Tragedia en Madrid: mueren una mujer de 90 años y sus dos hijos en un incendio doméstico en el barrio de Carabanchel

Los bomberos actuando durante el trágico incendio en Carabanchel.

Noticia trágica para iniciar el nuevo año.

En la madrugada del 2 de enero de 2026, un incendio en una vivienda del distrito de Carabanchel, en Madrid, se cobró la vida de tres personas: una mujer de 90 años y sus dos hijos, un hombre y una mujer de aproximadamente 60 años.

El fuego se originó en una tercera planta de un bloque de pisos ubicado en la calle Moreno número 3.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron con siete dotaciones y sofocaron las llamas, pero durante la extinción encontraron los cuerpos sin vida de las tres víctimas en el interior de la vivienda.

Según el SAMUR-Protección Civil, dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo, mientras que la tercera murió por quemaduras.

El incendio fue descrito como «muy virulento» por el jefe de guardia de los Bomberos, Juan José García. El fuego rompió por la fachada posterior, y la vivienda estaba inundada de humo con temperaturas muy altas. Los bomberos tuvieron que romper la puerta blindada para acceder al interior, lo que complicó el entrada inicial.

El humo afectó también a los áticos superiores del edificio, donde los bomberos rescataron a dos personas, que resultaron ilesas.

Además varios vecinos fueron atendidos por crisis de ansiedad. Otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo.

Incendio en vivienda. #Carabanchel. A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos. 📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026

En total, el SUMMA 112 atendió a siete personas afectadas.

La vivienda quedó completamente inutilizada. La Policía Científica está investigando las causas del incendio, que por el momento se desconocen.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dio el pésame a las familias de los fallecidos a través de su cuenta en X:

Todo mi cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel. Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo. https://t.co/VGY2F2T0dm — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 2, 2026

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también transmitió su pésame a los familiares de las víctimas.