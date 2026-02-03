PROPUESTA EN LA ASAMBLEA

VOX exige que el Ministerio del Interior haga público el lugar de nacimiento de los delincuentes en Madrid

El partido liderado por Abascal presenta una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para que el Ministerio del Interior revele el origen de nacimiento de los delincuentes, más allá de su nacionalidad

Isabel Pérez Moñino, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, ha solicitado al Ministerio del Interior que la Policía divulgue «el origen» de las personas que cometen delitos en la comunidad.

La formación encabezada por Santiago Abascal presentará este jueves una Proposición No de Ley durante el Pleno, con el objetivo de formalizar esta demanda y conseguir los apoyos necesarios, especialmente del PP, para que la iniciativa sea remitida al Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Pérez Moñino ha aclarado que la solicitud se centra específicamente en conocer «el origen de nacimiento», ya que «la nacionalidad es algo que se puede adquirir». La diputada autonómica sostiene que esta información permitiría a los ciudadanos madrileños identificar «quién está causando miedo en sus calles, quién está delinquiendo, quién ocupa viviendas, quién comete abusos contra sus hijas».

Desde el partido opinan que estos datos facilitarían la creación de diagnósticos y estrategias de seguridad fundamentadas en hechos concretos, permitiendo así detectar patrones delictivos relacionados con el lugar de origen de los infractores.

Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha planteado qué sucedería si tanto el origen como la nacionalidad del delincuente son españoles. En tanto, Manuela Bergerot, representante de Más Madrid, ha rechazado rotundamente «señalar a los vecinos como responsables de poner en peligro la convivencia», argumentando que «los verdaderos responsables son aquellos millonarios que se enriquecen cada vez más a costa del esfuerzo colectivo».

La iniciativa presentada por VOX se inserta dentro de un debate más amplio acerca de la relación entre inmigración irregular y criminalidad en España. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 16.612 delitos contra la libertad sexual, con 4.137 agresiones sexuales con penetración. Las cifras indican que el 39,24% de los delitos contra la libertad sexual son cometidos por extranjeros, mientras que este grupo representa apenas el 13% del total poblacional.

No obstante, desde el Gobierno se cuestionan estas interpretaciones. En respuestas parlamentarias, han argumentado que la sobrerrepresentación de extranjeros en las estadísticas criminales no implica necesariamente una relación directa con la inmigración ilegal. Parte del aumento se atribuye a «los millones de turistas que visitan España» y a «residentes extranjeros regulares». El Ejecutivo asegura que «no hay correlación entre el aumento en los índices delictivos y un incremento en la inmigración irregular».

En cuanto a la criminalidad general, el Gobierno ha presentado datos relativos para sostener que, aunque el número total de delitos ha crecido un 3,4% entre 2018 y 2025, la tasa por cada mil habitantes ha disminuido desde 41,34 hasta 40,52 casos debido al aumento poblacional de 2,45 millones.

