Tokayev denuncia una «crisis de confianza» global y pide la reforma inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Tokayev en su discurso en la Asamblea de la ONU.

El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, participó en la recién celebrada Asamblea de la ONU de este final de septiembre de 2025, diagnosticando en su discurso una «crisis de confianza» en las instituciones multilaterales y lamentando que las violaciones graves del derecho internacional se hayan convertido en la «nueva normalidad».

Para contrarrestar esta situación, Tokayev ofrece algunas soluciones, como que la comunidad internacional debe empoderar a las Naciones Unidas para actuar.

La solución pasa, explica el presidente kazajo, por una reforma integral de la ONU y, en particular, del Consejo de Seguridad. Dicha reforma debe garantizar la representación de las principales potencias de Asia, África y América Latina. Además, se debe amplificar la voz de las «potencias medias responsables».

Tokayev advirtió que sin estas medidas, la ONU estará condenada a mitigar perpetuamente las consecuencias, mientras las causas fundamentales se extienden eternamente, sugiriendo incluso la revisión de la Carta de las Naciones Unidas.

En el ámbito de la seguridad, Tokayev expresó alarma por el colapso de los tratados de control de armas. Mencionó que el gasto militar global alcanzó la cifra récord de 2,7 billones de dólares en 2024, mientras que el costo de la violencia infligida se acercó a los 20 billones de dólares. Para fomentar el desarme, solicitó a las naciones relanzar un diálogo de alto nivel entre las potencias nucleares. Kazajistán, por su parte, se ofrece a acoger un nuevo diálogo sobre desarme nuclear y presentará una propuesta para establecer una Agencia Internacional para la Seguridad y la Protección Biológicas. Tokayev sugirió que la eliminación de la «mentalidad militante» debe medirse por la inversión de los países en la paz.

Respecto a los conflictos actuales, manifestó preocupación porque la crisis en Ucrania siga socavando la seguridad internacional, e instó a llevar a cabo esfuerzos bilaterales e internacionales con la flexibilidad necesaria para satisfacer los intereses a largo plazo de ambos Estados. Asimismo, afirmó que la crisis humanitaria en Gaza no puede ser ignorada. Sin embargo, destacó que la normalización de las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia, mediada por Estados Unidos, es una prueba de que los conflictos arraigados pueden resolverse mediante la diplomacia y el sentido común.

En el plano geopolítico, el presidente kazajo señaló que aunque las tensiones actuales incitan a algunos líderes a declarar inevitable el choque de civilizaciones, estas divisiones son en realidad «opciones políticas», no un destino ineludible. Criticó a los líderes que manipulan la religión y la identidad para obtener beneficios políticos, ya que esto daña la confianza.

En cuanto al rol económico de Kazajistán, su ubicación en el centro de Eurasia le permite ser un centro logístico clave, manejando el 80% de todo el tránsito terrestre entre Asia y Europa. El país está invirtiendo miles de millones en infraestructura de tránsito, incluyendo iniciativas como «Un cinturón, una ruta» y el Corredor Transcaspiano.

Gira ejecutiva de Tokayev en Nueva York

En el contexto de su visita de trabajo a Nueva York, el presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, sostuvo una serie de encuentros clave con los ejecutivos de las corporaciones globales más grandes. Esta visita, que se realizó mientras se conocía la programación de la intervención del presidente desde la tribuna de la ONU7, se centró en la ejecución de proyectos tecnológicos y de inversión en Kazajistán.

Esta ronda de negociaciones concluyó con la firma de 11 importantes acuerdos entre Kazajistán y los Estados Unidos, que prevén una inversión total de 5.200 millones de dólares en la economía kazaja.

Prioridades de Inversión y Socios Estratégicos

Los acuerdos se enfocaron en sectores estratégicamente importantes, como el transporte, la logística, la energía y las tecnologías de la información. Entre las compañías estadounidenses que participaron en las negociaciones se encontraban Wabtec, Exxon Mobil, Chevron, Amazon Kuiper, International Finance Corporation y Lummus Technology, además del Banco de Exportación e Importación de EE.UU. Por parte de Kazajistán, participaron entidades nacionales como KTZ, «Samruk-Kazyna», «KazMunayGas» y «Kazakhtelecom».

La Mayor Transacción: Locomotoras y Transporte

Uno de los acuerdos centrales fue la «gigantesca transacción» con la empresa Wabtec, valorada en aproximadamente 4.200 millones de dólares. Este convenio abarca la fabricación de 300 locomotoras de carga modernas dentro de Kazajistán, además de su posterior servicio de mantenimiento.

Avances Tecnológicos y Digitalización

La digitalización y las tecnologías de la información fueron temas cruciales en Nueva York.

• Amazon Kuiper: El presidente Tokayev se reunió con David Zapolsky, vicepresidente senior de Amazon, para discutir temas de digitalización, desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y comunicación satelital. Como resultado, se firmó un acuerdo de distribución entre Amazon Kuiper y «Kazakhtelecom», el cual implica una inversión de 200 millones de dólares para desplegar infraestructura en Almaty, Akkole y Aktau. Zapolsky aseguró que esto proveerá a Kazajistán de «internet de alta velocidad y asequible».

• Meta y la IA: En su encuentro con Yann LeCun, vicepresidente de Meta y experto mundial en redes neuronales, Tokayev destacó los esfuerzos de Kazajistán para desarrollar su propio ecosistema de IA y el modelo de lenguaje extenso kazajo (KazLLM). Se valoró positivamente el acuerdo con Meta para lanzar un programa de aceleración enfocado en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

Compromisos en Energía e Infraestructura

La agenda ejecutiva de Tokayev en Nueva York también incluyó reuniones con líderes del sector energético y financiero.

• Chevron: Tokayev se reunió con Michael Wirth, CEO de Chevron, y resaltó que la corporación ha invertido cerca de 55 mil millones de dólares en Kazajistán. Las discusiones se enfocaron en los proyectos de expansión de Tengiz, el desarrollo de Karachaganak y la optimización de las rutas de exportación de recursos energéticos.

• Cerberus Capital Management: Tokayev propuso a la firma de inversión Cerberus participar en las iniciativas digitales del país, además de discutir la financiación de proyectos de infraestructura, incluyendo el desarrollo de la Ruta de Transporte Internacional Transcaspio.

Finalmente, en un encuentro con Stephen Kehoe, presidente de la junta directiva de PepsiCo, se revisó el progreso de la construcción de una planta de snacks en la región de Almaty, un proyecto valorado en 368 millones de dólares que busca la localización total del cultivo de patata para la fabricación de chips.