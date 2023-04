Mejores portátiles ligeros 2023💻

Este modelo sigue manteniendo el peso de 1 Kg como los anteriores LG Gram . Este peso se ha convertido en una imagen de marca.

Lenovo IdeaPad Duet 3 – Portátil 2en1 de 10.3″ WUXGA (Intel Pentium Silver N5030,8GB RAM,128GB eMMC,Intel UHD Graphics 605,Windows 10 Home en modo S), Lenovo Digital Pen, Gris – Teclado QWERTY Español

El más ligero de la lista con un peso de 760 g, Su teclado Bluetooth extraíble te permite cambiar con agilidad del modo portátil a tablet, y con su soporte podrás colocarlo fácilmente en cualquier sitio.

También podrás contar con la potencia de un procesador Intel ® Pentium ® . Además, con su pantalla táctil HD, Dolby Audio™ y servicio opcional LTE , tendrás el entretenimiento asegurado allá donde vayas.

El IdeaPad Duet 3i cuenta con cámaras frontales y orientadas al usuario de alta resolución, para que puedas participar en el último reto viral publicado en redes sociales, tomar fotos y vídeos, y hacer conferencias con claridad cristalina. Trabajar y aprender desde casa nunca había sido tan fácil ni divertido.

El Duet 3i está opcionalmente equipado con LTE para que puedas usar una tarjeta SIM móvil y seguir conectado en cualquier lugar donde tengas cobertura. No dejes que te falte espacio dentro; sal ahí afuera y disfruta de la vida en permanente conexión

Procesador

Intel® Pentium® Silver N5030 de cuádruple núcleo a 1,1GHz y Turbo Boost de hasta 3,1GHz

Sistema operativo

Windows 10 Home S Mode 6

Memoria total

RAM de 8 GB DDR4 a 2.400MH

Unidad de disco primaria

Disco sólido de 128 GB

Batería

Integrada de polímeros de litio de 30W y hasta 9,3 horas*

Tarjeta gráfica

Gráficos Intel® UHD Graphics 605

Cámara

Cámara frontal de 2 Mpx y cámara trasera de 5 Mpx

Red inalámbrica

Intel 9560 11AC (2×2) & Bluetooth® 5.0

Apple MacBook Pro (de 13 pulgadas, Modelo Anterior, 8GB RAM, 512GB de almacenamiento) – Gris Espacial

Pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas ( en diagonal) con tecnología IPS; resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada compatible con millones de colores

a 227 píxeles por pulgada compatible con millones de colores Resoluciones adaptadas compatibles:

1.680 por 1.050

1.440 por 900

1.024 por 640

Brillo de 500 nits

Gama cromática amplia (P3)

Tecnología True Tone

CPU de ocho núcleos con cuatro núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia

GPU de ocho núcleos

Neural Engine de 16 núcleos

Hasta 17 horas de navegación web inalámbrica

Hasta 20 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV

Batería integrada de polímeros de litio de 58,2 vatios hora

Adaptador de corriente USB‑C de 61 W

