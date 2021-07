Los mejores portátiles ligeros para viajar 2021 de nuestra lista, tienen un peso que oscila entre los 760 g del Lenovo IdeaPad Duet 3 y los y 1540 gramos del Microsoft Surface Laptop 4. Ultrafinos, fáciles de guardar y con todas las prestaciones que le pides a un portátil. Procesadores rápidos, discos SSD y memoria RAM de 8 GB o incluso 16 GB. Si buscas un portátil compacto que se adapte a tus necesidades, en Periodista Digital te contamos más detalles sobre los mejores portátiles ligeros 2021.

¿En qué fijarse para escoger un portátil para viajar?

Para viajar o para el día a día, si llevas tu portátil a la universidad o al trabajo. No solo cuenta el peso…

La pantalla

Si el portátil te acompaña en tus desplazamientos, lo mejor es buscar pantallas entre 12.5 a 14 pulgadas. Son las que tiene mejor equilibrio entre portabilidad y uso. Pantallas de mayor tamaño están bien si apenas vas a mover el portátil ya que a mayor tamaño de pantalla también aumenta el peso.

La batería

Un portátil pensado para viajar o desplazarse a menudo, necesita una buena duración de batería. De otro modo en lugar de ser una herramienta sería un estorbo. Busca dispositivos que tengan al menos 8 horas de duración de batería.

En nuestra lista tenemos modelos como el HP Elite Dragonfly con una duración sorprendente de 24,5 horas o el Lenovo IdeaPad Duet 3 que promete hasta 23 horas de duración.

Considera la opción de 2 en 1

Los portátiles 2 en 1 a diferencia de los portátiles convencionales son más flexibles, se pueden convertir en una tablet gracias a su pantalla táctil. Estos dispositivos son ligeros, perfectos para viajar o para llevar contigo al trabajo o la universidad.

El sistema operativo

Windows es el sistema operativo más flexible y que encontramos un la gran mayoría de portátiles en nuestra lista tienes opciones para escoger. Sin embargo hay quien está acostumbrado al sistema operativo OS x de Apple. Si es tu caso en nuestra lista tenemos el Apple MacBook Air, uno de los modelos más valorados en Amazon.

Materiales

Si le pedimos a un portátil ligereza y a la vez resistencia, tenemos que fijarnos en los acabados. Materiales como el aluminio forman parte de muchos modelos de nuestra lista.

Ten en cuenta que, un portátil está sometido a movimiento (al llevarlo en el coche o en la mochila) soporta mayor índice de vibraciones que el que dejas sobre una mesa.

La pantalla debe ser resistente con tecnologías como Gorilla Glass, que aseguran cristales resistentes a arañazos y golpes ligeros. El teclado debe ser resistente y tener una buena respuesta táctil.

Unos cuidados básicos a la hora de tratar el portátil te ayudarán a conservarlo durante más tiempo. A la hora de abrir o cerrar el dispositivo hazlo con suavidad para no sobrecargar las bisagras, (que son partes móviles que a menudo se pueden romper).

Sujeta el portátil por la base, (evita cogerlo con la pantalla abierta. Esto a la larga puede provocar pequeños impactos que con el tiempo rompan la pantalla).

Disco duro

Los portátiles ligeros suelen llevar, SSD, que al no tener partes móviles son más pequeños y generan menos ruido. Cuanto más capacidad tengan mejor, (por ejemplo 256GB SSD).

Mejores portátiles ligeros 2021

