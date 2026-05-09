Germán y Jerónimo, agentes con décadas de servicio, mueren en colisión persiguiendo narcolancha

Germán Pérez González y Jerónimo Jiménez Molero fallecieron el pasado viernes por la mañana en aguas abiertas, frente a la costa de Huelva. Ambos patrullaban en una embarcación del Servicio Marítimo cuando chocaron con otra patrullera de la Guardia Civil, la Río Hantas, mientras intentaban interceptar una narcolancha que había sido detectada por radar. Germán murió en el acto; Jerónimo, que fue evacuado en helicóptero, no logró sobrevivir al traslado al Hospital de Jerez.

El incidente ocurrió a unas 80 millas náuticas, entre Punta Umbría y Mazagón, con rumbo a Cádiz. Además, otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos con lesiones graves. El ministro Fernando Grande-Marlaska había reconocido horas antes el riesgo evidente que supone la lucha contra el narcotráfico, aunque se abstuvo de clasificar la profesión como de alto riesgo.

Perfiles de los fallecidos

Jerónimo Jiménez Molero, capitán de 56 años y oriundo de Villanueva del Rosario (Málaga), se unió a la Guardia Civil en 1994 y se incorporó al Servicio Marítimo de Huelva en 2020. Su trayectoria le llevó por Gipuzkoa, Córdoba y Málaga. A lo largo de su carrera, acumuló varias distinciones, entre ellas la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y diversas cruces con distintivo blanco. Era padre de tres hijos.

Por su parte, Germán Pérez González, natural de Teruel y de 55 años, ingresó en la institución en 1989 y dedicó casi 34 años al Servicio Marítimo. A lo largo de su carrera pasó por Tarragona, Algeciras, Almería y Huelva desde 1994. También recibió múltiples reconocimientos por su labor.

Anécdotas y curiosidades

Ambos veteranos ya habían tenido encuentros cercanos con la muerte en misiones similares:

En enero de 2025, durante una persecución a otra narcolancha cerca de Isla Cristina (Huelva), su zodiac encalló en el fango de la ría Carreras. Jerónimo salió despedido y sufrió fracturas en cinco costillas, además de una perforación pulmonar y un derrame pleural. Germán , gravemente herido en una mano, lo asistió pese a las bajas temperaturas y los riesgos que eso implicaba. Tardaron una hora en ser rescatados.

salió despedido y sufrió fracturas en cinco costillas, además de una perforación pulmonar y un derrame pleural. , gravemente herido en una mano, lo asistió pese a las bajas temperaturas y los riesgos que eso implicaba. Tardaron una hora en ser rescatados. Este trágico episodio ocurrió un año y un mes después del accidente ocurrido en Barbate, donde una narcolancha embistió una zodiac causando la muerte a dos agentes.

En el momento del fatal accidente, Jerónimo estaba al mando de la patrullera Río Hantas, que fue entregada en noviembre de 2025.

Agente Edad Años de servicio Destino principal Condecoraciones clave Jerónimo Jiménez Molero 56 Desde 1994 (32 años) Huelva (desde 2020) Cruz de Plata OMGC, cruces blancas Germán Pérez González 55 Desde 1989 (37 años) Huelva (desde 1994) Múltiples distinciones marítimas

Reacciones políticas y asociaciones

Las asociaciones profesionales no tardaron en reaccionar ante esta tragedia. Vinculan las muertes con años de advertencias desoídas sobre el creciente peligro que enfrentan los agentes en su lucha contra el narcotráfico. Exigen que se doten los medios necesarios y que se reconozca oficialmente esta profesión como peligrosa.

Desde Vox, se ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Marlaska ante el Congreso. Acusan al Gobierno de abandono y falta de recursos adecuados para hacer frente a esta problemática. Por su parte, el PP también ha criticado la gestión gubernamental aunque lo ha hecho en relación a otros temas como el hantavirus. Marlaska ha admitido el riesgo evidente, pero no tomó medidas antes del trágico suceso.

En un editorial reciente, se denuncia que los mejores servidores del Estado pagan con sus vidas la ineficacia e insensibilidad del Gobierno actual. Las asociaciones reiteran que sin cambios significativos habrá más víctimas.

El narcotráfico sigue escalando en las costas andaluzas. Este tipo de persecuciones evidencian una desigualdad alarmante: agentes persiguiendo narcolanchas veloces desde patrulleras insuficientemente equipadas. La Guardia Civil lamenta profundamente esta pérdida mientras continúa investigando las circunstancias que rodearon la colisión.

En otro orden de cosas, mientras tanto en Santander, un conductor bajo los efectos de las drogas arrolla a tres mujeres; un recordatorio más del impacto omnipresente del narcotráfico tanto en tierra como mar.

La bandera ondeando a media asta en Huelva es un símbolo claro: estos héroes cotidianos merecen mucho más que simples palabras.