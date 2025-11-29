El vicio y el negocio de asesinar desventurados para vender partes de sus cuerpos como «amuletos»

La BBC tuvo acceso a algunos de estos traficantes de partes humanas.

Un espanto.

Que pone los pelos de punta.

En las sombras de las creencias ancestrales y el lucro moderno, un tráfico macabro se ceba con los más vulnerables: niños y personas con albinismo convertidos en mercancía.

La investigación de BBC Africa Eye (noviembre 2025) destapa una red que opera desde Sierra Leona hasta Sudáfrica, donde el “muthi” o “juju” –mezcla de ritual y superstición– justifica el asesinato a cambio de promesas de poder y riqueza.

Los principales hallazgos y casos documentados:

Mercado negro de partes humanas : órganos vitales, ojos, genitales y extremidades se extraen –muchas veces de víctimas aún vivas– para fabricar “amuletos mágicos” que prometen éxito, fertilidad o protección.

: órganos vitales, ojos, genitales y extremidades se extraen –muchas veces de víctimas aún vivas– para fabricar “amuletos mágicos” que prometen éxito, fertilidad o protección. Caso Papayo en Sierra Leona : el niño fue hallado sin órganos internos, sin ojos y sin un brazo. Su madre, Sallay Kalokoh, declaró a la BBC: “Hoy estoy en dolor. Mataron a mi niño y ahora solo hay silencio” .

: el niño fue hallado sin órganos internos, sin ojos y sin un brazo. Su madre, Sallay Kalokoh, declaró a la BBC: . Infiltración de la BBC : los periodistas contactaron a dos curanderos dispuestos a vender partes humanas. Uno presumió de clientes poderosos en toda África Occidental y de una red que incluye secuestros, mutilaciones y venta a precios exorbitantes.

: los periodistas contactaron a dos curanderos dispuestos a vender partes humanas. Uno presumió de clientes poderosos en toda África Occidental y de una red que incluye secuestros, mutilaciones y venta a precios exorbitantes. Precio de la superstición : un amuleto con hueso humano puede costar cientos de dólares; en el caso de personas con albinismo, los cuerpos completos se venden en mercados ocultos de Tanzania y Malawi por hasta 75.000 dólares .

: un amuleto con hueso humano puede costar cientos de dólares; en el caso de personas con albinismo, los cuerpos completos se venden en mercados ocultos de Tanzania y Malawi por hasta . Muti killings en Sudáfrica : expertos como el patólogo Hendrik Scholtz estiman hasta 300 víctimas al año . Los niños de 1 a 6 años son los más buscados porque se cree que su sufrimiento “potencia” la magia.

: expertos como el patólogo Hendrik Scholtz estiman hasta . Los niños de 1 a 6 años son los más buscados porque se cree que su sufrimiento “potencia” la magia. Casos emblemáticos : Masego Kgomo (10 años), mutilada en 2009 en Sudáfrica. El torso del niño “Adam”, hallado en el Támesis (Londres) en 2001, con evidencias de ritual africano. Segametsi Mogomotsi (Botsuana, 1994): sus órganos desaparecieron bajo custodia policial.

: Impunidad y corrupción: policías destruyen pruebas y el miedo silencia a testigos. Curanderos legítimos denuncian que “unos pocos peces podridos” manchan toda la tradición.

¿Hasta cuándo?

La BBC urge a los gobiernos africanos a combinar educación contra la superstición con operativos policiales implacables. Mientras tanto, en aldeas y barrios pobres, el terror sigue cobrando vidas inocentes.

En un continente de contrastes, donde tradición y modernidad chocan, este negocio de muerte nos recuerda que la verdadera magia de la humanidad radica en proteger a los débiles, no en desmembrarlos por un espejismo de poder.