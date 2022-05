Hawaiian Tropic Aceite Solar con vitamina C, EcoTan Gel o Sun Beauty son tres de los mejores aceleradores del bronceado 2022.

¿Cómo se usan los aceleradores para ponerse moreno sin dañar la piel?, ¿llevan protección solar ?, ¿es lo mismo que un autobronceador?

Si te miras al espejo y tu piel se parece a la leche merengada, este producto puede ser un buen aliado. En Periodista Digital te contamos los mejores aceleradores del bronceado 2022.

¿Cómo funciona un acelerador del bronceado?

Un acelerador de bronceado y un autobronceador no son exactamente lo mismo, aunque tienen alguna similitud.

El autobronceador

Un autobronceador proporciona color a la piel sin necesidad de tomar el sol. Gracias a un ingredientes llamado la dihidroxiacetona (DHA). Es un azúcar simple que se puede sintetizar de forma química. Es completamente seguro. Evita pasar largas horas al sol para ponerse moreno.

Este compuesto provoca una reacción química sobre las células superficiales de la piel oscureciendo el color. El DHA no daña la piel solo la colorea de forma superficial.

Los efectos duran entre 24 y 72 horas. Los autobronceadores no suelen llevar protección solar, ya que no son productos pensados para tomar el sol. Se aplican en casa o en cualquier lugar, no en la playa.

El acelerador del bronceado

Un acelerador del bronceado a diferencia del producto anterior está pensado para tomar el sol. Funcionan estimulando la producción de melanina, cuanta más melanina produces más intenso el moreno.

El color que se adquiere es más natural que el de autobronceador, ya que aquí sí interviene la melanina. Muchos de estos productos llevan incorporada protección solar, pero no todos. Además es frecuente que lleven un poco de autobronceador, (para que al ponértelo antes de ir a la playa notes que la piel toma color).

Para que un acelerador del bronceado surta efecto,  hay que usarlos y tomar el sol un cierto tiempo. Entre 25 y 30 minutos durante varios días.

¡Importante, te lo tienes que poner antes de ir a la playa, primero el acelerador de bronceado, dejar que se seque unos minutos y luego te aplicas el protector solar. Si el acelerador del bronceado ya lleva protección solar no hace falta. En caso contrario 1º acelerador, masaje y 2º protector solar.

¿Qué pasa si solo me pongo el acelerador del bronceado sin protección solar?

Lo mismo que si pones aceite en una sartén y la calientas, que tarde o temprano quemará. Si la piel recibe una sustancia que ayuda a broncear sin protección alguna y te expones al sol, no te vas a poner morena ‘antes’ vas a ponerte roja y seguramente te quemarás.

Si eso pasa la piel se reseca y pela, en lugar de lograr broncearte antes tardarás más. ¿Dañarías tu piel solo por ponerte morena un poco antes?

Nunca uses el acelerador del bronceado sin protección solar 20 o 30 según tu tipo de piel. Si tienes la piel muy clarita y usas protección 50, sería el mismo proceso, acelerador del bronceado primero y luego protección solar.

Ten en cuenta que con la piel muy clarita con solo 15 minutos durante varios días, la piel irá tomando un ligero color. No pretendas si eres muy blanca ponerte moreno ébano.

Entre los ingredientes que encontramos en estos productos aceleradores del bronceado:

Siliconas, que sirven para humectar la piel.

L-tirosina, que favorece la producción de melanina, el pigmento que provoca el bronceado.

DHA (dihidroxiacetona), el ingrediente que antes habíamos comentado en los autobronceadores, ayuda a dar un ligero color a la piel sin necesidad de sol.

Extractos vegetales como el de coco o cáscara de nuez que ayudan al bronceado

Vitaminas como la A o la B5 que son beneficiosas para la piel.

que son beneficiosas para la piel. Agentes hidratantes como aceite de coco, aloe vera, aceite de oliva o algún otro humectante.

Mejores aceleradores del bronceado 2022

Basado en reviews de distintos portales webs como lighttherapydevice.com o www.tanningreview.com, también destacamos algún producto que triunfa en Amazon con muchas valoraciones positivas.

Bondi Sands Protect and Tan SPF15 Tanning Oil es un protector solar de doble propósito que protege contra los dañinos rayos UV mientras desarrolla un brillo dorado natural.

No grasoso y con una infusión de fragancia de verano única, el aceite de protección solar contiene ingredientes autobronceadores que funcionan con la piel para crear una apariencia bronceada y bronceada. Crea un brillo digno de Australia mientras protege contra los rayos UVA/UVB.

