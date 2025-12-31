Banda de ladrones, expertos en butrón, roba 30 millones de euros en un banco de Alemania

Un grupo de delincuentes elige la tranquilidad navideña para llevar a cabo un golpe maestro en la sucursal de Sparkasse en Gelsenkirchen, situada al oeste de Alemania. Acceden desde un aparcamiento subterráneo, utilizan un taladro para abrir un boquete en la cámara acorazada y logran hacerse con un botín que se estima en aproximadamente 30 millones de euros en efectivo, joyas y documentos valiosos. Este asalto, descubierto el lunes 29 de diciembre gracias a una alarma contra incendios, afecta a unas 3.200 cajas de seguridad, lo que involucra al 95% de los clientes, es decir, más de 2.500 personas y empresas.

La policía local ha confirmado que los delincuentes ingresaron por un edificio colindante, utilizaron un taladro industrial potente y revisaron las cajas sin dejar huella visible. Dos días antes, el 27 de diciembre, se activó una alarma similar, pero ni agentes ni bomberos detectaron ningún daño. Fue el lunes a las 3:58 de la madrugada cuando la alarma contra incendios provocó el despliegue de los servicios de emergencia, revelando tanto el agujero como el caos generado en la bóveda.

Cómo se ejecutó el butrón

Los ladrones llevaron a cabo una meticulosa planificación para realizar este asalto. Accedieron al aparcamiento cercano, subieron escaleras con bolsas grandes y perforaron desde una sala de archivos hasta llegar a la cámara acorazada. Testigos informaron haber visto a hombres con bolsas en la escalera durante la noche del sábado al domingo. Las cámaras grabaron un Audi RS 6 negro abandonando la escena en las primeras horas del lunes, con individuos encapuchados; uno fue visto accediendo al control del acceso. La matrícula del vehículo había sido robada en Hannover.

La policía está revisando imágenes grabadas, restos de herramientas y fragmentos del muro perforado. Aunque no hay detenidos hasta ahora, hacen un llamado a los testigos para que aporten información relevante. El banco ha cerrado su sucursal afectada, ha establecido patrullas y ha creado una línea telefónica para atender a los damnificados. Además, están coordinándose con su aseguradora: cada caja tiene un valor aproximado de 10.300 euros, además del seguro adicional que cubre su contenido.

Este robo destaca por su magnitud y es considerado uno de los más significativos perpetrados contra bancos en Alemania en tiempos recientes. Los daños causados superan varias decenas de millones debido a la perforación y al saqueo masivo.

Perfil de los butroneros y su modus operandi

Los butroneros, especialistas en abrir paredes para acceder a bóvedas, utilizan potentes taladros y trazan rutas discretas para sus asaltos. En esta ocasión, eligieron las vacaciones navideñas para evitar ser vistos por las cámaras o personal vigilante. Aunque no se conocen sus identidades, el uso del coche robado y las máscaras indican que forman parte de una banda organizada con experiencia previa.

En España también operan grupos similares siguiendo patrones parecidos. Alquilan furgonetas grandes y utilizan naves adyacentes para realizar butrones antes de vender rápidamente su botín en chatarrerías cómplices. Por ejemplo, una banda originaria de Alicante logró robar 567.471 euros en cobre perteneciente a empresas eléctricas distribuidas entre Alicante, Albacete, Murcia y Valladolid. Este grupo actuaba compuesto por seis personas con base en Novelda, llegando a realizar hasta tres golpes por noche.

Utilizaban vehículos grandes alquilados además de coches particulares para acceder a polígonos industriales.

Realizaban butrones en naves vecinas y cortaban bobinas de cobre que pesaban entre 6.000-8.000 kg en trozos manejables.

en trozos manejables. Transportaban lo robado esa misma noche hacia recicladoras ubicadas en Leganés (Madrid) y Numancia de La Sagra (Toledo), implicando así a sus propietarios por receptación.

Las fuerzas del orden han detenido ya a nueve personas: cinco por robos, dos por receptación y otras dos bajo investigación adicional. Se contó con la colaboración del Seprona debido a infracciones relacionadas.

Asimismo, otra banda perpetró robos en 17 cajas fuertes pertenecientes a joyerías e inmobiliarias causando pérdidas estimadas en 700.000 euros. Estos grupos diversifican sus objetivos: estancos, polígonos industriales o materiales ferroviarios son algunos ejemplos más recientes.

Aspecto Robo en Gelsenkirchen Bandas butroneras españolas Método Taladro desde aparcamiento hacia bóveda Butrón realizado en naves colindantes Botín ~30M€ extraído de cajas fuertes Entre 567k€-700k€ obtenidos en cobre o joyas Víctimas Más de 2.500 clientes afectados Empresas eléctricas y joyerías Vehículos Audi RS6 sustraído Furgonetas alquiladas más coches particulares Tiempo Noche navideña Varias noches con hasta tres robos

Reacciones y consecuencias

Los clientes hacen fila ante el banco —una cola que supera las 200 personas, cargada de tensión ante la sucursal cerrada— mientras Sparkasse solicita que no se acerquen al lugar y promete indemnizaciones rápidas para quienes han sido afectados. La policía ha aumentado su presencia patrullando la zona y cerrando el vestíbulo tras las intrusiones reportadas.

Este caso evoca otros atracos célebres donde los ladrones lograron esquivar alarmas iniciales antes de huir con sus botines bien escondidos dentro de bolsas grandes. Los investigadores están tras la pista para identificar si existe alguna red criminal vinculada que tenga antecedentes con golpes similares.

En situaciones análogas, bandas españolas han utilizado lanzas térmicas o han realizado alunizajes utilizando coches lujosos para posteriormente vender lo robado fuera del país. En este caso particular, el enfoque sobre las bóvedas bancarias incrementa la notoriedad del robo: uno entre los más impactantes registrados recientemente en Alemania.

Las autoridades están evaluando si este atraco podría estar relacionado con redes transfronterizas organizadas. Mientras tanto, Gelsenkirchen permanece alerta ante este robo que parece sacado directamente del guion cinematográfico más emocionante.

La búsqueda sigue abierta; nuevas pistas podrían ser clave para desmantelar esta banda antes que tengan oportunidad de blanquear su considerable botín.