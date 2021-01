Ideas de maquillaje Euphoria✨

View this post on Instagram

Isssaaa newww look⚡️⚡️ Loving this cat eye shape lately!! What is your kind of fav eyeliner shape or color ? 💜 —————————————————————————— EYES: @nyxcosmetics brow setter @anastasiabeverlyhills eye primer @suvabeauty HYDRA FX in Acid trip @anastasiabeverlyhills dream glowkit sunshine, unicorn @makeupstudioamsterdam 4D false lash effect extra black €€ use discount code MELISSA10 @unicorncosmetics lashes in peachy pie ———————————— ———————————— . . . #makeupbydutch #eyelook #eyemakeup #eyelooks #suvabeauty #nyxprofessionalmakeup #glowkit #neonvibes #wingedeyeliner #eotd #fashionmakeup #naturalbrows #graphicliner #euphoriamakeup #theartistedit #makeuptrends #editorialmakeup #editorialbeauty #fauxfreckles #softmakeup