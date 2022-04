¿Buscas neveras de colores? Roja, negra, beige o verde, los frigoríficos estilo retro o vintage están de moda. Marcas como Smeg, Klarstein o Sauber fabrican modelos inspirados en los años 50, pero con las comodidades de hoy (y buena eficiencia energética).

Si tienes la cocina unida al salón o un piso pequeño, estas neveras decoran por sí solas. En Estados Unidos llevan años triunfando, ahora también son tendencia en Europa. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de microondas con grill más vendidos, hoy de neveras de colores.

¿Cuándo surgieron las primeras neveras de colores?

Antes de que se inventaran las neveras, la gente enfriaba sus alimentos usando la nieve o el hielo que encontraba en las montañas o zonas frías. La primera refrigeración artificial demostrada fue obra de William Cullen en la Universidad de Glasgow en 1748. Sin embargo su invento no tuvo uso práctico.

Hubo otros creadores como Oliver Evans que si diseñó una nevera en 1805. Las neveras antiguas, (entre 1800 y 1920), usaban gases tóxicos para enfriar, como cloruro de metilo, dióxido de azufre y amoníaco. En 1930, un equipo de la General Motor con Thomas Midgley a la cabeza, encontró un sustituto a estos gases peligrosos, era el freón.

En 1940 surgieron las primeras neveras en los Estados Unidos, cinco años más tarde, ya finalizada la 2 Guerra Mundial, la producción a gran escala de este electrodoméstico.

En 1950 la gran mayoría de hogares en los Estados Unidos tenía un refrigerador. En la década de los años 50 la mayoría de las neveras eran blancas, con aspecto macizo, (el que hoy vemos reproducido con materiales más modernos). A partir de finales de los años 50 y ya en los 60 el color llegó a las neveras.

En la ciudad de Guastalla al norte de de Italia surge en 1948, la empresa SMEG de la mano de Vittorio Bertazzoni. En 1950 crean las primeras cocinas a gas con encendido automático.

En 1963 lanzan lavadoras y fregaplatos automáticos de 60 cm. Sería en 1990 cuando SMEG comenzó a fabricar neveras estilo retro de colores inspiradas en las neveras norteamericanas de los años 50. Años más tarde en el 2003 nació la marca Big Chill en Pennsylvania gracias al trabajo de Orion Creamer y Thom Vernon líder junto a SMEG en la venta de neveras de colores en todo el mundo.

Neveras de colores, una tendencia que triunfa

Neveras rojas

El rojo es un color que transmite energía, combina bien con tonos claros como el blanco, beige o marfil, y también con contrasta con tonos más oscuros como el gris pizarra o el negro. Si tienes una cocina abierta al salón, este tipo de neveras combinan muy bien con tapicerías en tonos verdes y azules.

Hisense RR220D4ARF – Frigorífico Una Puerta, Botellero Cromado, estantes XXL, 164 L de capacidad neta, 128 cm alto, silencioso 40 dBA, Color Rojo Clase de eficiencia energética F

Medidas: 1282 x 519 x 513

Congelador 4 Estrellas

Bajo Nivel Sonoro

Luz Led Suave

Estantes Laterales Xxl

Estante Del Cristal De Seguridad

Está fabricado con un respaldo de metal para mayor seguridad y protección. También permite colocar el aparato firmemente contra la pared.

Volumen Total 165 L

165 L Volumen Del Frigorífico (Fridge / Chill) 150 L

Volumen Del Congelador 15 L

Temperatura ambiente máxima 38 °C

máxima 38 °C Temperatura ambiente mínima 16 °C

Tiempo de subida de temperatura 9.00 h

Consumo de energía anual – NUEVO (2010/30 / EC)178,0 kWh/annum

Proporción de estrellas 4

Clase de rendimiento energético F

Klarstein Monroe XL Red – Nevera, Congelador, Frigorífico congelador combi, Diseño de los años 50, Silencioso, 97 l, Congelador de 39 l, 3 Baldas de vidrio, 70W, Rojo Clase de eficiencia energética F

Con aire retro y buena relación calidad precio. Tiene 97 litros de capacidad en la nevera y 39 en el congelador. Ideal para una o dos personas.

La nevera viene con 3 baldas de cristal para tener la comida ordenada, un cajón extraíble para verdura y varias baldas en la puerta. El congelador cuenta con un compartimento de baja temperatura para guardar mantequillas o hierbas.

