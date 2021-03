11 mejores maquillajes que no manchan o transfieren ✔

Urban Decay – Base de maquillaje all nighter foundation

Nuestro All Nighter-Foundation te proporciona un acabado tan perfecto que no te lo creerás una piel que se ve alucinante y se mantiene perfecta todo el día All Nighter Foundation tiene una cantidad INCREÍBLE de pigmento (tres veces más que nuestra Naked Skin Liquid Makeup) así que con muy poca cantidad conseguirás todo lo que quieras.

Con nuestro rango de 29 tonos, verás lo fácil que es encontrar el tuyo.Viene con una válvula de aire comprimido para que puedas sacar hasta el último milímetro de producto.

Estée Lauder Double Wear Acabado de maquillaje Shell Beige (SPF 10, piel normal, tono de piel medio) – 30 ml.

Un clásico dentro de los productos de maquillaje, Double Wear está libre de aceites. Unifica el tono, cubre imperfecciones, (además es edificable, puedes añadir una segunda capa). Dura 24 horas y deja un acabado natural. Amplia variedad de tonos, más de 50.

Too Faced Born This Way Foundation PEARL

Base sin aceite que logra un acabado perfecto y una cobertura indetectable. Con agua de coco, y ácido hialurónico.

Infalible de L’Oréal Paris Make-up designer24H Fresh Wear Base de Maquillaje de Larga Duración , Tono 235 Miel/Honey- 30 ml

Maquillaje de larga duración, no transfiere el color y proporciona una cobertura media, si deseas mayor cobertura permite aplicar una segunda capa.