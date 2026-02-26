Pronóstico del Tiempo: jueves 26 de febrero del 2026

Este jueves se presenta con un panorama meteorológico variado según la región.

Mientras la mayor parte de la Península Ibérica goza de un día soleado y placentero, las Islas Canarias se preparan para recibir tormentas, y el Estrecho de Gibraltar experimenta fuertes vientos.

Es uno de esos días en los que el dicho «cada maestrillo tiene su librillo» cobra especial relevancia en el ámbito meteorológico español.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos específicos para estas áreas, así que si tienes planes en Canarias o cerca del Estrecho, es recomendable estar atento a los cambios.

En el resto del país, la jornada promete ser mucho más tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Temperaturas suaves en la mayor parte del país

Las máximas alcanzarán valores moderados pero agradables para finales de febrero. En Valencia, por ejemplo, se prevén máximas de 18 grados y mínimas de 7 grados, con una probabilidad de lluvia prácticamente inexistente (0% durante el día). En Madrid, también se alcanzarán los 18 grados, manteniendo ese ambiente primaveral que ha caracterizado los últimos días.

La nubosidad será escasa en la Península, con niveles muy bajos durante las primeras horas del día. En Valencia, la cobertura nubosa apenas llegará al 11% a lo largo del día, lo que asegura una abundante luz solar. El viento estará presente, aunque no alcanzará velocidades preocupantes en la mayoría del territorio peninsular; sin embargo, se registrarán ráfagas más fuertes en áreas expuestas y en Canarias.

Perspectiva de los próximos días

El anticiclón sigue ganando terreno sobre la vertical española de manera contundente, lo que explica esta estabilidad meteorológica en la Península. Sin embargo, a partir del viernes aumentará la nubosidad y se anticipa un descenso térmico más notable, especialmente hacia el fin de semana cuando se espera un ambiente algo más fresco.

Pronóstico para los próximos 4 días

Día Condiciones Máxima Mínima Lluvia Viento Jueves 26 feb Despejado, tormentas en Canarias 18°C 7°C 0% Moderado, fuerte en Estrecho Viernes 27 feb Despejado 17°C 6°C 0% Moderado Sábado 28 feb Lluvia moderada a intervalos 15°C 8°C 60% Moderado a fuerte Domingo 1 mar Nuboso con posibles lluvias 14°C 7°C 10% Fuerte

Recomendaciones prácticas

Si resides en la Península, este jueves es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre: cielos despejados, temperaturas agradables y viento moderado convierten esta jornada en una ocasión ideal. Los índices ultravioleta rondarán niveles moderados (nivel 4 en Valencia), así que no olvides aplicar protección solar si planeas pasar tiempo al exterior.

De cara a los próximos días, prepárate para un cambio: el viernes seguirá siendo aceptable, pero desde el sábado llegarán precipitaciones más significativas que romperán esta racha de estabilidad. Febrero continúa mostrando su carácter húmedo, con una tendencia hacia lluvias superiores a la media climatológica en amplias zonas del país.