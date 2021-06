Assassin ‘s Creed Valhalla, Call of Duty: Modern Warfare o Marvel’s Avengers son videojuegos edición exclusiva de Amazon.

Ideal para regalar ya que vienen con contenido adicional. Pueden ser pack digitales para el juego usar en el juego, steelbook (cajas metálicas) o DLC (contenido descargable).

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las consolas retro más vendidas, hoy te contamos más detalles sobre videojuegos muy buscados que puedes conseguir en ‘edición limitada’ en Amazon, para regalo o coleccionar.

Los videojuegos y el contenido relacionado se ha convertido en la primera industria del ocio en el siglo XXI. La creación de videojuegos en España mueve más dinero que la producción musical y la de películas.

Según datos de la AEVI (Asociación española del videojuego). En 2019 se facturaron 1.479 millones en el ventas, frente a 624,1 de cine y 294,4 de la producción musical. Estos datos son similares en el resto del mundo.

Las ventas de videojuegos en 2018 alcanzaron los 43.800 millones de dólares con un crecimiento del 18% con respecto a otros años. Superan la taquilla mundial del cine, según datos de Entertainment Software Association.

A pesar de que Netflix o HBO ganan clientes en todo el mundo, pierden si se mide contra los videojuegos. Esto mismo dijo Reed Hastings presidente ejecutivo de Netflix comentó que el Fornite era una amenaza para la compañía más que HBO.

Los videojuegos atraen a millones de personas, y al igual que hay sagas cinematográficas de culto, también se da en los videojuegos. FiFA o Call of Duty son un ejemplo. Las películas no son interactivas, a diferencia de los videojuegos, que también se pueden jugar también en equipos.

Todos estos factores favorecen, la búsqueda de las ediciones limitadas o exclusivas de videojuegos conocidos, para jugar o por coleccionismo, quienes los compran saben que ganarán valor con el tiempo.

La edición estándar y la exclusiva suelen tener diferencias de precio, al incluir a exclusiva contenidos extra. ¡Lo bueno es que en Amazon también puedes encontrar ofertas en este tipo de packs edición exclusiva!

Videojuegos edición exclusiva en Amazon

Call of Duty: Modern Warfare [Exclusiva Amazon]

Call of Duty®: Modern Warfare® envuelve a los fans de una manera increíblemente cruda, áspera, provocativa … Expand ¡Prepárate para la oscuridad, Modern Warfare® ha vuelto!

Lo que está en juego nunca ha sido tan grande, ya que los jugadores asumen el papel de operadores letales de Nivel Uno en una saga trepidante que afectará el equilibrio global de poder .

. Call of Duty®: Modern Warfare® envuelve a los fans en una narrativa increíblemente cruda, áspera y provocativa que aporta una intensidad inigualable y arroja luz sobre la naturaleza cambiante de la guerra moderna. Desarrollado por el estudio que lo inició todo, Infinity Ward ofrece una reinvención épica de la icónica serie Modern Warfare®

Assassin’S Creed Odyssey – Limited Edition (Edición Exclusiva Amazon)

Assassin’S Creed Odyssey tiene uno de los mejores elencos de personajes que aparecen en el juego o controlables o NPC de momento. La historia se centra en la antigua Grecia, el jugador toma el papel en la pantalla de Kassandra o de su hermano Alexio.

La misión es asesinar generales malvados o políticos corruptos. Además también se exploran tumbas, naufragios, se luca con lobos, osos o tiburones.

El ritmo es frenético. Los diseñadores de juegos saben que es difícil mantener el interés de la historia al jugador potencial. Por eso Assassin’S Creed Odyssey, tiene una gran variedad de historias y personajes tan peculiares como creíbles que saben captar la atención del jugador.

El la edición limitada de Amazon, incluye el juego Assassin’s Creed Odyssey, y además el pack digital, ‘Mensajero del Ocaso’. Además también tienes derecho a 90 días gratis de Amazon Music Unlimited.

Marvel’s Avengers – Playstation 4 (Edición Exclusiva Amazon)

Marvel’s Avengers es un juego épico de acción y aventuras en tercera persona que combina una historia cinematográfica original con un juego para un jugador y cooperativo.

Forma un equipo de hasta cuatro jugadores en línea, domine habilidades extraordinarias, personalice una lista cada vez mayor de héroes y defienda la Tierra de las crecientes amenaza

Shadow Of The Tomb Raider Estándar (Edición Exclusiva Amazon)





El final de la trilogía que ha dividido a los fans de la saga, los finales no siempre gustan. Desarrollado por Eidos Montreal en colaboración con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider sigue a Lara mientras intenta una vez más evitar que The Order of Trinity encuentre artefactos capaces de destruir el mundo.

Es una historia desgarradora de cómo Lara llegó a un acuerdo con su propia moralidad y se dio cuenta del valor de la amistad.

En esta aventura Lara descubrirá tumbas, la Ciudad Oculta o entornos subacuáticos. La edición exclusiva tiene un DLC o contenido descargable con monedas in-game que te dan acceso a artículos especiales en el juego, además una mini guía Prima.

