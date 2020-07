Una marca española, destaca entre los aspiradores más vendidos en Amazon 2020, Cecotec con modelos como el Conga serie 1090 o el Conga EcoExtreme 3000

¿Necesitas un aspirador nuevo que sea potente? Te contamos los que más triunfan en Amazon.

Robots aspiradores programables, modelos ciclónicos sin cables o los mini aspiradores están los más populares.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de para qué sirve un humidificador, hoy de los aspiradores más vendidos en Amazon.

Aspiradores más vendidos en Amazon 2020

¿Qué aspirador nos conviene más con bolsa o sin bolsa? Los sin bolsa ciclónicos están de moda, son prácticos al no tener la limitación del cable. Pero dependiendo de las marcas en poco tiempo pueden perder potencia.

Así que de aquel potente chorro de aire que aspiraba se te queda en un silbido. Es muy importante antes de comprar compares no solo precios, también opiniones, incluso pueden orientar tu experiencia de compra al saber detalles de otros usuario.

¿Qué ofrece el Conga 1090? Es un todoterreno con prestaciones en un solo aspirador. Puede fregar, aspirar, barrer y pasar la mopa. Tiene tecnología All in One para hacer estas cuatro acciones de forma simultánea. Además puedes seleccionar la potencia de aspiración y fregado.

¿Tienes mascota en casa?. Este robot aspirador cuenta con la tecnología BestFriend Care, incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para eliminar el pelo de mascota.

Tiene 3 niveles de potencia y otros 3 de fregado.

Este modelo es compatible con Google Assistant y Alexa, lo podrás manejar desde tu móvil.

Gracias a su novedosa tecnología Only One System el robot aspira, friega y barre de forma simultánea.

APP Control: aplicación para Smartphone con la que podrás controlar tu robot seleccionando los modos de limpieza, programando la limpieza, seleccionando el nivel de potencia de succión y de fregado y observar el historial de limpiezas.

Gracias a su nueva tecnología Virtual Voice podrás conectar el robot a los asistentes virtuales de contro l por voz Alexa y Google Assistant. Podrás realizar varios controles por voz, tales como, empezar la limpieza, parar de limpiar, mandar el robot a su base de carga o incluso localizar el robot por medio de emisiones auditivas.

l por voz Alexa y Google Assistant. Podrás realizar varios controles por voz, tales como, empezar la limpieza, parar de limpiar, mandar el robot a su base de carga o incluso localizar el robot por medio de emisiones auditivas. Sistema BestFriend Car e con dos cepillos intercambiables que evitan enredos. Un cepillo de goma especial para eliminar los pelos de los animales en lugares tan complicados como alfombras y un cepillo de doble material para todo tipo de superficies y suciedades.

e con dos cepillos intercambiables que evitan enredos. Un cepillo de goma especial para eliminar los pelos de los animales en lugares tan complicados como alfombras y un cepillo de doble material para todo tipo de superficies y suciedades. Fregado inteligente con la tecnología iWater. Experimenta un control absoluto con los 3 niveles de fregado apto para todo tipo de superficies.

Experimenta un control absoluto con los 3 niveles de fregado apto para todo tipo de superficies. ¡Friega por ti! Su sistema Wash4You pasa la mopa y friega con solo ponerle el depósito de líquidos. Limpia de forma inteligente los máximos metros mediante su avanzado sistema de control electrónico que dosifica y distribuye el agua de forma homogénea por la mopa.

Sistema Turbo Clean Carpet que activa el modo Turbo de máxima potencia en alfombras para limpiarlas de la forma más eficaz.

Carpet que activa el modo Turbo de máxima potencia en alfombras para limpiarlas de la forma más eficaz. Sistema ForceClean: potente turbina que maximiza la gran potencia de succión hasta 1400 Pa. Recoge todo tipo de suciedad y garantiza un suelo siempre limpio.



Gracias a James Dyson se crearon los aspiradores sin bolsa, James usaba un aspirador cualquiera y se dio cuenta que se obstruía y perdía capacidad, esto le dio la idea para crear su propio aspirador. Revolucionó el mercado y hoy muchas otras marcas de aspiradores incorporan su sistema.

Dyson se basó en los sistemas que usaban en los aserraderos de madera para separar el serrín. Este diseño tiene 800 W, y es 2 en 1 porque lo puedes usar como aspirador de mano o con el mango como un aspirador convencional. El precio está muy pero que muy interesante.

• Aspirador ciclónico 2 en 1: aspirador escoba y aspirador de mano. Eficiencia Energética Clase A. Ahorro en tu factura con la máxima eficiencia.

• Filtrado profesional. Filtro HEPA lavable y filtro esponja de salida. Potencia similar a la de un aspirador trineo convencional.

• Tecnología ciclónica sin bolsa. Fácil vaciado y limpieza. Higiénico. Más ligero, pequeño y manejable que un aspirador convencional y más rápido y eficiente que una escoba.

• Funcionamiento con cable. Buena eficiencia energética, no pierde Potencia de succión, bajo consumo eléctrico y ahorro en la factura.

