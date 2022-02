El duro castigo que podrá recibir una profesora de educación física por tener sexo con su alumno en la graduación

Una profesora de educación física está siendo investigada después de que uno de sus exalumnos afirmó que tuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba intoxicado en su noche de graduación.

El estudiante, conocido solo como Alumno A, presentó pruebas relacionadas con una lista de acusaciones contra la maestra Melissa Tweedie la noche del baile de graduación de la escuela en junio de 2017.

La exprofesora de educación física en Gleniffer High School en Paisley, Escocia, que tenía 23 años en ese momento, bailó de manera inapropiada con los estudiantes antes de tener relaciones sexuales con el alumno, que entonces tenía 18 años.

Se alega que se fue de fiesta con los alumnos del club nocturno SWG3, en Glasgow, y luego ingresó con ellos a un Premier Hotel en junio de 2017, informó Glasgow Live.

El alumno le dijo hoy al Consejo General de Enseñanza de Escocia (GTCS) que “sentía” que Miss Tweedie, ahora de 27 años, estuviera siendo investigada por el evento.

En un comunicado, admitió haber besado a la señorita Tweedie en una habitación y luego tener relaciones sexuales con ella en otra.

El alumno reveló que había consumido alrededor de tres o cuatro pintas, una botella de vino, algunos licores, ron y tragos cortos. Y afirmó que la señorita Tweedie, que ahora vive en Dubai y trabaja como profesora de yoga, pasó la noche en la habitación antes de irse alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente.

“No tuvimos trato antes del baile de graduación. No hubo relaciones antes. La señorita Tweedie estaba sentada en nuestra mesa. No estaba bebiendo en la mesa, yo sí”, dijo el Alumno A en la audiencia de GTCS.

Después del baile de graduación, los estudiantes habían reservado habitaciones en un hotel que estaba a poca distancia del club nocturno

“No invité a la señorita Tweedie al hotel. No sé cómo llegó allí”, dijo el Alumno A.

Agregó que entró en una habitación del hotel donde estaba su profesora con nueve alumnos, ahí comenzó a hablar y beber con su maestra.

Luego se besaron, “nadie lo inició”, y bajaron hasta la habitación del joven.

“Bajamos y tuvimos sexo en mi habitación. Se quedó a pasar la noche y ambos nos fuimos a las ocho”, sostuvo.

El joven afirma que no considera que lo ocurrido fuera un evento escolar y que lamenta que estén investigando a su profesora.

“Yo ya había entregado mi formulario de salida. En mi opinión, no fue un evento estudiantil. Esto podría haber sucedido en una noche de fiesta”, concluyó.