Neveras negras

La decoración se adapta a los cambios, y hoy el estilo loft, de viviendas con espacios amplios y sin tabiques está de moda. En un salón no pegaría nada una típica nevera blanca, sin embargo una metalizada de aluminio, una negra o de colores tiene más opciones de quedar bien.

Por otro lado, en pisos pequeños donde el espacio se aprovecha al máximo, necesitamos neveras compactas que se puedan integrar con el resto de la decoración. Las neveras de colores cumplen estos requisitos. Por un lado son un electrodoméstico útil, y por otro decoran.

Hisense RR220D4ABF Frigorífico Una Puerta, Botellero Cromado, estantes XXL, 164 L de capacidad neta, 128 cm alto, Silencioso 40dBA, Color Negro Clase de eficiencia energética F

Medidas: 1280 x 519 x 513

Congelador 4 Estrellas

Bajo Nivel Sonoro

Luz Led Suave

Estantes Laterales Xxl

Estante Del Cristal De Seguridad

Volumen Total 165 L

Volumen Del Frigorífico (Fridge / Chill) 150 L

Volumen Del Congelador 15 L

Temperatura ambiente máxima 38 °C

Temperatura ambiente mínima 16 °C

Tiempo de subida de temperatura 9.00 h

Consumo de energía anual – NUEVO (2010/30 / EC) 178,0 kWh/annum

Proporción de estrellas 4

Clase de rendimiento energético F

Capacidad neta del Frigorífico (l) 150 l

Capacidad neta del congelador (l) 15 l

Capacidad de congelación 2,00 Kg/24h

Clasificación climática N, ST

Nivel de ruido dB(A) re 1 pW 40 dB(A) re 1 pW

Samsung RR39M7565B1/ES Nevera monopuerta 385 L, negro mate, 59,5 x 185,3 x 69,4 cm Clase de eficiencia energética E

Su fondo con recubrimiento Metal Cooling conserva el frío y ayuda a mantener una temperatura óptima dentro del congelador, restableciendo cualquier posible pérdida de calor. De esta forma, tus alimentos se conservarán mejor, incluso si abres y cierras la puerta muy a menudo. Y por si fuera poco, da un toque premium a tu frigorífico y es muy sencillo de limpiar.

Con solo presionar el botón Power Cool, enfriarás tus bebidas y alimentos rápidamente. Y si lo que quieres es acelerar el proceso de congelado y creación de hielo, pulsa Power Freeze.

La nueva familia de frigoríficos TWIN incluyen un Smart Dongle*, por lo que podrás saber en cualquier momento qué ocurre través de la app** de tu smartphone

‎Medidas: 69.4 x 59.5 x 185.3 cm; 75 kilogramos

Capacidad

‎385 Litros

‎385 Litros Material

‎Acero inoxidable

‎Acero inoxidable Eficiencia energética

‎A to G

‎A to G Ruido

‎41 dB

‎41 dB Peso del producto

‎75 kg

Neveras beige o crema

El beige o color crema es un color neutro, combina con todo, en cocinas pequeñas combina bien con colores claros para aportar luz. En espacios amplios con tonos oscuros aporta contraste.

El beige es el tono para no arriesgar, porque si cambias el color de los muebles de cocina o el suelo, no fallarás. Elegante, no cansa, (algo que puede pasar con colores muy intensos).

CREATE/RETRO FRIDGE 150 SILVER/Frigorífico crema maneta plata/Con congelador, 150 cm

De gran capacidad, con un interior funcional y práctico, esta nevera cumple también una función decorativa, aportando personalidad y una estética retro vintage a. Disponible en varios colores.

Estética de los años 50: Cambia totalmente el ambiente donde se coloque creando una agradable atmósfera desenfadada y elegante, llena de estilo. Disponible en varios colores y tamaños.

Cambia totalmente el ambiente donde se coloque creando una agradable atmósfera desenfadada y elegante, llena de estilo. Disponible en varios colores y tamaños. Gran capacidad: En tan solo 1,5m de alto, tiene un volumen de 260 litros en la nevera, y 21 litros en el congelador.

En tan solo 1,5m de alto, tiene un volumen de 260 litros en la nevera, y 21 litros en el congelador. Cómoda y funcional: El interior está muy compartimentado para ayudarte a organizar los alimentos. Tiene 3 estantes intercambiables de vidrio templado, uno fijo, un estante botellero, cajón para fruta y verduras, 4 repisas laterales intercambiables y congelador.

