Cómo lucir unas uñas azules espectaculares este invierno de 2026

Las uñas azules se han convertido en la gran tendencia del invierno 2026. Este color es un clásico que nunca decepciona y, en esta ocasión, se presenta en manicuras innovadoras. La revista referencia Hola nos trae varias propuestas frescas para conseguir unas manos impecables.

El azul se adapta a todos los estilos. Puede lucirse en bases lisas o con detalles divertidos. Este invierno, el color reinventa tanto lo clásico como lo atrevido. No resulta cansado a la vista y siempre logra destacar.

Diseños imprescindibles para uñas azules

Puedes elegir entre opciones sencillas o más elaboradas. Aquí te dejamos las más populares:

Base azul marino con lunares blancos : Un toque desenfadado y divertido, ideal para el día a día.

: Un toque desenfadado y divertido, ideal para el día a día. Base nude con lunares azules : Sutil y elegante, perfecta si buscas algo discreto.

: Sutil y elegante, perfecta si buscas algo discreto. Azul navy minimalista : Un tono nocturno que alarga la apariencia de las uñas, combina con todo.

: Un tono nocturno que alarga la apariencia de las uñas, combina con todo. Azul hielo con reflejos plateados : Evoca imágenes de nieve y cristal. Juvenil pero con un aire sofisticado.

: Evoca imágenes de nieve y cristal. Juvenil pero con un aire sofisticado. Manicura francesa en azul grisáceo : Con puntas blancas o plateadas para un giro moderno.

: Con puntas blancas o plateadas para un giro moderno. Degradado ombré en azul claro : Un efecto helado que aporta frescura a las manos.

: Un efecto helado que aporta frescura a las manos. Azul con glitter sutil : Brillo festivo sin caer en excesos.

: Brillo festivo sin caer en excesos. Efecto cromado en ice blue : Futurista y reflectante, ideal para ocasiones especiales.

: Futurista y reflectante, ideal para ocasiones especiales. Negative space con líneas azules : Elegancia pura en uñas cortas.

: Elegancia pura en uñas cortas. Aura nails en tonos azules fríos : Un halo central que envuelve la uña de forma encantadora.

: Un halo central que envuelve la uña de forma encantadora. Azul profundo con cat eye : Ofrece una profundidad hipnótica similar a una gema preciosa.

: Ofrece una profundidad hipnótica similar a una gema preciosa. Mármol azul marino: Lujoso y veteado, perfecto para un toque singular.

Estas propuestas reflejan tendencias actuales. El azul navy se ha consolidado como un básico invernal. Por su parte, el ice blue se asemeja al blanco pero con un subtono frío, evocando copos de nieve azulados.

Tonos azules que están arrasando

El invierno 2026 trae consigo una gama de azules versátiles. Aquí van algunos favoritos:

Tono Descripción Ideal para Azul marino Profundo y nocturno Uñas largas o cortas, estilo minimalista Azul hielo Claro con brillos plateados Diseños nórdicos, ombré Ice blue Congelado y futurista Manos limpias, efecto cromado Mist grey Azul grisáceo glaciar Francesa reinterpretada Blue hour Intenso semipermanente Con glitter para añadir brillo

En Sephora puedes encontrar ice blue de Chanel Le Vernis, mientras que Masglo ofrece un acabado gel ideal para hacerlo en casa. Estos tonos favorecen tanto a pieles claras como oscuras.

Consejos para presumir de uñas perfectas

Es esencial preparar bien las uñas antes de cualquier manicura. La hidratación diaria es fundamental. Elige la forma según tu mano:

Uñas cortas redondas : Opta por tonos suaves como el azul hielo.

: Opta por tonos suaves como el azul hielo. Uñas almendra : Los azules profundos aportan sofisticación.

: Los azules profundos aportan sofisticación. Uñas cuadradas: El navy combinado con detalles metálicos es una elección acertada.

Aplica una base, dos capas de color y finaliza con un top coat. Si usas gel, asegúrate de secar bajo lámpara; así te durarán semanas.

Combina tus uñas con looks invernales. El azul navy queda genial con abrigos oscuros, mientras que el ice blue refresca los outfits más neutros. Para ocasiones festivas, añade stickers de copos.

El azul es un color atemporal. Este invierno puedes llevarlo en versiones creativas. Atrévete a probar uno de estos diseños y descubre cómo transforman tus manos. Las uñas azules espectaculares te están esperando.