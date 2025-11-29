El vicio y el negocio de asesinar desventurados para vender partes de sus cuerpos como «amuletos»

Un espanto.
Que pone los pelos de punta.
En las sombras de las creencias ancestrales y el lucro moderno, un tráfico macabro se ceba con los más vulnerables: niños y personas con albinismo convertidos en mercancía.
La investigación de BBC Africa Eye (noviembre 2025) destapa una red que opera desde Sierra Leona hasta Sudáfrica, donde el “muthi” o “juju” –mezcla de ritual y superstición– justifica el asesinato a cambio de promesas de poder y riqueza.
Los principales hallazgos y casos documentados:
- Mercado negro de partes humanas: órganos vitales, ojos, genitales y extremidades se extraen –muchas veces de víctimas aún vivas– para fabricar “amuletos mágicos” que prometen éxito, fertilidad o protección.
- Caso Papayo en Sierra Leona: el niño fue hallado sin órganos internos, sin ojos y sin un brazo. Su madre, Sallay Kalokoh, declaró a la BBC: “Hoy estoy en dolor. Mataron a mi niño y ahora solo hay silencio”.
- Infiltración de la BBC: los periodistas contactaron a dos curanderos dispuestos a vender partes humanas. Uno presumió de clientes poderosos en toda África Occidental y de una red que incluye secuestros, mutilaciones y venta a precios exorbitantes.
- Precio de la superstición: un amuleto con hueso humano puede costar cientos de dólares; en el caso de personas con albinismo, los cuerpos completos se venden en mercados ocultos de Tanzania y Malawi por hasta 75.000 dólares.
- Muti killings en Sudáfrica: expertos como el patólogo Hendrik Scholtz estiman hasta 300 víctimas al año. Los niños de 1 a 6 años son los más buscados porque se cree que su sufrimiento “potencia” la magia.
- Casos emblemáticos:
- Masego Kgomo (10 años), mutilada en 2009 en Sudáfrica.
- El torso del niño “Adam”, hallado en el Támesis (Londres) en 2001, con evidencias de ritual africano.
- Segametsi Mogomotsi (Botsuana, 1994): sus órganos desaparecieron bajo custodia policial.
- Impunidad y corrupción: policías destruyen pruebas y el miedo silencia a testigos. Curanderos legítimos denuncian que “unos pocos peces podridos” manchan toda la tradición.
¿Hasta cuándo?
La BBC urge a los gobiernos africanos a combinar educación contra la superstición con operativos policiales implacables. Mientras tanto, en aldeas y barrios pobres, el terror sigue cobrando vidas inocentes.
En un continente de contrastes, donde tradición y modernidad chocan, este negocio de muerte nos recuerda que la verdadera magia de la humanidad radica en proteger a los débiles, no en desmembrarlos por un espejismo de poder.