Un producto con fama mundial por su buena relación precio-calidad. Uno de los aceleradores del bronceado más vendidos en Amazon. Con extracto de cáscara de nuez, aloe vera que protege la piel, y vitaminas A, B5 y E.

Este aceite se aplica antes que el protector solar , se masajea por la piel y después se aplica el protector solar.

, se masajea por la piel y después se aplica el protector solar. No lleva protección solar incorporada. Con aceites nativos de Australia proporciona moreno intenso. Gracias a la silicona deja la piel muy suave.

Aroma a coco. Uno de los mejores productos si deseas broncearte cuidando la piel.

Contiene un acelerador del bronceado a base de cáñamo. Proporciona una piel más suave y un color duradero.

Textura fluida se absorbe con rapidez.

Contiene un acelerador de bronceado diez veces más oscuro con una base gelee

Elaborado con productos botánicos exóticos, nutrientes vitales para la piel y aloe vera aseguran una piel más suave

Gracias a la combinación de ingredientes como vitaminas, extracto de mora o aloe vera. Consiguen acelerar el bronceado agradable al tacto, mientras que el aceite de girasol, aloe vera y monoi de Tahití dejan su piel con un brillo radiante que todos querrán… es su hermoso y pequeño secreto.

Los aceites esenciales que incluyen Monoi de Tahiti ayudan a aumentar y mantener naturalmente los niveles de humedad en todo tipo de piel.

y mantener naturalmente los niveles de humedad en todo tipo de piel. Una mezcla de aloe vera y vitaminas A, C y E ayuda a dejar la piel con un aspecto vibrante.

La tirosina ayuda a estimular la producción de melanina para preparar la piel para el color máximo.

Vitamina A, C y E

Extracto de mora

Libre de DHA

Libre de parabeno

Tecnología de protección contra olores

Este producto no lleva protección solar, te lo anuncia en el envase SPF 0. No pienses es mejor usarlo sin protección solar previa para ponerte más morena. Sin protección solar casi seguro tienes más papeletas de quemarte y que te salgan manchas y lunares en la piel.

Primero una protección solar SPF 30 o 50 si tu piel es clara. Luego este producto.

El aceite de bronceado oscuro Hawaiian Tropi, te ayuda a lograr un broceado más luminoso. El aceite nutre la piel con humedad y tiene un aroma de coco fresco.

Delial es una de las marcas líderes en gama solar, sus productos están en cualquier supermercado o perfumería. Ayuda a adquirir un bonito bronceado y cuida la piel aportándole suavidad.

No lleva protección solar, como en los productos anteriores se aplica este producto primero, luego una vez la piel lo absorba el protector solar. Dermatológicamente probado,

EcoTan Face and Body Accelerator te ayuda a lograr ese color dorado profundo en la mitad de tiempo y hace que tu bronceado dure mucho más.

Los ingredientes especiales trabajan en conjunto con la melanina natural de la piel para acelerar el bronceado. Apto para todo tipo de pieles .

. Para obtener los mejores resultados, se recomienda comenzar a usar el producto hasta siete días antes de la exposición al sol. Esto permitirá que el producto prepare su piel y le dará un bronceado de aspecto natural más profundo y duradero. Ecotan también se puede utilizar para el bronceado en interiores y puede crear un bronceado de aspecto más profundo después de un solo uso en una cama solar.

Aceite acelerador del bronceado con protección solar 20, con extracto de coco y papaya. Dermatológicamente testado y recomendado por la Skin Cancer Foundation.

Se trata de un aceite seco, en spray, sin textura pegajosa. Con una fórmula enriquecida con vitamina C y E, para una protección eficaz contra los rayos UVA-UVB. Producto hipoalergénico y resistente al agua

Esta asombrosa mezcla de bronceado extrema te garantiza una piel con un color bronceado oscuro. Gracias al DHA, que no daña la piel, pero la colorea. Se combina con extractos naturales de aloe vera y siliconas.

Piel Canela, es una crema intensificadora del bronceado, que mejora la producción de melanina y nutre la piel en profundidad para lucir rápidamente un bronceado natural, intenso y duradero con triple acción intensiva:

Intensifica el Bronceado: Estimula la producción de melanina natural desde el primer día.

Nutrición: elevado poder hidratante, nutriente y reparador cuida el bronceado.

Acción Antioxidante y Protectora: Potente antioxidante que frena el fotoenvejecimiento.

SPF 30, Waterproof y Protección de UVA, UVB e IR-A.

SPF 30, Waterproof y Protección de UVA, UVB e IR-A.

Fórmula sin parabenos.

