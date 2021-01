Outlet marcas de moda en Amazon, con hasta -65% de descuento💥

Pepe Jeans, Levis, o The North Face están en el Outlet de moda de Amazon, donde puedes encontrar, sudaderas, zapatillas deportivas y complementos con descuentos hasta el 65%. ¡Aprovecha si tienes que renovar alguna prenda, que vuelan!

En otro art√≠culo de Periodista Digital hablamos de tendencias en botas de mujer oto√Īo-invierno, hoy te contamos algunos de los chollos que puedes encontrar en Amazon.

¬ŅPor qu√© nos atraen las marcas?

Las marcas expresan lo que somos o nos gustaría ser

Millones de personas compran smartphones Apple, o Samsung que superan los 800 ‚ā¨. Muchos de esos terminales se compran a plazos durante meses, porque no se pueden pagar de golpe al tener un precio elevado.

¬ŅEntonces, no ser√≠a l√≥gico comprar un tel√©fono que costar√° la cuarta parte? Pagar√≠an menos incluso con aplazamiento. Existen dispositivos m√≥viles que cuestan menos de 150‚ā¨ que hacen pr√°cticamente lo mismo que los de 800 ‚ā¨, salvo por un detalle: «no son de la marca con la que no algunas personas se identifican»

El m√≥vil que usas, el bolso, los zapatos o la ropa que llevas dice cosas sobre ti. Las marcas forman parte de la autoimagen, y algunas marcas han logrado ser ‚Äėde culto‚Äô, como Apple. SUs clientes no se plantean el uso de otras marcas, se identifican con esa marca a largo plazo como una se√Īa de identidad.

Todos tenemos metas u objetivos, las marcas representan exclusividad y calidad. Escoger marcas nos permite vernos como personas que logran lo que quieren.

Transmiten mensaje sin palabras

Una persona que elige Apple, se alinea con valores como tecnolog√≠a, simplicidad y dise√Īo. Chanel transmite exclusividad, elegancia y glamour, y Nike o Adidas con vida sana y deporte y superaci√≥n

Una marca tiene √©xito cuando se alienan con nuestra visi√≥n del mundo. Una marca como Harley Davidson transmite libertad. Google rapidez e informaci√≥n, Ikea simplicidad y dise√Īo a buen precio.

Inspiran confianza

En cualquier gran ciudad del mundo encuentras restaurantes McDonald’s llenos de turistas de distintos pa√≠ses. Acuden al McDonald’s porque saben qu√© comida van a encontrar, incluso estando a miles de kil√≥metros de sus pa√≠ses.

Esta misma raz√≥n se aplica a la compra de todo tipo de productos que generan confianza en el consumidor. Nescaf√©, Danone, Apple, o L√©vi-Strauss. La gente identifica un sabor, textura o dise√Īo que le gusta y lo incorpora a su vida.

Ayudan en la toma de decisiones

Si buscas una nueva tele 4K tiene cientos de opciones, pasa lo mismo con los ordenadores, con los productos de belleza, o con los brick de leche. Si tienes varias marcas las opciones se multiplican y cuesta m√°s decidir.

Si has usado una marca y tu experiencia ha sido buena es probable vuelvas a comprarla o use otros productos de la empresa. Entonces la toma de decisiones se simplifica al fijarnos en menos artículos.

Cuando vas al supermercado, no te fijas tanto en otras marcas sino en la tuya, lo mismo cuando vas a comprar moda, zapatos, o incluso un coche.

Outlet marcas de moda en Amazon, con hasta -65% de descuento

 Zapatillas Hombre -New Balance 574v2 Core,

Aunque esta zapatilla imprescindible presenta una estética retro elegante, es un calzado cómodo y duradero.

La tecnolog√≠a ENCAP¬ģ de New Balance se combina con una entresuela de espuma EVA para crear una estabilidad y amortiguaci√≥n supremas, y nuestra sujeci√≥n de arco propia te permitir√° cumplir con la agenda fren√©tica.

