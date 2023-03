Horror en Nashville: tiroteo masivo en un colegio deja al menos 7 muertos

Pánico en las calles estadounidenses.

El pánico y la desesperación aumenta cada vez más por la cantidad de tiroteos que se han llevado a cabo en EEUU. El último registrado fue efectuado el pasado lunes 27 de marzo de 2023 en el Colegio Presbiteriano de la Alianza, un colegio infantil cristiano situado en Nashville, Tennessee (EEUU). Fallecieron al menos siete personas, tres niños de nueve años y tres adultos, dos de 60 y uno 61 años, incluida la asesina. La atacante era Audrey Elizabeth Hale, una joven de 28 años antigua alumna del centro.

Los hechos sucedieron en torno a las 10:13 horas de la mañana, justo cuando los agentes recibieron un aviso. Un portavoz policial aseguró que la atacante llevaba al menos dos rifles semiautomáticos y una pistola. Cuando los agentes llegaron, escucharon disparos en el segundo piso de la escuela, por lo que decidieron entrar y abatir a la atacante. Pero cuando entraron ya era demasiado tarde, tanto los tres menores como los adultos fueron declarados muertos con heridas de bala, según un comunicado del centro hospitalario.

Las autoridades publicaron un comunicado informando de lo sucedido. Acto seguido, los demás alumnos fueron desalojados y reunidos con sus padres en un iglesia cercana al centro.

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023