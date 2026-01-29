Un bate de beisbol y de 10 puñaladas en el cuarto de baño: así mató el bibliotecario Juan Francisco al amigo de 13 años de su hijo

Juan Francisco M. F., bibliotecario de 48 años, irrumpió en el baño de su casa en el Carrer Trinquet Vell de Sueca con un cuchillo de cocina en la mano. Allí se encontraba Álex, un niño de 13 años y compañero de clase de su hijo en segundo de la ESO del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lo que sucedió en los minutos siguientes dejó una marca imborrable en la crónica negra valenciana: más de diez puñaladas en el pecho de un menor desarmado, 35 años más joven que su agresor, sin que mediara discusión ni conflicto previo.

El menor había llegado a casa de su amigo alrededor de las 16.30 horas del sábado para disfrutar de una partida al Fortnite. Acababa de jugar su último encuentro con el equipo infantil del CF Promeses de Sueca contra el CF Simat. Mientras tanto, Juan Francisco permanecía en el salón viendo el partido del Valencia contra el Español, disfrutando de una cerveza tras haber tomado vino durante la comida. Horas antes, había estado ante un juzgado en una vista sobre la custodia de su hijo menor. Su exmujer solicitaba que asumiera la custodia sin alternancia; él se oponía, queriendo mantener un régimen compartido para no separar a sus dos hijos. Finalmente, perdió.

El testigo de 13 años

El único testigo del trágico suceso es el hijo mayor de Juan Francisco, también con 13 años. Estaba en su habitación, inmerso en un videojuego y con auriculares puestos, cuando escuchó los gritos desesperados de Álex pidiendo ayuda. Salió corriendo y se encontró con su padre golpeando algo en el baño. En ese momento pensó que estaba matando un ratón. Al darse cuenta de que su amigo yacía en el suelo, se interpuso entre ambos para detener al agresor.

Fue entonces cuando, según fuentes cercanas a la investigación judicial, Juan Francisco pareció tomar conciencia del horror que había cometido. La conversación posterior entre padre e hijo revela el estado mental del bibliotecario: «Al final, tu madre lo ha conseguido, se ha salido con la suya, me ha vuelto loco», le confesó a su hijo. El menor, aterrorizado, le preguntó: «¿Qué has hecho papá?» y rogó: «Por favor, no me hagas nada». Juan Francisco lo abrazó y lo llevó a la cocina para beber agua antes de intentar evitar que viera el cuerpo sin vida de su amigo: «No, no. No vayas que no quiero que lo veas así. No quiero que lo recuerdes así».

Durante el trayecto hacia casa de los abuelos, el chico le suplicó a su padre que no se quitara la vida. Juan Francisco le aseguró que no haría ninguna locura; planeaba dejarlo con los abuelos e ir al cuartel de la Guardia Civil a contar lo sucedido. Así fue como se entregó voluntariamente y confesó el crimen.

Cuatro años de batalla legal

La situación a la que llegó Juan Francisco no fue fruto del azar. Durante cuatro años estuvo inmerso en un complicado proceso divorcio con su exesposa, enfrentándose a dos frentes legales simultáneamente. Por un lado, una denuncia por violencia de género que resultó en su absolución tras ser acusado solo por insultos; por otro lado, la reciente lucha por la custodia de sus dos hijos: uno tiene 13 años y otro 7.

Su abogado defensor sostiene que el bibliotecario «cortocircuita» debido a las numerosas adversidades personales acumuladas durante todos estos años. Durante la declaración ante el juez, Juan Francisco afirmó que su psicólogo le había diagnosticado depresión; sin embargo, rechazó reunirse previamente con su abogado —algo inusual— y optó por no responder a las preguntas del Fiscal. Solo contestó al juez mientras las lágrimas le dificultaban narrar los hechos con claridad.

Las lagunas del relato

En medio del interrogatorio judicial, Juan Francisco mostró una notable incapacidad para explicar aspectos esenciales del crimen. No recuerda si intercambió palabras con Álex al encontrarlo en el baño ni puede aclarar por qué comenzó a apuñalarlo repetidamente. Además, no sabe cómo apareció el bate roto que se encontró en la escena ni si llegó a usarlo contra el menor. Su única respuesta fue: «No recuerdo las cosas porque todo ocurrió muy rápido».

Lo único claro es que admitió sin dudarlo que no hubo discusión previa y que no tenía problemas con el niño; simplemente vio pasar a Álex hacia el baño, se levantó del sofá, tomó un cuchillo y lo siguió hasta allí. Según un informe elaborado por la Policía Judicial, es posible que el hijo mayor padezca Asperger, un trastorno del espectro autista aún sin diagnosticar que añade complejidad al caso.

El peso de las decisiones judiciales

La batalla por la custodia perdida por Juan Francisco justo antes del crimen no fue casualidad alguna. Su exmujer buscaba obtener la custodia exclusiva del hijo menor sin alternancia; él luchaba argumentando que deseaba mantener un régimen compartido para evitar separar a los hermanos. El juez falló a favor de ella ese día fatídico. Esa tarde, mientras veía fútbol y bebía en casa, le pidió a su padre invitar a Álex a jugar; incluso le ofreció 10 euros para salir con otros amigos; pero solo aceptó venir Álex.

El bibliotecario lloró durante sus declaraciones ante el juez como ya lo hizo cuando se entregó a la Guardia Civil; sus lágrimas contrastan profundamente con el mar de dolor infligido a los padres del pequeño asesinado: Álex y Visi. En los juzgados de Sueca, hubo momentos tensos cuando algunos presentes intentaron insultar al confeso asesino; incluso fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para contener a Álex Ortells, padre del niño muerto y entrenador personal.