Estos materiales ligeros y extraordinarios se han unido para crear una zapatilla flexible que mantenga la agilidad de tus pies durante todo el día, dondequiera que vayas.

Material exterior: Cuero

Revestimiento: Sintético

Material de la suela: Sintético

Cierre: Cordones

Tipo de tacón: Plano

Composición: material sintético

The North Face M Drew Peak – Sudaderas con Capucha para Hombre

La sudadera Drew Peak es un dise√Īo de estilo muy urbano creado para ofrecer un confort superior en cualquier tipo de aventuras cotidianas.

Confeccionada en algodón peinado y acabada con logotipo The North Face, bolsillo tipo canguro para llevar las manos abrigadas y con espacio suficiente para las llaves y el móvil.

Olvídate de las corrientes gracias a la capucha con cierre de cordones ajustables para cuando el viento arrec

Sudadera de corte cl√°sico

Logotipo bordado en la parte delantera

Cierre de cordón ajustable

Pu√Īos y bajo con ribete de punto el√°stico

Bolsillos tipo canguro

Only abrigo con capucha

Abrigo con capucha de fabricado en un 55% % poliéster y un 45%  lana.

Lleva cierre con cremallera y lo tienes en varios colores.

Pepe Jeans Gen Pl Jeans para Mujer

Pantalón vaquero confeccionado con la técnica de lavado Wiser Wash. Esta técnica reduce a 0 el uso de sustancias químicas y la huella hídrica durante la fabricación.

Vaqueros con cintura media

Estilo 5 bolsillos

97% Algodón, 3% Elastano

Cierre: Botón

Rectos

Usado

Helly Hansen Crew Mid Layer Chaqueta n√°utica para homve

la chaqueta n√°utica de capa intermedia Helly Tech le protege del agua y del viento, y es el suplemento ideal para el sistema de tres capas de Helly Hansen.

El cuello con forro polar se cierra con cremallera para mantenerle bien abrigado. Una prenda perfecta para navegación y regatas en la costa

Tratamiento de impermeabilidad duradera, costuras totalmente selladas

Bajo ajustable con una sola mano, pu√Īos ajustables

100% Poliéster

Cierre: Cremallera

Crew Midlayer Jacket

Bolsillos térmicos para las manos, forro polar

Esprit Chaqueta Punto para Mujer

Chaqueta entallada con cuello tipo mao.

Manga larga, confeccionada con un 75% poliéster,un 20% viscosa y un 5% elastano.

Se puede lavar a m√°quina a 30¬ļ m√°ximo

Helly Hansen W Aden Long Chaqueta, Mujer

Tejido Helly Tech¬ģ Protection

Impermeable, cortavientos y transpirable

Confección en 2 capas

Costuras totalmente selladas

Tratamiento repelente al agua duradero (DWR)

Cómodo forro interior

Forro de secado r√°pido

Capucha plegable

Dos bolsillos con forro interior cepillado

Ajuste de botón a presión en la manga

¬ŅC√≥mo encontrar las mejores marcas con descuento?

En Amazon Moda tienes prendas para toda la familia. Marcas como Desigual, Lacoste, Benetton o Pablosky. Buscar ropa para ni√Īos y adultos, puede resultar mucho m√°s rentable ya que ahorraras tiempo y dinero.

Entras en la página y enseguida verás categorías de moda. Dentro de cada categoría distintos artículos, ropa, bolsos, zapatos o gafas de sol.

Adem√°s en Amazon Moda tienes secci√≥n outlet y saldos. En estas secciones tienes de todo, sudaderas, ba√Īadores, ropa interior, son art√≠culos que pueden ser de otras temporadas y que Amazon pone a la venta a precios m√°s bajos. Lo mires por donde lo mires en Amazon siempre vas a encontrar descuentos, ¬°solo tienes que comparar!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos. Además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más.

¬ŅCu√°nto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 ‚ā¨ al a√Īo. ¬°Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de env√≠o!