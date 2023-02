Escándalo en TikTok: un hombre agrede a su pareja en pleno directo y se justifica diciendo que ‘es un show’

Una broma de mal gusto.

Un hombre propinó una bofetada a su pareja mientras grababa un directo en Tiktok junto a otros tres chicos la noche del pasado sábado 28 de enero de 2023. El vídeo se viralizó por todas las redes sociales durante el pasado fin de semana debido a la gravedad del asunto.

El chico, para justificarse, explicó en otro vídeo que lo hizo por el simple hecho de ganar audiencia. Lo que no sabía es que la «bromita» le iba a salir cara fue detenido el pasado martes 31 de febrero en Soria, a pesar de que la víctima no ha presentado denuncia, además, aseguró en un vídeo que era una simulación «un plan para conseguir fama y más seguidores en la red social».

La chica se conoce como Simona y tiene 23 años. En el directo aparecen otros tres chicos de una edad similar. Todo comenzó cuando uno de ellos le pidió que se asomara a la cámara la persona que estaba con la chica. Simona aseguró que era su padre. Pero, minutos después, la joven se dirigió a su acompañante como «cariño». Y, al instante, se observa como en la cámara aparece una mano dándole una bofetada en el carrillo izquierdo. Lo hizo con tal fuerza que hasta le volteó la cara.

La chica se recompuso y comenzó a reírse nerviosamente, como quitándole hierro al asunto, y, seguía insistiendo en afirmar que era su padre y que estaba enfadado con ella:

Uno de los presentes preguntó algo extrañado:

El vídeo se viralizó en segundos con cientos de ‘me gustas’, y comentarios como: «Nadie llama a su padre ‘cariño'», o mensajes de apoyo, ya que la joven estaba siendo víctima de violencia de género. Ante la cantidad de mensajes que estaban recibiendo, la pareja decidió publicar un vídeo declarando que todo era una broma:

«Chicos, hicimos todo esto por dinero, por fama. Yo no lo hubiera confesado si no hubieran llegado amenazas, pero como llegaron amenazas de muerte (a él), de su cabeza y de juntar dinero para encontrarlo. Nos hemos metido en un lío, digo la verdad, no puedo más con esto».

El agresor confesó que antes de realizar el directo improvisaron el plan para llevarlo a cabo, y vieron bien que un bofetón podría crear debate y, así, hacerse famosos. La joven alegó después:

«El que me quiera creer que me crea, yo ya no puedo hacer más, ya es vuestra opinión, yo he sido sincera, yo ya me voy a disfrutar de lo que he cobrado y ya está. He cogido una cantidad que yo y él nos podemos ir de vacaciones y ya está, es lo que quería, no quería más».