El interior está muy compartimentado para ayudarte a organizar los alimentos. Tiene 3 estantes intercambiables de vidrio templado, uno fijo, un estante botellero, cajón para fruta y verduras, 4 repisas laterales intercambiables y congelador. ECO Friendly : Desde un punto de vista ambiental, este frigorífico utiliza un gas refrigerante R600a. Este tipo de refrigerante no perjudica la capa de ozono y tiene un impacto prácticamente cero en el calentamiento global.

: Desde un punto de vista ambiental, este frigorífico utiliza un gas refrigerante R600a. Este tipo de refrigerante no perjudica la capa de ozono y tiene un impacto prácticamente cero en el calentamiento global. » Piezas no eléctricas Extraíbles/Lavables

Sí

Sí » Botellero

Sí

Sí » Cajón(es)

2

2 » Capacidad Congelador

21 L

21 L » Capacidad

260 L

260 L » Clase Energética

F

F » Clase Aislamiento Eléctrico

I

I » Consumo anual

200 kWh/annum

200 kWh/annum » Dimensiones

630x600x1524 mm

630x600x1524 mm » Luz interna

Sí

Sí » Peso

65 Kg

65 Kg » Nivel Sonoro

39 dB

Neveras verdes

Gorenje ORB153OL-L Independiente 254L A+++ Verde – Nevera combi (Independiente, Verde, Izquierda, De plástico, Vidrio, 254 L)

Dimensiones del producto

‎60 x 66.9 x 154 cm; 57.5 kilogramos

Capacidad

‎25 Litros

‎25 Litros Potencia

‎80 vatios

‎80 vatios Ruido

‎40 dB

‎40 dB Peso del producto

‎57.5 kg

‎57.5 kg Capacidad neta total

254 L

254 L Capacidad bruta total

260 L

260 L Clase climática

SN-T

SN-T Nivel de ruido

40 dB

Dispensador cubitos

CREATE/FRIDGE STYLANCE/Frigorífico Combi 244L Aguamarina/Diseño y estilo Retro Vintage

Frigorífico combi con nevera de gran capacidad y congelador independiente. Con un interior funcional y práctico, su diseño retro vintage, aportará personalidad y estilo a tu cocina o lugar de trabajo. Fabricada con materiales resistentes y pensada para que dure tanto como su estilo.

Disponible en varios colores. Con un volumen de 181 litros en la nevera y 63 litros en el congelador. (244 litros en total).

Interior compartimentado para ayudarte a organizar los alimentos. Tiene 3 estantes intercambiables de vidrio templado, uno fijo, cajón para fruta y verduras, 3 repisas laterales intercambiables.

uno fijo, cajón para fruta y verduras, Fabricada con materiales resistentes y diseñada para que dure tanto como su estilo. Además, conserva y refrigera igual de bien que una nevera moderna.

y diseñada para que dure tanto como su estilo. Además, conserva y refrigera igual de bien que una nevera moderna. Este frigorífico utiliza un gas refrigerante R600a. Este tipo de refrigerante no perjudica la capa de ozono y tiene un impacto prácticamente cero en el calentamiento global.

Neveras azules

Sauber – Frigorífico Combi Serie 5-RETRO AZUL – E – 192x60cm – Color Azul – Tipo RETRO [Clase de eficiencia energética E]

Frigorífico diseño retro de libre instalación. Incorporan tiradores con acabado cromado.

Mide 192 cm por eso proporcionan mayor capacidad de almacenamiento.

Volumen neto total 300 l, volumen de 216 litros, volumen del congelador 84 litros.

Dimensiones (mm): Alto 1920 x Ancho 599x Fondo 628 cm

yankai Congelador Vertical Refrigerador, Refrigerador Retro Doble Puerta, Almacenamiento En Frío + Congelación, Capacidad 118L, Control De 7 Velocidades, 450 * 445 * 900 Mm

Neveras rosas

Amica – Kgc 15636 p

Frigorífico en color rosa diseño retro.

Tiene dos puertas con tiradores cromados.

Congelador 4 estrella en la parte superior.

Dimensiones del producto: largo x ancho x alto

61.5 x 55 x 144 centímetros

Equipa tu cocina al mejor precio

Lavadoras, vitrocerámicas, congeladores verticales, hornos o pequeño electrodoméstico. En Amazon tienes artículos de marcas como Bosch, Braun o Zanussi. El catálogo de Amazon tiene millones de referencias, y productos de otros países como los Estados Unidos, país natal de Amazon, son más fáciles de encontrar. Tienes a tu disposición distintos filtros

Por precio, por valoraciones de los clientes, por marca, por tipo de envío (si es gratuito, por ejemplo). Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €.

Sin embargo tienes la opción de no tener gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 euros al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!