Madre deja a su bebé sola en casa durante seis días y se la encuentra muerta

Es una noticia que conmocionó a Italia entera. Una mujer de Milán, Alessia Pifferi, de 37 años dejó a su hija de 18 meses sola en casa durante un total de seis días. Dejó a la niña en una cuna de camping, vestida y con un biberón de leche y pañales, sabiendo que podía morir. Sin ningún tipo de remordimiento, la asesina se fue durante esos días con su nueva pareja, un electricista de 58 años al municipio de Leffe, en Bérgamo.

Cuando su pareja le preguntó por la bebé, la mujer le dijo que estaba con su hermana. Al cabo de esos seis días, se encontró a la bebé muerta de hambre y deshidratación. Cuando la policía le preguntó por lo sucedido, lo que dijo fue totalmente aterrador.

«Yo vi que no se movía, le di una palmadita en la espalda, le metí los pies en el lavabo para mojarla, pero no reaccionó. Le pedí ayuda a una vecina e inmediatamente llamó a los servicios de urgencias».

Por si no fuera suficientemente rastrero, la mujer declaró al juez que no se consideraba una mala madre a pesar de que conocía el riesgo que corría. Alegó además que, después de lo sucedido, se había quitado un «peso» de encima y que se sentía libre al tener la «carga» de ser una madre soltera. Asqueroso.

Sin embargo, no era la primera vez que dejaba a la niña sola en casa, ya que a veces la dejaba sola durante enteros fines de semana. Cuando alguien le preguntaba por la niña, Alessia respondía que estaba con la niñera.

Hoy Alessia se encuentra en la cárcel acusada de homicidio involuntario. El juez solicitó la dirección de la prisión milanesa de San Vittore, donde se encuentra la mujer para hacer un régimen de vigilancia reforzado, debido a la existencia del riesgo de suicidio.

La mujer fue descrita por la fiscalía como «una persona sin escrúpulos y capaz de cometer cualquier atrocidad para sus necesidades personales, con el deseo de mantener relaciones sentimentales con hombres a toda costa».

Alessia llevaba tres años sin trabajo y se inventó una vida basada en mentiras. Hacía un uso abusivo de distintas aplicaciones de citas para conocer hombres, a cambio de regalos, cenas y vestidos. Para aparentar cierta clase elevada, en algunas de sus citas reservaba de coche con conductor. Cuando estaba en el pueblo de su actual compañero, la mujer decía que era una psicóloga infantil.

Según informa ABC, la mujer tenía una relación totalmente dependiente hacia ese hombre y que, a raíz del nacimiento de la pequeña, en enero de 2021, su relación con él se había estropeado, causando una ruptura. Sin embargo, decidieron retomar la relación poco después.

La actitud de Alessia ante el embarazo también era repugnante: dijo a su compañero que no estaba al tanto del embarazo hasta que finalmente dio a luz al séptimo mes de embarazo en la bañera de la casa de su pareja. Sin embargo, las autoridades aseguraron que la mujer sabía de su estado desde el tercer mes.

Algo que llamó la atención de la fiscalía fueron las declaraciones del hombre.

«Yo no sabía que estaba embarazada, me enteré el día que dio a luz. Durante mi convivencia tuve una sospecha porque nunca tenía la regla y porque tenía la barriga cada vez más grande. Pero ella había jurado no embarazarse».