• Aspirador cómodo y manejable: sistema giratorio y ruedas para su transporte. Incluye accesorios para un aspirado completo: esquinas y muebles. Sistema Parking. Se mantiene vertical por sí solo.

Este aspirador inalámbrico portátil tiene más de 1.000 valoraciones en Amazon.

Inalámbrico y 4500PA de succión fuerte motor ciclónico de 120W, proporciona una succión fuerte de 4.5KPA,

Produce menos de 78 dB de sonido mientras mantiene su poderosa capacidad de succión de 4.5 KPa basada en los principios de amortiguación mecánica.

Esta aspiradora de 360 grados Limpieza Limpieza Sin puntos muertos inalámbricos son excelentes para limpiar rincones ocultos, para la limpieza del hogar.

Filtro de acero inoxidable extraíble y lavable

Peso ligero: 700 g

H-FREE 100 está diseñada para garantizar una limpieza sin esfuerzo gracias a la gran capacidad XL del depósito y los accesorios a bordo. Depósito fácil de extraer con un solo click y vacía la H-FREE 100 sin esfuerzos y sin entrar en contacto con el polvo, gracias al Sistema One Touch.

Modo continuo para limpiar con comodidad: bloquea el gatillo para activar el motor de succión continua y limpia con facilidad, sin necesidad de presionar todo el tiempo el botón «on-off».

bloquea el gatillo para activar el motor de succión continua y limpia con facilidad, sin necesidad de presionar todo el tiempo el botón «on-off». El depósito de gran capacidad de 0,9L de la H-FREE 100 facilita el mantenimiento. Ayuda a reducir la frecuencia de vaciado y es muy práctico para evitar el contacto directo con el polvo y los alérgenos.

100 facilita el mantenimiento. para evitar el contacto directo con el polvo y los alérgenos. La H-FREE 100 está equipada con 2 accesorios siempre listos para usar. La boquilla integrada para la limpieza del polvo sobre superficies delicadas (como estanterías). La práctica boquilla para rincones, almacenada a bordo, permite la limpieza de rincones estrechos, zócalos y esquinas.

La luz LED frontal del cepillo principal, ofrece más iluminación en los rincones más oscuros o bajo los muebles para mejorar la visibilidad durante las sesiones de limpieza.

Robot aspirador de Cecotec con tecnología láser, friega, aspira y barre a la vez. Máxima potencia con tecnología Cy-Clean. 10.000 Pa. Cepillo patentado Jalisco. Room Plan. APP. Cepillo especial mascotas. Compatible 5 GHz. Mando a distancia.

Robot aspirador con mapeo láser profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de forma simultánea gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos. Limpia la totalidad de la superficie recorrida de forma eficiente, ordenada e inteligente con Wi-Fi y App.

1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de forma simultánea gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos. Limpia la totalidad de la superficie recorrida de forma eficiente, ordenada e inteligente con Wi-Fi y App. Tecnología ciclónica : Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión, alargando la vida útil.

: Los mayores avances en aspiración aplicados para aumentar la potencia de succión, alargando la vida útil. 10.000 Pa: La mayor potencia de succión jamás vista.

Gracias al innovador sistema Room Pla n podrás gestionar hasta 50 planes de limpieza, seleccionando las estancias y habitaciones de tus viviendas, para poder limpiar el espacio seleccionado cuando tú lo desees.

n podrás gestionar hasta 50 planes de limpieza, seleccionando las estancias y habitaciones de tus viviendas, para poder limpiar el espacio seleccionado cuando tú lo desees. Gracias a su novedosa tecnología OnlyOne System el robot aspira, friega y barre de forma simultánea.

APP Control: aplicación para Smartphone con la que podrás controlar tu robot seleccionando los modos de limpieza, programando la limpieza, seleccionando el nivel de potencia de succión y de fregado y observar el historial de limpiezas.

Jalisco Brush: cepillo patentado para eliminar la suciedad más imperceptible. Gracias a este nuevo cepillo podrás aspirar hasta la suciedad que no se aprecia a primera vista.

Virtual Map: memoriza el mapa y lo muestra en la APP.

Aspirador multiciclónico sin bolsa. Ultra silencioso e impresionantemente eficiente 3AAA. Diseñado con una máxima potencia fuera de serie y mínimo consumo, con una succión bestial.

Máxima capacidad de 3,5 l con un exclusivo filtro de alta eficiencia.

Aspirador sin bolsas multiciclónic o: máxima potencia, mínimo consumo.

o: máxima potencia, mínimo consumo. Eficiencia energética 3AAA: consumo mínimo con el mayor rendimiento.

TimeCyclonic Pro: mantiene la potencia de succión gracias a su innovador sistema ciclónico de varias etapas simultáneas.

Ultrapower Technology: máximo poder de succión que consigue resultados equivalentes a un aspirador convencional de 3000 W con un consumo de 700 W.

Animal Care: especialista en pelos de animale s. Diseñado para convivir con tus mascotas.

