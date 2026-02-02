Horóscopo de este lunes 2 de febrero de 2026

Iniciamos la semana con la magia del 2 de febrero, una jornada que celebra el Día de la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús.

En México, esto se traduce en el Día del Tamal, un verdadero festín tanto para el alma como para el paladar. Por otro lado, en Estados Unidos, se recurre a la marmota para prever lo que resta del invierno.

Además, hoy es un día especial por el nacimiento de genios como James Joyce y Shakira, recordándonos que la creatividad siempre está en sintonía con el cosmos.

Este lunes, con Saturno asomando en Aries y movimientos como los de Neptuno, que despierta nuestras sensibilidades y Urano, que avanza sin obstáculos, el zodiaco se llena de energías variadas: desafíos laborales, chispeantes romances y advertencias financieras. Prepárate para tomar decisiones importantes, lidiar con las exigencias familiares y considerar viajes tentadores. Todo ello sazonado con un toque de humor estelar para no perder la perspectiva.

♈ Aries

Sin contratiempos en el trabajo, Aries, hoy te sale tu lado altruista y quieres ayudar a todos, aunque a veces sientas que eres el único que se sacrifica. Las facturas te agobian; así que relájate un poco y reflexiona. La llegada de Saturno a tu signo puede traerte dificultades materiales o emocionales, pero también te hará más racional.

En lo que respecta al amor y las relaciones, vivirás una noche intensa con un poder erótico desbordante, tu magnetismo está por las nubes. En cuanto a tu salud, puntúa un 3; cuida esa ansiedad; dinero 3, no te gastes más de lo necesario; trabajo 4, si te lanzas sin pensarlo bien tendrás suerte. Tu familia requiere atención; hay fuertes oportunidades económicas, pero también desafíos en los pagos. La energía es más introvertida hoy, ideal para tomar decisiones firmes. Recuerda: hoy como Gerard Piqué, enfócate en tus propios asuntos.

♉ Tauro

Te encuentras ante una nueva etapa, Tauro. Es momento de dejar atrás vicios infantiles y dejar de ser una marioneta en manos ajenas; alguien cercano podría sorprenderte con una confesión inesperada. En el trabajo habrá cambios que chocan con tus principios; usa tu diplomacia. Esta semana promete avances tanto laborales como en tus sueños más íntimos; todo positivo pero bien planificado.

Tu puntuación en amor es un 5, todo dulzura; en cuanto a tu salud, un 3; lo mismo ocurre con el dinero y el trabajo, ambos también marcan un 3. Buen ambiente para realizar inversiones o viajes; tu familia se muestra estable. Tu estado anímico se renueva aunque enfrentas ciertos desafíos por influencias externas; sin embargo, hay grandes oportunidades económicas a la vista. Tómate las decisiones con tacto. Imagina nacer como Shakira hoy; ¡baila al ritmo de tus cambios!.

♊ Géminis

Quieres dejar atrás esa inseguridad sentimental, Géminis; tus visiones sobre la pareja son distintas ahora. A nivel económico estás fuerte y hay posibilidades de incrementar tus ingresos. Sin embargo, ten cuidado con los gastos imprevistos al final del día; evita distracciones financieras y busca consejo si es necesario.

Sin duda es una de las mejores semanas para ti. El viento sopla a favor en el ámbito del trabajo y las finanzas gracias al apoyo del Sol y Marte. Tu puntuación está así: salud 3, dinero 5 (¡gran oportunidad!), amor 3 y trabajo 3. Las relaciones personales pueden ser tensas pero tu salud se mantiene estable; además las oportunidades económicas son realmente destacables. La energía puede ser cambiante y habrá desafíos en el amor junto a nuevas experiencias financieras por explorar. Recuerda: como hizo James Joyce, escribe tu propia historia.

♋ Cáncer

La inquietud laboral te impulsa hacia cambios importantes, querido Cáncer; no temas porque todo saldrá según tus deseos gracias a la buena fortuna social que te acompaña.

El ambiente familiar influye significativamente en ti esta semana; los desafíos laborales son superables si pones voluntad. En cuanto al amor habrá complicidad entre tú y tu pareja mientras que tu salud estará media tirando a buena. Hay oportunidades sociales por delante y aunque tu estado anímico esté inquieto sigue siendo positivo. Considera posibles viajes y toma decisiones audaces.

♌ Leo

Hoy es un día para reflexionar, querido Leo; valoras lo reciente en tu vida y solicitas opiniones cercanas antes de actuar. La familia tiene peso en tus planes; actúa con frialdad pero mide bien tus palabras porque podrías tener encuentros especiales. Esta semana promete ser afortunada aunque plantea riesgos acompañados de ayudas inesperadas.

Tu puntuación está equilibrada: salud 3, dinero 3, amor 3 y trabajo también marca un 3. Las relaciones cuentan con apoyo familiar clave para avanzar hacia tus metas personales. La energía será reflexiva mientras enfrentas desafíos sin salida aparente pero también tendrás oportunidades valiosas gracias a conexiones significativas. No olvides que la luna llena en Leo resalta esa sensibilidad especial esta semana.

