La aterradora historia de Morella: golpeada, violada y secuestrada por más de 30 años

Imagen no actualizada de Mathías Enrique Salazar Moure, presunto violador de Morella.

Fue el 23 de diciembre de 1988 cuando Morella comenzó a sufrir lo que se transformaría en una terrible historia. Durante 30 años fue secuestrada por un hombre en un apartamento, hasta que logró escapar.

Su pareja, Mathías Enrique Salazar Moure, que en aquel entonces tenía 23 años, fue quien la mantuvo secuestrada.

Primero le dijo que se fueran juntos, con la excusa de que la familia de Morella no lo quería, pero después, en un terminal de autobuses, la amenazó de muerte.

A partir de ese momento Morella terminó secuestrada en un hotel del estado venezolano de Aragua, a 120 kilómetros de Caracas, teniendo apenas 23 años.

Después la llevó a otro hotel, siempre bajo amenaza de muerte, donde la tuvo encerrada entre seis y ocho meses, hasta que la trasladó a una vivienda en una zona pobre y después a una casa en otro lugar.

Los últimos años de secuestro, la mantuvo encerrada en un piso en una zona residencial, allí no le permitía ver la luz del día, tampoco asomarse a la ventana, sólo la dejaba escuchar la radio y ver algunos canales de la televisión local, según dejó saber el periódico venezolano Crónica Uno.

La vivienda no tenía focos de electricidad, por eso estaba siempre a oscuras cuando llegaba la noche, tenía cortinas gruesas y no podía hacer ruido. Cuando los vecinos escuchaban, el secuestrador decía que era la señora de limpieza.

El hombre no vivía con ella, y era conocido por los vecinos como «el gordo Mathías», solo la visitaba para darle comida, siempre lo mismo: arroz, huevos o lentejas, todo esto para violarla, amenazarla o golpearla salvajemente, si Morella no lo complacía teniendo relaciones sexuales, no le daba alimentos ni agua.

El comienzo de una muerte en vida y el renacimiento

Morella era apenas una adolescente cuando se hizo novia de Mathías, tenía solo 17 años, es verdad que su familia no lo quería, pero el desprecio no era gratuito, sabían que «el gordo Mathías» era agresivo, por esta razón él le propuso un año después llevársela lejos, con la excusa de «luchar por su amor», para en realidad tenerla a su merced.

«La golpeaba mucho, la amenazaba y la traumatizó tanto que ella tenía miedo de levantarse. En dos oportunidades él dejó unas llaves, que no eran las del apartamento, y ella intentó abrir la puerta, pero él al regresar se dio cuenta y las golpizas fueron brutales. Ella ya tenía miedo de hacer cualquier cosa y que él la matara”, contó un testigo a Crónica Uno, era el sobrino de Morella.

La agredida descubrió algo peor cuando escapó de las garras criminales de su expareja, el hombre tenía encerrada a tres mujeres más, víctimas como ella.

El 24 de enero de 2020 pudo escapar, ya con 49 años, volvió a ver unas llaves en el apartamento mientras Mathías no se encontraba en el lugar. Trató de abrir la cerradura y en esta ocasión la puerta sí abrió.

La madre de Morella siempre creyó que su hija estaba viva, nunca se cambió de vivienda, tenía la esperanza que ella volviera a su casa. No obstante, la señora murió en 2012.

Luego de escapar, la mujer tuvo que caminar más de dos horas, quería llegar al Instituto de La Mujer del estado Aragua, un sitio donde ayudan a mujeres que pasan por situaciones como la de ella, se enteró del lugar por el programa de radio que escuchaba.

A pesar de que inicialmente su historia parecía inverosímil, Morella recibió ayuda, una funcionaria le dio refugio en su casa mientras pasaban el caso a la Fiscalía.

Morella se encuentra actualmente con algunos familiares que creían que estaba muerta, intentan que tenga una vida normal. Uno de los sobrinos comentó al periódico: