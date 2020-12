El mejor regalo para un fan de Star Wars es ir al cine a ver una nueva película.

Un deseo que se cumplirá una vez más. La Disney prepara una cuarta trilogía con estrenos en 2023, 2025 y 2027.

Es difícil imaginarse cuántos regalos originales de Star Wars existen. Disfraces, objetos conmemorativos de las películas, tazas, o camisetas.

Todos estos art√≠culos ya no son novedad, pero hay regalos originales basados en la saga Star Wars que pueden sorprender incluso a aquellos a los que es dif√≠cil regalar algo ‚Äúporque ya lo tienen todo‚ÄĚ.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de regalos para fans de Harry Potter, hoy va de Star Wars.

Star Wars, la saga que cambió el modo de hacer cine

Star Wars para muchos es la mejor saga de películas de la historia con una comunidad de millones de fans.

Seas o no seguidor de esta saga no se puede negar que ha logrado un gran impacto cultural. Frases como ‚Äė’Que la fuerza te acompa√Īe‚ÄĚ, ‚ÄúLuke, soy tu padre‚ÄĚ o ‚ÄúTu enfoque determina tu realidad‚ÄĚ. Son algunas de las muchas que la gente recuerda de estas pel√≠culas.

Son 10 pel√≠culas, la antepen√ļltima ‚ÄėStar War: Episodio VIII, los √ļltimos del Jedi‘, se estren√≥ en diciembre del 2017. Un mes despu√©s hab√≠a logrado una recaudaci√≥n cercana a los dos mil millones de d√≥lares en todo el mundo.¬†

Star Wars: The Rise of Skywalker,a 24 de diciembre, seg√ļn Forbes ya hab√≠a recaudado 400 millones de d√≥lares en todo el mundo, a pocos d√≠as de su extremo.

La primera pel√≠cula de la saga fue Star Wars Episodio IV: Que la fuerza te acompa√Īe: Una nueva esperanza» (1977). Cost√≥ 11 millones de d√≥lares, y pronto se convirti√≥ en un √©xito de taquilla.

‚ÄėLa Guerra de las Galaxias‚Äô va m√°s all√° de su gran √©xito en la venta de entradas que hizo rico a George Lucas. Star Wars cambi√≥ el modo de hacer cine de la √©poca y salv√≥ el g√©nero de la ciencia ficci√≥n.

En aquel momento la ciencia ficción no estaba aportando nada nuevo. George Lucas rompió las reglas de lo establecido hasta entonces en el cine. En la narrativa, el argumento, los personajes y los efectos especiales.

Estos efectos pasaron a tener un gran protagonismo ayudando a crear una atmósfera inmersiva en sus películas.

En Star Wars se utilizaron equipos de control de movimiento para crear naves espaciales dinámicas. Antes de Star Wars las películas de ciencia ficción mostraban un universo de naves espaciales relucientes y un futuro idealizado.

Con Star Wars se cre√≥ el concepto que Ridley Scott defini√≥ como ‚Äėcamioneros en el espacio‚Äô muy diferente de los argumentos de otras pel√≠culas del g√©nero.

Los espectadores del mundo entero al ver una película de la saga Star Wars tenían la sensación de que había un universo más allá de lo que la película narraba. Precisamente para los millones de personas que disfrutan de ese universo de la saga, surgieron productos como estos.

Star Wars: The Rise of Skywalker, se estren√≥ en Espa√Īa el 19 de diciembre, del 2019.¬†Con los pr√≥ximos estrenos la saga aumentar√° hasta en 12 pel√≠culas, posicion√°ndose como una de las dinast√≠as cinematogr√°ficas m√°s rentables de Hollywood, no solo en las taquillas, tambi√©n en la venta de merchandising.

Regalos originales de Star Wars desde 13 euros