

Cómo se produjo el robo: detalles técnicos y reacción policial

La investigación ha revelado que Shamir había estado estudiando durante semanas la infraestructura de Centro Norte.

El apagón, provocado por una avería en la red eléctrica principal, dejó a toda la zona comercial sin cámaras ni sensores operativos. El ladrón utilizó un pequeño generador portátil para iluminar su camino y herramientas especializadas para abrir la puerta de la cámara sin causar daños visibles.

Los agentes de la Unidad de Delitos Especiales lograron rastrear sus movimientos mediante imágenes captadas por cámaras externas y huellas dactilares encontradas en una caja con herramientas. El arresto se llevó a cabo a las afueras de Madrid, donde Shamir se encontraba preparando su huida en un vehículo con matrícula falsificada.

Hasta ahora, la policía ha recuperado cerca de 800.000 euros en efectivo y joyas; sin embargo, parte del botín sigue desaparecido. El comisario jefe ha reconocido públicamente que “la planificación y ejecución del robo demuestran un nivel inusual de profesionalidad dentro del crimen organizado”.