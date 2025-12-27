El vídeo del instante en que la Policía Nacional captura a uno de los 10 criminales más buscados de España

Como en la mejor película de acción.

La Policía Nacional pone fin a un oscuro episodio de 2019.

Agentes han detenido en Cartaya, Huelva, a José María Pavón Pereira, quien figuraba entre los 10 más buscados.

Este individuo de 42 años, originario de Huelva, había sido sentenciado a 41 años de prisión por un doble asesinato: uno con premeditación y otro con saña.

Los crímenes tuvieron lugar en una finca de Cartaya, propiedad de su suegra.

Allí, junto a un cómplice, mató a dos hombres en un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Utilizó una escopeta para disparar en el pecho a una de las víctimas y golpeó a la otra con la culata del arma hasta dejarla sin vida. Posteriormente, escondió los cuerpos en un pozo.

La investigación se inició en 2024 tras obtener una orden judicial. Los cadáveres fueron hallados en ese pozo: uno presentaba un disparo de escopeta en el pecho y el otro mostraba múltiples lesiones ocasionadas por un objeto contundente. Tras cometer los asesinatos, Pavón Pereira se dio a la fuga.

La policía agotó todas las pistas habituales y lo incluyó en la campaña los 10 más buscados, lanzada hace aproximadamente un mes. A través de redes sociales y del correo [email protected], solicitaron la ayuda del público.

La información anónima no tardó en llegar. Lograron localizar al fugitivo en una nave aislada, alejada del pueblo. Los agentes vigilaron el lugar y observaron salir un coche con un hombre que coincidía con su descripción. Procedieron a detenerlo, verificaron su identidad y lo arrestaron. Las imágenes del momento han circulado por las redes sociales de la Policía.

Perfil de José María Pavón Pereira

José María Pavón Pereira tiene 42 años y es oriundo de Huelva. En noviembre de 2023 fue condenado a 41 años tras revelarse que su móvil era el tráfico de drogas: un ajuste de cuentas.

Actuó junto a un cómplice no identificado durante su huida.

Cometió los asesinatos en la finca familiar, utilizando una escopeta para el primer disparo mortal y propinando golpes repetidos con la culata para acabar con la vida de la segunda víctima.

Escondió los cuerpos en el pozo para retrasar su descubrimiento y huyó inmediatamente después, viviendo oculto durante seis años. La nave en Cartaya funcionaba como refugio hasta que salió en vehículo y fue capturado por las fuerzas policiales. Su inclusión en los 10 más buscados aceleró su captura, ya que la policía emplea imágenes reales y tecnología de inteligencia artificial para mostrar posibles cambios en su apariencia.

Detalles del doble asesinato de 2019

En el año 2019, Cartaya fue escenario de un crimen que dejó huella.

Dos cuerpos fueron descubiertos dentro de un pozo situado en una finca rural.

Uno presentaba un disparo de escopeta en el pecho, mientras que el otro mostraba múltiples traumatismos causados por objetos contundentes.

Las autopsias confirmaron que ambas muertes fueron violentas, lo que llevó rápidamente a la Policía a vincular estos homicidios con Pavón Pereira, sospechando desde el principio que las drogas habían sido el desencadenante del conflicto.

El hecho de que la finca estuviera registrada a nombre de su suegra levantó sospechas adicionales. La investigación se prolongó durante varios años, culminando con un juicio en 2023 donde fue condenado ausente y se emitió una orden internacional para su búsqueda.

En 2024, se reactivó el caso y la campaña pública facilitó numerosas pistas valiosas; ciudadanos enviaron información clave al correo policial, lo que permitió coordinar esfuerzos entre equipos especializados en localizar fugitivos. Observaron movimientos alrededor de la nave aislada hasta que finalmente lograron detenerlo cuando salió del lugar.

La operación destaca por su rapidez; Pavón Pereira es ya el tercero detenido dentro del mes desde que comenzó esta campaña. Entre otros casos destacados se encuentra el arresto de Álvaro Pasquín, conocido como el fugitivo de los tatuajes, acusado por abuso sexual. Esta lista abarca delitos graves como asesinatos, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas y robos violentos; sólo este año han logrado detener a 460 prófugos tanto nacionales como internacionales, lo cual refuerza sus estrategias operativas.

La campaña los 10 más buscados y su éxito

La Policía lanzó esta iniciativa el pasado 24 de noviembre, difundiendo fotografías tanto en medios como redes sociales e incluyendo recreaciones mediante inteligencia artificial para mostrar posibles cambios físicos. Solicitan colaboración confidencial al público general; hasta ahora, tres detenciones han tenido lugar dentro del primer mes desde su lanzamiento, lo cual evidencia la efectividad del plan.

Aunque Pavón Pereira vivía recluido, una pista anónima permitió dar con él; los agentes esperaron pacientemente el momento adecuado cerca de la carretera junto a la nave hasta conseguir detenerlo al salir del vehículo donde viajaba junto a otros individuos. Su identificación fue inmediata y no opuso resistencia alguna.

Contexto en Huelva y colaboración ciudadana

Este nuevo caso resuelto suma otro éxito para las autoridades locales en Huelva. En particular, Cartaya, con sus aproximadamente 21.500 habitantes, vivió momentos aterradores durante aquel crimen ocurrido hace cuatro años cuando los cuerpos fueron hallados ocultos durante tanto tiempo dentro del pozo rural mencionado anteriormente.

La Policía ha expresado su agradecimiento hacia los ciudadanos cuya colaboración ha sido decisiva; sus aportaciones guiaron gran parte del trabajo investigativo necesario para dar caza al fugitivo durante meses previos al arresto definitivo. Sin esa ayuda crucial, podría haber permanecido libre aún más tiempo; dado lo remoto del refugio elegido por él mismo.

Este arresto cierra definitivamente una herida abierta para las familias afectadas por estas muertes trágicas; ahora pueden encontrar algo más cercano al cierre emocional tras tantos años esperando justicia. Así mismo, la labor incansable de la Policía Nacional continúa presionando sobre aquellos prófugos aún sin capturar; actualmente hay siete nombres pendientes todavía activos dentro del listado mencionado anteriormente; ciudadanos siguen siendo fundamentales para ayudarles a completar esta labor.

Las operaciones como esta son recordatorios claros dentro del territorio onubense; demuestran que nadie puede escapar indefinidamente ante la justicia implacable e inevitablemente cercana—la próxima pista podría aparecer mañana mismo.