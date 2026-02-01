Muere Fernando Esteso, alma eterna de la comedia popular, a los 80 años

El cine español despide hoy a uno de sus rostros más queridos. Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años durante la madrugada de este domingo en Valencia, según ha confirmado su representante a la Academia del Cine. El intérprete se encontraba ingresado desde hacía varios días en el hospital La Fe, centro en el que ya había sido tratado anteriormente por problemas respiratorios.

Nacido en Zaragoza el 14 de enero de 1945, Esteso creció en una familia de joteros y subió por primera vez a un escenario con apenas seis años, bajo el nombre artístico de El Niño de la Jota. Aquella temprana vocación lo llevó pronto al teatro de variedades y, más tarde, a convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del espectáculo español.

Con solo 19 años se trasladó a Madrid, donde empezó a forjar su carrera en la televisión y el teatro. Debutó en el cine con Celos, amor y mercado común (1973), y un año después protagonizó Onofre junto a Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys. Su gran salto a la fama llegaría a finales de los setenta, al formar con Andrés Pajares uno de los dúos más legendarios de la comedia nacional. Bajo la dirección de Mariano Ozores, firmaron éxitos tan recordados como Los bingueros (1979) o Yo hice a Roque III (1980), películas que marcaron a varias generaciones.

A lo largo de su carrera, Esteso combinó el humor con la naturalidad del hombre de a pie, conquistando al público con su carisma y su inconfundible ternura popular. En los años noventa se alejó poco a poco del cine para centrarse en la televisión, donde presentó espacios como La ruleta de la fortuna o Veraneando junto a Bertín Osborne y Remedios Cervantes.

Aunque aragonés de nacimiento, Fernando Esteso residía desde hace décadas en Torrevieja (Alicante), ciudad donde era querido y asiduo de las Fallas y la vida teatral local. Su marcha deja un hueco irremplazable en el humor español, pero su legado seguirá riendo con nosotros desde la gran pantalla.