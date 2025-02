El mayor golpe al mundo cripto: hackers roban 1.500 millones a Bybit

El viernes pasado el mundo de las criptomonedas tembló.

Un grupo de hackers dio el mayor golpe de la Historia al robar 1.500 millones de dólares a Bybit, una de las plataformas de intercambio más grandes del planeta.

No es solo un número astronómico; es un recordatorio de que, incluso en 2025, la seguridad en este sector sigue siendo un desafío.

21 de febrero. Bybit, con sede en Dubái, informó que detectaron «actividad no autorizada» en una de sus billeteras frías.

Estas billeteras, Offline y supuestamente seguras, guardaban Ethereum, la segunda cripto más valiosa tras Bitcoin.

Los hackers se llevaron más de 400.000 tokens, valorados en unos 1.460 millones de dólares.

El CEO, Ben Zhou, salió rápido a calmar las aguas: los fondos de los clientes están a salvo y la empresa sigue operando.

Pero el daño ya estaba hecho.