Diez años de la Manada de Pamplona: del caso que transformó la ley a los vis a vis en prisión

La imagen de aquella joven atrapada en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016 permanece como uno de los emblemas más contundentes de la violencia sexual en España. Una década después, el relato de La Manada entrelaza permisos penitenciarios, reducciones de pena y buena conducta, en medio de un panorama donde las agresiones grupales continúan en aumento.

El caso que impulsó la reforma del Código Penal con la ley del solo sí es sí ha terminado, irónicamente, beneficiando a algunos de sus protagonistas. Mientras tanto, las cifras oficiales presentan una realidad preocupante: más de 3.700 agresiones sexuales múltiples registradas en ocho años y una notable representación de agresores extranjeros en este tipo de delitos.

Del portal de Pamplona a la prisión: una década crucial

La noche del 6 de julio de 2016, cinco hombres —José Ángel Prenda, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero— agredieron sexualmente a una joven de 18 años en un portal durante la primera noche de Sanfermines. Aquella violación, grabada y celebrada en un grupo de WhatsApp llamado La Manada, generó un debate nacional sobre el consentimiento y el tratamiento judicial hacia la violencia sexual.

Inicialmente condenados por abuso sexual, el Tribunal Supremo elevó su calificación a violación grupal continuada, añadiendo dos agravantes —trato vejatorio y actuación conjunta— y estableciendo penas de 15 años de cárcel para cada uno. Este cambio judicial se convirtió en el punto inicial tanto político como simbólico detrás de la ley del Sí es sí, que unificó abuso y agresión bajo el mismo concepto y colocó el consentimiento como eje central del tipo penal.

Rebajas de pena y permisos: así están hoy los cinco condenados

La promulgación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual trajo consigo una consecuencia inesperada: reducciones en las penas para más de mil condenados por delitos sexuales, así como liberaciones anticipadas para más de un centenar. Entre ellos se encuentran tres miembros de La Manada: Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, quienes vieron su condena disminuir a 14 años.

Según un reportaje publicado por El Español que analiza estos diez años, la situación actual de los cinco condenados se puede resumir en varios aspectos clave:

Todos se encuentran en segundo grado , que es el régimen ordinario para cumplir sus condenas.

, que es el régimen ordinario para cumplir sus condenas. Disfrutan de buena conducta , trabajan dentro del centro penitenciario y participan en diversas actividades laborales: desde peluquería hasta panadería o talleres.

, trabajan dentro del centro penitenciario y participan en diversas actividades laborales: desde peluquería hasta panadería o talleres. Algunos ya están disfrutando permisos temporales supervisados por Instituciones Penitenciarias.

supervisados por Instituciones Penitenciarias. Varios mantienen vis a vis con parejas o familiares, mostrando una integración notable en su rutina dentro del penal.

En esencia, la combinación entre buena conducta, tratamiento penitenciario adecuado y las reducciones otorgadas por la ley del Sí es sí acerca a estos tres beneficiados hacia una posible libertad efectiva. Si no surgen incidentes imprevistos, su horizonte para salir podría concretarse dentro esta década, con posibles progresiones que acorten su tiempo tras las rejas.

El caso que transformó la ley… y benefició a sus protagonistas

Lo que comenzó como un símbolo claro ante la violencia sexual ha derivado en una paradoja política difícilmente digerible: la legislación inspirada por este caso ha mejorado la situación legal para tres agresores.

El proceso fue el siguiente:

La presión social y mediática tras la primera sentencia por abuso llevó a reforzar el mensaje claro: sin consentimiento explícito, hay violación. El Tribunal Supremo endureció las penas y fijó un marco más severo para las agresiones sexuales grupales. La ley del solo sí es sí disminuyó los mínimos penales en ciertos delitos sexuales para homogeneizar el sistema legal, lo que permitió revisar sentencias ya firmes. Esta revisión obligatoria, regida por el principio del favor reo, resultó en una reducción adicional de un año para las penas impuestas a Prenda, Boza y Escudero.

