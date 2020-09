Tendencias de moda otoño invierno 2020/20201 ✅

¿Qué tendencias de moda otoño invierno 2019/2020 nos ofrece esta nueva temporada? La moda le da la bienvenida al otoño con colores de la naturaleza marrón como base, y los colores

terracota. Se llevan las capas y ponchos, las prendas midi, a la altura de la pantorrilla y la moda en charol o efecto brillo.

Vuelve la cintura marcada con cinturones, los estampados florales, mucho cuadro, complementos de piel de serpiente y los colores flúor. Si te gusta el color camel estás de suerte, es uno de los básicos de este otoño-invierno.

Se ‘estrenan’ tendencias curiosas como los ‘boiler suits’ uniformes de trabajo monocolor, monos con manga larga. En Periodista Digital repasamos las claves de lo que se llevará en moda este otoño invierno 2020/2021.

Septiembre es sinónimo de cambio de temporada. En los escaparates ya podemos ver ropa de otoño-invierno aunque posiblemente llevemos manga corta hasta pasado el mes de octubre. Las temperaturas llevan ya varios años siendo altas incluso en el mes de noviembre.

Los comerciantes se quejan de que con este calor, las ventas de ropa de invierno se retrasan. Pero precisamente por eso, a comienzo del otoño también podemos encontrar ofertas y precios atractivos en moda otoño-invierno.

Tendencias de moda otoño invierno 2020/2021

Tonos terracota

Rojo vino, naranja, marrón, camel o tabaco, todo estos colores son tendencia en el otoño invierno 2020-2021.

Otoño es un mes vinculado con el romanticismo, lluvias, caída de la hoja, tonos terrosos. Beige, arena, pardo, camel, color nuez o chocolate. Toda esta gama de colores junto a los terracota estarán de moda,

Los colores de la gama marrón como base son otra de las tendencias. Estos tonos son un clásico para el otoño invierno, fáciles de combinar entre sí, también contrastan con colores fríos como el azul, el verde o el morado.

Estampados florales en faldas midi

Eternos protagonistas de la moda de primavera, este año también lo serán en otoño-invierno. Estampados en tamaño grande y también pequeños como ya le hemos visto a Kate Middleton.

Otoño es época de hortensias, pensamientos, zinnias, o dalias.

Las pasarelas en las semanas de la moda de Nueva York, París o Milán, han mostrado muchos estampados florales, los hemos visto en desfiles de Marc Jacobs, Erdem o Richard Quinn.

La falda de la foto superior es de la marca PIECES Pcbenedicte.

Capas y ponchos

Son cómodas, para abrigarte del frío y el viento, y además no limitan tus movimientos como un abrigo o una chaqueta.

Jerseys en colores fluorescentes

Los tonos neón o flúor se han llevado otras temporadas, pero más en primavera verano. Este año estarán de moda, también para el frío, según apuntan webs de tendencias como thetrendspotter.net.

Color verde ‘pelota de tenis’ rosa neón, o azul turquesa, o naranja, (los mismo colores de los típicos rotuladores marcadores).

Estos colores se combina debajo de una camisa, o chaqueta, dejando ver solo un poco de color, o con prendas vaqueras.

Se trata de añadir una pincelada de color a cualquier look invernal. El jersey de la imagen superior es de Mikos, y lo tienes en más de 12 colores.

Shorts de cuero

Si durante el verano los shorts han sido tus fieles compañeros, para otoño invierno también estarán de moda. Con medias o leotardos y botas altas o botines.

Cuadros

Si en la temporada pasada los lunares fueron protagonistas, ahora le toca a los cuadros. Se llevan en todos los tamaños, y formas, desde los clásicos dibujos de los tartanes escoceses, los príncipe de gales, o los cuadritos de Vichy.

Mezcla cuadros pequeños con otros más grandes, y una prenda lisa como un pantalón o una chaqueta. Diseñadores como Ashley Williams, AWAKE o Marta Jakubowski presentan los cuadros en sus propuestas de otoño invierno.

El trench de cuadros de la imagen superior es de FIND.

Monos de trabajo o ‘boiler suit’

Posiblemente la tendencia que más sorprenda esta temporada. Un boiler suits es ‘un traje de caldera’, para entendernos como un uniforme de trabajo o ‘mono’ con mangas (pueden ser largas o cortas).

Al ser de un mismo color, estiliza la silueta. Combina bien con chaquetas, cazadoras, gabardinas, o fulares. Si son de manga corta debajo se combina con un jersey, la tela puede ser desde denim o tela vaquera, sarga de algodón algodón Oxford, piqué, crepé o terciopelo.

Famosas como Stella McCartney, Victoria Beckham. Liv Tyler, Kate Moss , Rosie Huntington-Whiteley, Cate Blanchett, o Kaia Gerber, (la hija de Cindy Crawford), suelen llevar ‘boiler suits’.

Diseñadores como Maison Margiela, Isabel Marant o marcas de moda como IRO, ofrecen ‘boiler suits’ o estos ‘uniformes’ monocolor. El mono de la foto superior es de FIND, fabricado en 99% Algodón, 1% Elastano.

Moda efecto charol

¿Llevaste zapatos de charol de pequeña? Esta tendencia se basa en el charol, brillo negro metálico con aspecto futurista

Animal print – piel de serpiente

Desde Elizabeth Teylor en los años 60 a Kate Moss en los 90 el estampado ‘animal print’ se ha convertido en un básico de moda. Temporada tras temporada se sigue llevando. Este año destaca el estampado de piel de serpiente.

Se lleva en calzado, cinturones, y también en prendas de vestir. Pero no creas que solo en color gris o pardo (o colores naturales de las serpientes). También se lleva en colores vivos, como azul klein o rosa. La falda larga de la foto superior es de la marca New Look, fabricado en 100% poliéster.

Cinturas marcadas – los cinturones

La moda sigue el movimiento del péndulo, del oversize a las siluetas marcadas. Esta temporada se llevan las cinturas marcadas y para eso, nada mejor que los cinturones.

Puedes reconvertir chaquetas amplias en prendas que delinean la silueta usando un cinturón. ¡Se llevan con trajes de chaqueta o incluso con abrigos, siguiendo la inspiración militar! El cinturón de la imagen inferior es de Calvin Klein

Creativos de moda como Prabal Gurung y marcas como Tibi, o JW Anderson o han mostrado muchos cinturones como complemento a sus colecciones.

Vídeo con más ideas sobre tendencias de moda otoño invierno 2020/2021

