Tragedia en Machu Picchu: un muerto y medio centenar de heridos tras choque frontal entre dos trenes

Un trágico accidente ferroviario ocurrió este martes cerca de Machu Picchu, cuando dos trenes que circulaban en direcciones opuestas chocaron en una única vía, a la altura del kilómetro 98 en Pampacahua. El saldo provisional es de un fallecido, identificado como Roberto Cárdenas, maquinista de Inca Rail, y más de cincuenta heridos, entre nacionales y extranjeros. Las autoridades confirmaron que el impacto fue de fuerte intensidad, con daños notorios en la parte frontal de los vagones.

Uno de los trenes cubría la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu y el otro seguía el sentido contrario; ambos trenes quedaron paralizados tras la colisión. Testimonios recogidos en la zona muestran a pasajeros sentados junto a la vía con sus equipajes, mientras se activaban los protocolos de emergencia. Video operativos muestran vehículos y vagones dañados y personas evacuadas desde el punto del siniestro.

La Policía Nacional informó que ya se han desplegado unidades de emergencia y personal de montaña para asistir a los pasajeros. Por su parte, PeruRail envió tres vagones vacíos para evacuar a los heridos y los viajeros varados. IncaRail comunicó que todo su personal fue trasladado a la zona para prestar apoyo y garantizar la seguridad.

El Gobierno Regional del Cusco anunció la activación de los protocolos de emergencia para asistir a los pasajeros y heridos que quedaron varados.

El gobernador Werner Salcedo, en su calidad de presidente de la Unidad de Gestión Multinivel, se desplazó al lugar para supervisar las labores de atención y coordinar las acciones. El MINCETUR expresó su pesar y activó la Red de Protección al Turista para salvarguardar a los visitantes y coordinar con autoridades locales y nacionales.

El tramo afectado mantuvo restricciones temporales en el servicio ferroviario mientras se realizan labores de evacuación y evaluación de daños. Se informó que no hay acceso vehicular directo al lugar del accidente, lo que complica las operaciones de rescate y traslados médicos; Algunas víctimas fueron llevadas a clínicas y hospitales cercanos.

Las investigaciones para esclarecer las causas del choque ya han iniciado, y se dispone el levantamiento de cadáveres y la coordinación con los distintos organismos para asegurar la atención a los afectados y la revisión de las instalaciones. En la víspera de Año Nuevo 2026, estas circunstancias extremas subrayan la necesidad de revisar la seguridad de la infraestructura ferroviaria que conecta Urubamba con Machu Picchu.