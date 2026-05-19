Arrestan a Jonathan Andic, heredero de MANGO, por la muerte de su padre en Montserrat

La indagación sobre la muerte de Isak Andic ha dado un giro significativo. Los Mossos d’Esquadra han detenido a Jonathan Andic, hijo del creador de Mango, en el marco de la investigación que examina si la caída mortal en Montserrat fue un accidente o un acto delictivo. Este movimiento por parte de las autoridades llega tras meses de análisis, confrontación de versiones y revisión exhaustiva de pruebas digitales.

De acuerdo con la información publicada por La Vanguardia en su última actualización acerca de la detención, los investigadores han confirmado que el caso ha dejado atrás la hipótesis inicial de un desenlace fortuito. La policía catalana se había centrado en las contradicciones del relato del único acompañante de la víctima y en varios indicios que no concordaban con un simple accidente montañés.

Detalles sobre la detención

La causa avanza con precaución, ya que el juzgado mantiene el secreto sobre gran parte de las diligencias. No obstante, el arresto marca un hito en un expediente que ya había visto al hijo del empresario pasar de testigo a investigado.

Jonathan Andic era la única persona presente con su padre el día de la caída.

era la única persona presente con su padre el día de la caída. El fatal incidente ocurrió durante una excursión en Montserrat.

Los agentes están analizando mensajes, llamadas y otros datos digitales relacionados con el detenido.

La investigación ha acumulado dudas sobre la versión presentada tras el suceso.

En este momento, el foco no se limita únicamente a cómo ocurrió la caída de Isak Andic, sino que se amplía hacia si alguien pudo haber intervenido directamente en su fallecimiento.

Quién es Jonathan Andic

Hijo mayor de Isak Andic, Jonathan Andic ha estado siempre cerca del mundo empresarial que rodea a Mango, aunque ha mantenido un perfil mucho más reservado que el de su progenitor. Sin embargo, ahora se encuentra en el centro de una de las causas más delicadas del panorama judicial en España.

Elementos que han alimentado las sospechas

Los investigadores han ido cerrando el cerco basándose en varios elementos que, sumados, les han llevado a modificar el rumbo inicial del caso. No existe una única prueba concluyente, pero sí una serie acumulativa de datos que ha influido en la decisión policial.

Discrepancias en las declaraciones del hijo del empresario. Análisis exhaustivo del teléfono móvil y otros dispositivos. Un contexto familiar tenso, descrito por varias personas cercanas. Falta de testigos presenciales además del propio Jonathan Andic. Reconstrucción inicial de una caída que se interpretó como accidental.

Perfil de Isak Andic y algunas curiosidades

Isak Andic fue uno de los grandes referentes del sector textil en España y el rostro más conocido de Mango, marca que llevó desde Cataluña hasta los escaparates internacionales. Su figura combinó negocios, discreción y una notable presencia en el ámbito moda.

Fundó Mango , convirtiéndola en una cadena española reconocida a nivel internacional.

, convirtiéndola en una cadena española reconocida a nivel internacional. Mantuvo siempre un perfil público moderado, a pesar de su gran influencia empresarial.

Su fallecimiento durante una ruta senderista sorprendió tanto por las circunstancias como por la ausencia total de terceros.

Este caso ha reabierto el debate sobre el papel crucial que juegan las pruebas digitales en las investigaciones actuales.

La instrucción se centra también en las relaciones personales y familiares, no solo en las circunstancias alrededor de la caída.

La causa sigue abierta y promete más novedades en los próximos días, con una familia bajo los reflectores y una investigación que ha transformado por completo el relato inicial.