OTRAS CUATRO PERSONAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL POR INHALACIÓN DE HUMO

Tragedia en Madrid: mueren una mujer de 90 años y sus dos hijos en un incendio doméstico en el barrio de Carabanchel

Varios vecinos fueron atendidos por ataques de ansiedad

Los bomberos actuando durante el trágico incendio en Carabanchel.
Los bomberos actuando durante el trágico incendio en Carabanchel.
Archivado en: Catástrofes | José Luis Martínez-Almeida | Sucesos

Más información

Crans Montana

Las causas de la tragedia de Crans-Montana: una botella de champán, bengalas y 40 muertos

Noticia trágica para iniciar el nuevo año.

En la madrugada del 2 de enero de 2026, un incendio en una vivienda del distrito de Carabanchel, en Madrid, se cobró la vida de tres personas: una mujer de 90 años y sus dos hijos, un hombre y una mujer de aproximadamente 60 años.

El fuego se originó en una tercera planta de un bloque de pisos ubicado en la calle Moreno número 3.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron con siete dotaciones y sofocaron las llamas, pero durante la extinción encontraron los cuerpos sin vida de las tres víctimas en el interior de la vivienda.

Según el SAMUR-Protección Civil, dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo, mientras que la tercera murió por quemaduras.

El incendio fue descrito como «muy virulento» por el jefe de guardia de los Bomberos, Juan José García. El fuego rompió por la fachada posterior, y la vivienda estaba inundada de humo con temperaturas muy altas. Los bomberos tuvieron que romper la puerta blindada para acceder al interior, lo que complicó el entrada inicial.

El humo afectó también a los áticos superiores del edificio, donde los bomberos rescataron a dos personas, que resultaron ilesas.

Además varios vecinos fueron atendidos por crisis de ansiedad. Otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo.

En total, el SUMMA 112 atendió a siete personas afectadas.

La vivienda quedó completamente inutilizada. La Policía Científica está investigando las causas del incendio, que por el momento se desconocen.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dio el pésame a las familias de los fallecidos a través de su cuenta en X:

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también transmitió su pésame a los familiares de las víctimas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]