Ultrasilence System: tecnología de aspirado silencioso con menos de 78 dB.

Purifica el aire: filtrado profesional del aire en 5 fases con un filtro de alta eficiencia capaz de eliminar el 99,98 % de la suciedad. Respira un aire completamente limpio.

Smart Power regulation: potencia de succión totalmente regulable según la necesidad.

Modo Turbo: para alfombras y moquetas.

Modo Eco: para un ahorro de energía en suelos duros.

High Speed AirBrush: cepillo rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en moquetas, sofás y alfombras

Robot aspirador profesional 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega, todo en uno y en todo tipo de superficies.

Con nuestra APP puedes programar, detener, aplicar funciones y los tiempos de limpieza y tener el control del robot limpiador desde cualquier lugar.

Incluye una novedosa tecnología de navegación inteligente SmartGYROSCOPE con sensores giroscópicos que, a diferencia de otros robots de limpieza, le permite mapear mientras limpia y girar en redondo para abarcar el 100% de las superficies, evitando choques y caídas.

con sensores giroscópicos que, a diferencia de otros robots de limpieza, le permite mapear mientras limpia y girar en redondo para abarcar el 100% de las superficies, evitando choques y caídas. Gracias a su sistema WIFI con reconocimiento de voz, es compatible con los sistemas , ALEXA y Google Home.

con reconocimiento de voz, es compatible con los sistemas Su potente turbina con tecnología Max Power maximiza la potencia de succión hasta 1500 Pa , absorbe todo tipo de suciedad y garantiza un suelo en perfectas condiciones de forma silenciosa.

maximiza la potencia de succión hasta , absorbe todo tipo de suciedad y garantiza un suelo en perfectas condiciones de forma silenciosa. Realiza varias pasadas por el mismo sitio para eliminar la suciedad más incrustada o activa el modo de máxima potencia en alfombras y moquetas para limpiarlas de forma más eficaz.

Tecnología BroomPro de cepillo central rotativo que limpia en profundidad la suciedad más incrustada y rebelde, está fabricado con dos materiales: finas cerdas de material compuesto que no rallan el suelo.

de cepillo central rotativo que limpia en profundidad la suciedad más incrustada y rebelde, está fabricado con dos materiales: finas cerdas de material compuesto que no rallan el suelo. Animal Care, que impide que se enrede con los pelos de las mascotas como sucede con otros robots inteligentes. Un

La aspiradora ciclónica cilíndrica de 700 W proporciona una capacidad de limpieza y una eficiencia energética excepcionales.

Configurable con múltiples accesorios , Incluye un cepillo principal para alfombras y suelos duros, un cepillo para suelos de madera y 3 accesorios pequeños para limpiar zonas incómodas y de difícil acceso.

, Incluye un cepillo principal para alfombras y suelos duros, un cepillo para suelos de madera y 3 accesorios pequeños para limpiar zonas incómodas y de difícil acceso. Filtros HEPA lavables para ahorrar dinero y reducir los residuos.

Control de velocidad, Permite controlar la velocidad para ajustar fácilmente la potencia de aspiración óptima.

Incluye 1 bolsa para el polvo no tejida y 2 bolsas de papel para el polvo, y es compatible con bolsas de repuesto AmazonBasics W11, Swirl Y101 y Menalux 4000, entre otras.

El cable largo permite una mayor libertad de movimiento en el hogar.

La aspiradora trabaja hasta 30 minutos después de 4-5 horas de carga. El diseño de protección inteligente garantiza un 100% de seguridad durante el uso y la carga.

Produce menos de 70 decibeles de ruido cuando funciona, que es más silenciosa que la mayoría de las aspiradoras de mano.

El filtro sin tejido tiene una vida útil más larga que el filtro HEPA y se puede separar y lavar fácilmente.

Herramienta de Goma, ideal para limpiar residuos líquidos como leche derramada, café, jugo, agua, sopa, etc.

Herramienta para Grietas perfecto para limpiar huecos y esquinas como esquinas de paredes, huecos de escaleras, etc.

Tubo extendido, adecuado para limpiar el baúl y algún lugar profundo donde esté debajo de la cama o el sofá.

Tus marcas favoritas de electrodomésticos al mejor precio en Amazon!

Balay, Bosch, Rowenta o Phillips, en Amazon tienes pequeño y gran electrodoméstico y todos los días hay ofertas. ¡Más cómodo y rápido que ir de tiendas porque se adapta a tu ritmo de vida y está abierto 24/7.



En pocos minutos revisas si ese día hay algo que necesitas, lo compras más barato y lo tendrás en casa en poco tiempo. Si te preocupan los gastos de envío: en Amazon tienes varias opciones, como la estándar que cuesta 2,99 euros y te llega a casa el pedido en dos o tres días.

Si quieres comprar en Amazon ahorrándote los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime, ¡los clientes que más ventajas tienen en Amazon!

En Estados Unidos son más de 100 millones. Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más.

¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 € al año, un pago único. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!