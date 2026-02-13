Salma no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia

Salma desapareció el 1 de abril de 2024. Su familia interpuso la denuncia correspondiente y SOS Desaparecidos lanzó una alerta con su descripción: mide 1,65 metros, tiene pelo castaño, ojos marrones y una complexión normal.

Muchos pensaron que se había ido por voluntad propia.

Nadie podía imaginar el infierno que había estado sufriendo en una casa aislada en la pedanía de San José de la Vega, en la huerta de Murcia.

Este martes 10 de febrero de 2026, Salma encontró su oportunidad.

Su captor, un tipo de alrededor de 50 años, dejó una escalera en el jardín mientras dormía.

Aprovechó ese descuido para escalar el alto muro, saltar la valla y correr hacia el Centro de Salud del Infante. Llegó llena de hematomas, con un ojo sin visión y varios dientes menos. “Me dio una paliza brutal el primer día; me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava,” narró Salma.

Los sanitarios alertaron a la Policía Nacional.

Salma relató todo: las violaciones diarias, las palizas constantes, cómo la mantenía atada a una camilla durante horas mientras él la golpeaba hasta quedar exhausto.

Durante el invierno, la encerraba en un baño oscuro y helado, sabiendo que ella padecía claustrofobia. En una ocasión, degolló y desmembró un gato frente a ella para infundirle terror.

La Policía irrumpió en la vivienda del captor. Allí hallaron armas blancas y de fuego, drogas y objetos utilizados para someter a la víctima. Detuvieron al principal sospechoso por detención ilegal y violencia de género. También arrestaron a tres cómplices: la hija del hombre y dos vecinos que conocían lo sucedido pero no denunciaron.

Perfil de Salma y su captor

Salma, originaria de Marruecos y con 38 años cumplidos, mide 1,65 metros. Residía en Murcia cuando comenzó esta pesadilla. Su captor logró engañarla para encerrarla en su casa rodeada de huertos; un lugar ideal para mantenerla aislada. Él repetía constantemente que era “su esclava” y la sometía a humillaciones incesantes.

Edad : 38 años (tenía 36 al desaparecer).

: 38 años (tenía 36 al desaparecer). Origen : Marroquí, residente en España.

: Marroquí, residente en España. Estado actual: Se encuentra en una casa de acogida donde recibe atención médica y psicológica. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) le brinda apoyo jurídico.

El captor es un español de unos 50 años; se sospecha que podría haber sido su pareja aunque eso está bajo investigación. La Policía lo acusa de retención ilegal y agresiones sexuales.

Anécdotas y curiosidades del caso

Este caso parece sacado directamente de una película de terror, pero es tan real como desgarrador. Aquí algunos detalles que ilustran el horror vivido:

La escalera salvadora : El descuido del captor fue clave para su huida tras 700 días cautiva. Salma recorrió entre 3 y 5 km a pie hasta llegar al centro médico.

: El descuido del captor fue clave para su huida tras 700 días cautiva. recorrió entre 3 y 5 km a pie hasta llegar al centro médico. El gato degollado : Para amenazarla, mató al animal delante suyo y lo desmembró; “Para advertirme sobre lo que pasaría si intentaba escapar,” confesó.

: Para amenazarla, mató al animal delante suyo y lo desmembró; “Para advertirme sobre lo que pasaría si intentaba escapar,” confesó. Paliza en camilla : La ataba sin compasión y le propinaba golpes incesantes; perdió un ojo y varios dientes debido a ello.

: La ataba sin compasión y le propinaba golpes incesantes; perdió un ojo y varios dientes debido a ello. Vecinos cómplices : Una vecina llegó a llevarla al hospital una vez, bajo amenazas tras sufrir una paliza grave.

: Una vecina llegó a llevarla al hospital una vez, bajo amenazas tras sufrir una paliza grave. Investigación abierta: El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que los cuatro detenidos serán presentados ante el juez el viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia.

Contexto y claves del secuestro

Expertos como Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal, subrayan que la violencia machista busca ejercer control total sobre sus víctimas. En este caso se combinaron la retención física con un terror psicológico constante. La familia de Salma, desesperadamente buscándola durante dos años sin éxito alguno; su imagen estaba registrada como desaparecida en la web policial.

La ATIM denuncia un silencio cómplice generalizado: “La omisión perpetúa el sufrimiento,” advierten. Ahora, Salma comienza su proceso de recuperación en un entorno seguro. Este caso pone sobre la mesa las señales invisibles en relaciones tóxicas así como la vital importancia de denunciar cualquier situación similar.

En Murcia existen recursos como el 112, el 091 o la app Alertcops, útiles para situaciones críticas. La historia vivida por Salma demuestra que incluso ante las circunstancias más oscuras, un pequeño error puede abrir las puertas a la libertad.