El resultado final deja una sensación inquietante entre el objetivo político —fortalecer la protección hacia las víctimas— y las implicaciones prácticas observadas en algunos casos emblemáticos.

Un análisis completo sobre estas dinámicas y sobre cómo es el día a día dentro del penal para los condenados se encuentra recogido en el reportaje publicado por El Español titulado una década de La Manada: permisos, rebajas penales, buena conducta y vis a vis cuando ya acarician la libertad.

Más de 3.700 agresiones sexuales múltiples: la estadística que faltaba

Otra repercusión directa del caso ocurrido en Pamplona fue la creación estadísticas específicas sobre agresiones sexuales grupales. Desde 2019, el Ministerio del Interior incluye un apartado dedicado a estas agresiones múltiples dentro sus informes anuales.

Los datos analizados por el criminólogo José Carlos Vera son contundentes:

Entre 2018 y 2024 se han documentado un total de 3.737 agresiones sexuales múltiples .

. En comparación, durante 2016 se registraron 371 casos conocidos; mientras que en 2017 fueron 384.

Las agresiones grupales representan entre el 3% y el 4,5% del total conocido (94.446) durante ese periodo.

del total conocido (94.446) durante ese periodo. El 60,9% se llevan a cabo por exactamente dos perpetradores; solo el 3,5% involucra seis o más agresores aunque han sido documentados episodios con hasta quince implicados.

La edad media entre los autores suele rondar los 24 años, presentando un perfil predominantemente joven. Este fenómeno va creciendo al mismo ritmo que aumenta la visibilidad social sobre denuncias relacionadas con violencia sexual; sin embargo también refleja un clima polarizado respecto a quién comete estos delitos y cómo debe ser respondido.

Nacionalidad y discurso: qué dicen los datos y qué se omite

El perfil demográfico relacionado con autores involucrados en agresiones sexuales múltiples refleja una distribución compleja según datos proporcionados por Interior:

En casos con tres o más autores , únicamente el 31% son identificados como nacionales españoles.

, únicamente el son identificados como nacionales españoles. Un significativo 42,2% corresponde a individuos extranjeros; destacando Marruecos con un 12%.

corresponde a individuos extranjeros; destacando Marruecos con un 12%. En aproximadamente un 26,8% no consta información sobre nacionalidad dentro las estadísticas oficiales.

Estos porcentajes alimentan parte del debate público acerca del papel desempeñado por extranjeros —incluyendo jóvenes inmigrantes o aquellos en situaciones precarias— dentro las agresiones sexuales grupales. Sin embargo, falta información completa lo cual provoca que muchas afirmaciones categóricas —como aquellas que sugieren que “casi siempre” son extranjeros o menores no acompañados— simplifiquen una realidad mucho más matizada.

Lo que sí reflejan claramente tanto cifras como análisis es:

La violencia sexual grupal se ha consolidado como una categoría específica tanto para estudio como seguimiento institucional.

La respuesta penal junto al contexto social frente al caso sucedido con La Manada abrió nuevos focos sobre este problema; sin embargo no ha logrado frenar apariciones posteriores similares alrededor del país.

abrió nuevos focos sobre este problema; sin embargo no ha logrado frenar apariciones posteriores similares alrededor del país. La conjunción entre juventud, comportamiento grupal junto al consumo excesivo alcohol o drogas además dinámicas deshumanizadoras hacia víctimas se repite frecuentemente independientemente del origen nacional entre quienes cometen estos actos.

Diez años después del episodio ocurrido en aquel portal pamplonés ,la historia detrás de La Manada trasciende lo meramente judicial: representa ahora también un espejo donde evaluar efectividad legislativa así como contradicciones presentes dentro nuestra sociedad mientras sigue buscando respuestas coherentes ante ataques relacionados con violencia sexual agrupada.

Fuentes: [Una década de La Manada de Pamplona: permisos, rebajas penales, buena conducta y vis a vis cuando ya acarician la libertad]