Lego Marvel Super Heroes 2 – Edición Exclusiva Amazon – Nintendo Switch





Este videojuego presenta una historia ramificada completamente original, LEGO® Marvel Super Heroes 2 presenta nuevas e increíbles características de juego, incluida la capacidad de los personajes para manipular el tiempo y un modo competitivo de lucha de superhéroes para cuatro jugadores.

Con una gran variedad de personajes nuevos del Universo Marvel, incluidos los viejos favoritos con nuevas formas,

Devil May Cry 5 Lenticular Edition (Edición Exclusiva Amazon)

Dante y Nero vuelven y en esta aventura acompañados de nuevos amigos. Después de los eventos de Devil May Cry 4, Dante y Nero se encuentran trabajando junto al recién llegado V para luchar contra un misterioso villano llamado Urizen. Red Grave City se ha convertido en un lugar de anidamiento para criaturas demoníacas.

The Division 2 (Edición Exclusiva Amazon)

Ambientado siete meses después de la liberación del mortal virus que asoló la ciudad de Nueva York, The Division 2 pone las cosas difíciles a los jugadores al situarles en un Washington D. C. desmoronado y en pleno colapso, en una recreación al milímetro de la ciudad real.

pone las cosas difíciles a los jugadores al situarles en un Washington D. C. desmoronado y en pleno colapso, en una recreación al milímetro de la ciudad real. Tras el devastador virus, las tormentas, las inundaciones y el caos que siguieron han transformado la ciudad de manera radical.

Entre zonas urbanas inundadas y lugares históricos devastados, los jugadores se sumergirán en un mundo abierto lleno de dinamismo y con una enorme variedad de entornos y ecosistemas. Como agentes veteranos de The Division, los jugadores son la última esperanza para evitar el completo derrumbe de la sociedad, mientras grupos diferentes de enemigos pugnan por controlar la ciudad. Si se pierde Washington D.C., la nación de los Estados Unidos entera estará perdida.

Call of Duty: Black Ops 4 + Tarjeta de visita exclusiva (Edición Exclusiva Amazon)

Este videojuego ha sido el más vendido a nivel mundial según muchos portales webs (Businessinsider, Usatoday, o fool.com). Ganó más de 500 millones de dólares durante el fin de semana de su lanzamiento.

Black Ops 4 ha cambiado y para mejor, apuesta por el modo multijugador y deja atrás el modo historia. Esta edición de Call of Duty ofrece tres modos de juego: zombies, el multijugador y blackout.

Es precisamente el multijugador el que más destaca con una mejora en la experiencia de juego. Con esta edición exclusiva además del juego, obtienes una tarjeta de visita exclusiva que incluye contenido digital con el que podrás personalizar tu perfil de usuario.

Viene con tres personajes distintos, el combate puede llegar a ser frenético. Si lo tuyo son las emociones fuertes, lo disfrutarás. El diseño visual es espectacular. Esta edición exclusiva lleva un DLC de Devil May Cry 5 para poder acceder a contenido adicional. Además también podrás disfrutar de 90 días Amazon Music Unlimited.

Far Cry New Dawn (Edición Exclusiva Amazon)

Unos 17 años después del juicio final nuclear, en el condado de Hope, el invierno nuclear ha creado un paisaje exuberante. Los supervivientes deben tratar de adaptarse en una tierra sin ley. Tratan de construir refugios con los restos del viejo mundo.

Los supervivientes deben tratar de adaptarse en una tierra sin ley. Tratan de construir refugios con los restos del viejo mundo. Far Cry New Dawn, ofrece gráficos espectaculares, la historia es brillante y en gran parte divertida. Además el juego se puede jugar en modo cooperativo que siempre es un aliciente. Con esta edición exclusiva consigue el pack del caballero, incluye una apariencia de rifle de francotirador y otra de sidecar de moto.

incluye una apariencia de rifle de francotirador y otra de sidecar de moto. Con esta edición exclusiva consigue el pack del caballero, incluye una apariencia de rifle de francotirador y otra de sidecar de moto. Además 90 días gratis de Amazon Music Unlimited.

Assassin’s Creed Valhalla – Limited Edition (Exclusiva Amazon)

Construye tu propia leyenda vikinga . Conviértete en Eivor, un asaltante vikingo criado para ser un guerrero intrépido, y lleva a tu clan desde la helada desolación en Noruega a un nuevo hogar en medio de las exuberantes tierras de cultivo de la Inglaterra del siglo IX.

. Conviértete en Eivor, un asaltante vikingo criado para ser un guerrero intrépido, y lleva a tu clan desde la helada desolación en Noruega a un nuevo hogar en medio de las exuberantes tierras de cultivo de la Inglaterra del siglo IX. Encuentra tu asentamiento y conquista esta tierra hostil por cualquier medio para ganarte un lugar en Valhalla. Inglaterra en la era de los vikingos es una nación fracturada de pequeños señores y reinos en guerra