♍ Virgo

Te costará llegar a acuerdos hoy, querido Virgo, pero fluirás gracias a esas energías femeninas que emanan desde dentro como si fueran herencia materna; eso sí ten cuidado porque pueden surgir celos entre amigos o incluso dentro de tu pareja lo cual podría alterar tu humor – intenta ser comprensivo ante estas situaciones mientras mantienes la mirada atenta hacia posibles viajes.

Tu salud tiene un puntaje de 3 al igual que tu dinero o amor al igual que tu trabajo (todos marcan un 3). El ambiente familiar es positivo aunque enfrentarás algunos desafíos sociales por resolver mientras tu estado anímico puede estar alterado hoy así que mejor toma decisiones calmadas ante cualquier eventualidad. Ten templanza al volante por si acaso.

♎ Libra

Rodeado de personas cariñosas que comprenden tus necesidades emocionales estás hoy, querido Libra; no dudes en pedir ayuda porque conseguirás mucho así esta semana será excelente repleta de éxitos tanto en el ámbito laboral como financiero e incluso sentimental – ideal para iniciar nuevas iniciativas o planear viajes relacionados con trabajo.

En cuanto al amor sube alto mientras gozas de una salud estable durante estos días venideros. Las oportunidades están por doquier mientras fluyes con una energía favorable a tus planes personales e interpersonales donde las relaciones se tornan armónicas gracias al apoyo familiar recibido .

♏ Escorpio

Aunque tienes facilidad para planificar hoy puede haber dispersión mental entre tareas pendientes o sentimientos intensificados junto a tensiones sexuales – ¡haz algo de deporte! Si acumulas agotamiento tendrás problemas así que mantén la calma o podrías perder control sobre situaciones cotidianas[cita requerida]. Tu salud marca un 3 al igual que dinero (un 2) pero el amor baja hasta un 2 mientras trabajo califica mejor (un 4).

Los desafíos físicos pueden ser complejos pero hay oportunidades latentes esperando por ti dentro de proyectos interesantes donde puedes aplicar ese estado anímico intenso favoreciendo una toma intuitiva respecto a decisiones importantes sobre todo si conduces hoy bajo estas circunstancias .

♐ Sagitario

Hoy tendrás gastos considerables debido a temas familiares o cuestiones relacionadas con maternidad/paternidad así que prepárate porque podrás sentir reacciones emocionales bastante intensas – llama a mamá cuando necesites apoyo emocional porque la situación podría volverse complicada sin aviso previo dejando espacio solo para dejar fluir intuiciones más profundas respecto al manejo económico total ya sea por azar o acumulaciones previas .

Tu salud está media tirando hacia abajo mientras enfrentas algunos desafíos familiares importantes donde podrías encontrar sorpresas agradables relacionadas con oportunidades económicas aunque el ambiente energético pueda sentirse algo amargo pero resoluble .

♑ Capricornio

Algunos enfrentarán problemas serios respecto al dinero este día así que querido Capricornio no arriesgues demasiado ni aclares emociones complicadas porque abrirse a lo nuevo sin claridad podría llevarte directo hacia rechazos indeseados – deja tareas pesadas para mañana cuando puedas manejar mejor toda situación relacionada .

Tu salud marca un 3 junto al dinero (un 2) así como el amor (un 2) mientras trabajo llega hasta un 3 donde deberás aplicar análisis crítico antes de tomar decisiones importantes ya que la influencia familiar será notable esta jornada .

♒ Acuario

Te encontrarás lidiando con dificultades laborales hoy junto al agobio generalizado debido posiblemente hasta broncas inesperadas – pon atención pues podrías estar viendo peligrar alguna posición laboral junto a economías resentidas así que controla esos nervios antes de actuar precipitadamente ya que ahora mismo suena posible desbloqueo gracias al avance directo del planeta Urano mientras Mercurio ilumina esa intuición tan necesaria ahora mismo .

Tu salud marca un nivel medio (un 3), dinero baja hasta dos puntos (un 2), amor llega hasta tres puntos (un 2) mientras trabajo apenas alcanza también dos puntos donde desafíos nerviosos podrían aparecer haciendo falta algunas oportunidades interesantes relacionadas directamente hacia libertades personales dentro del entorno cotidiano .

♓ Piscis

Hoy experimentarás confusión mental considerablemente alta por cambios repentinos así como chismes circulando dentro del círculo social cercano – mantente alejado del drama pues Neptuno despierta sensibilidad profunda capaz incluso provocar reacciones imprevisibles entre quienes te rodean .

La energía puede resultar desorientada mientras tomas decisiones reflexivas buscando claridad emocional sobre relaciones personales donde deberás tener sumo cuidado manteniendo estado anímico confuso aunque revelador respecto nuevos descubrimientos personales necesarios durante esta jornada estelar .

¡Que las estrellas te guíen hoy dándote fuerza para aprovechar este lunes lleno de posibilidades cósmicas!